Ascolti tv ieri venerdì 26 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Quarto Grado, Crozza e Propaganda Live
Ascolti tv venerdì 26 giugno 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con i Mondiali 2026, Quarto Grado, L'Erede, Crozza e Propaganda Live
Nuovo duello tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 26 giugno per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, vedono uscire vincitrice la tv di Stato con la partita dei Mondiali 2026 tra Norvegia e Francia. Nell’access prime time, successo de La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale a vincere è Reazione a catena contro Avanti un altro. Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 26 giugno: chi ha vinto tra Quarto Grado e Crozza
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Ascolti tv 26 giugno: chi ha vinto tra Quarto Grado e Crozza
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Mondiali 2026 Norvegia-Francia: 4.351.000 spettatori (28.9%)
- Canale5, L’erede: 1.668.000 spettatori (13.6%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.034.000 spettatori (9.7%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Indiana Jones e l’ultima crociata: 830.000 spettatori (6.5%)
- Rai3, Sissi: 722.000 spettatori (4.9%)
- Rai2, Noi: 458.000 spettatori (3.3%)
- Tv8, I delitti del BarLume: 345.000 spettatori (2.5%)
- La7, Propaganda Live – Best: 342.000 spettatori (3.2%)
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 296.000 spettatori (2.1%).
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.196.000 spettatori (26.8%)
- Rai1, Mondiali 2026 pre-partita Norvegia-Francia: 2.926.000 spettatori (19.8%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.171.000 spettatori (21.7%)
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e mezzo: 1.199.000 spettatori (7.9%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.005.000 spettatori (6.6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 889.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 866.000 spettatori (6%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 602.000 spettatori (3.9%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 437.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Cash or Trash?: 398.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Celebrity Chef: 285.000 spettatori (1.9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a catena: 3.055.000 spettatori (25.9%)
- Rai1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 2.189.000 spettatori (22.7%)
- Canale5, Avanti un altro: 1.753.000 spettatori (16.3%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.802.000 spettatori (15.1%)
- Canale5, Avanti il primo: 1.387.000 spettatori (16%)
- Rete4, La Promessa: 820.000 spettatori (6.2%)
- Rai3, Blob: 691.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, 10 minuti: 648.000 spettatori (5.7%)
- Rai3, Via dei matti n° 0: 564.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Rai2, Blue Bloods: 483.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 448.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 379.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, Italia chiama America: 366.000 spettatori (3.8%)
- Nove, Cash or Trash?: 324.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 264.000 spettatori (2.1%)
- La7, Ignoto X: 243.000 spettatori (2.4%).