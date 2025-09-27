Ascolti tv ieri venerdì 26 settembre chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado, Ore 14 Sera
Doppietta Rai negli ascolti tv della giornata di venerdì 26 settembre 2025 e Mediaset sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella sfida dei dati auditel, la tv di Stato ha battuto la rete di Cologno con Tale e Quale Show (che ha chiuso davanti a Tradimento) e con Reazione a catena (che ha battuto Avanti un altro). Mediaset può sorridere con La Ruota della Fortuna, che ha superato Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 26 settembre, chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Tradimento
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Tale e Quale Show: 2.783.000 spettatori (19.3%);
- Canale5, Tradimento: 2.082.000 spettatori (14.8%);
- Rete4, Quarto Grado: 967.000 spettatori (7.6%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Jurassic World: 897.000 spettatori (6.1%);
- La7, Propaganda Live: 876.000 spettatori (6.1%);
- Rai2, Ore 14 Sera: 734.000 spettatori (6.1%);
- Tv8, Pechino Express: 487.000 spettatori (3.2%);
- Rai3, Kabul: 400.000 spettatori (2.3%);
- Nove, Alessandro Siani – Off line: 317.000 spettatori (1.8%).
Carlo Conti ha condotto Tale e Quale Show su Rai1.
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.906.000 spettatori (25.7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.065.000 spettatori (21.3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.557.000 spettatori (8.1%).
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.231.000 spettatori (6.4%);
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 950.000 spettatori (5.2%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 902.000 spettatori (4.7%);
- Rete4, 4 di Sera: 885.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 827.000 spettatori (4.3%) nella seconda;
- Rai2, TG2 Post: 526.000 spettatori (2.7%);
- Tv8, Foodish: 518.000 spettatori (2.7%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 465.000 spettatori (2.4%);
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.723.000 spettatori (24.8%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.660.000 spettatori (22.5%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.439.000 spettatori (17.6%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.374.000 spettatori (15.4%);
- Canale5, Avanti il Primo: 1.537.000 spettatori (14.6%);
- Rai3, Blob: 910.000 spettatori (5.4%);
- Rete4, La Promessa: 894.000 spettatori (5.2%);
- Rai3, Riserva indiana: 697.000 spettatori (3.9%);
- Rai2, NCIS: 611.000 spettatori (3.6%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 538.000 spettatori (3.3%);
- Rai2, The Rookie: 479.000 spettatori (3.6%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 472.000 spettatori (2.9%);
- Rai2, TGSport: 431.000 spettatori (4.2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 296.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 259.000 spettatori (2.6%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 250.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 214.000 spettatori (1.7%).