Doppietta Rai negli ascolti tv della giornata di venerdì 26 settembre 2025 e Mediaset sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella sfida dei dati auditel, la tv di Stato ha battuto la rete di Cologno con Tale e Quale Show (che ha chiuso davanti a Tradimento) e con Reazione a catena (che ha battuto Avanti un altro). Mediaset può sorridere con La Ruota della Fortuna, che ha superato Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 26 settembre, chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Tradimento

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Tale e Quale Show : 2.783.000 spettatori (19.3%);

: 2.783.000 spettatori (19.3%); Canale5, Tradimento : 2.082.000 spettatori (14.8%);

: 2.082.000 spettatori (14.8%); Rete4, Quarto Grado: 967.000 spettatori (7.6%).

Fuori dal podio:

Italia1, Jurassic World : 897.000 spettatori (6.1%);

: 897.000 spettatori (6.1%); La7, Propaganda Live : 876.000 spettatori (6.1%);

: 876.000 spettatori (6.1%); Rai2, Ore 14 Sera : 734.000 spettatori (6.1%);

: 734.000 spettatori (6.1%); Tv8, Pechino Express : 487.000 spettatori (3.2%);

: 487.000 spettatori (3.2%); Rai3, Kabul : 400.000 spettatori (2.3%);

: 400.000 spettatori (2.3%); Nove, Alessandro Siani – Off line: 317.000 spettatori (1.8%).

ANSA

Carlo Conti ha condotto Tale e Quale Show su Rai1.

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.906.000 spettatori (25.7%);

: 4.906.000 spettatori (25.7%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.065.000 spettatori (21.3%);

: 4.065.000 spettatori (21.3%); La7, Otto e Mezzo: 1.557.000 spettatori (8.1%).

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.231.000 spettatori (6.4%);

: 1.231.000 spettatori (6.4%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 950.000 spettatori (5.2%);

: 950.000 spettatori (5.2%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 902.000 spettatori (4.7%);

: 902.000 spettatori (4.7%); Rete4, 4 di Sera : 885.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 827.000 spettatori (4.3%) nella seconda;

: 885.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 827.000 spettatori (4.3%) nella seconda; Rai2, TG2 Post : 526.000 spettatori (2.7%);

: 526.000 spettatori (2.7%); Tv8, Foodish : 518.000 spettatori (2.7%);

: 518.000 spettatori (2.7%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 465.000 spettatori (2.4%);

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.723.000 spettatori (24.8%);

: 3.723.000 spettatori (24.8%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.660.000 spettatori (22.5%);

: 2.660.000 spettatori (22.5%); Canale5, Avanti un Altro: 2.439.000 spettatori (17.6%).

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.374.000 spettatori (15.4%);

: 2.374.000 spettatori (15.4%); Canale5, Avanti il Primo : 1.537.000 spettatori (14.6%);

: 1.537.000 spettatori (14.6%); Rai3, Blob : 910.000 spettatori (5.4%);

: 910.000 spettatori (5.4%); Rete4, La Promessa : 894.000 spettatori (5.2%);

: 894.000 spettatori (5.2%); Rai3, Riserva indiana : 697.000 spettatori (3.9%);

: 697.000 spettatori (3.9%); Rai2, NCIS : 611.000 spettatori (3.6%);

: 611.000 spettatori (3.6%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 538.000 spettatori (3.3%);

: 538.000 spettatori (3.3%); Rai2, The Rookie : 479.000 spettatori (3.6%);

: 479.000 spettatori (3.6%); Italia1, C.S.I. Miami : 472.000 spettatori (2.9%);

: 472.000 spettatori (2.9%); Rai2, TGSport : 431.000 spettatori (4.2%);

: 431.000 spettatori (4.2%); Tv8, 4 Ristoranti : 296.000 spettatori (2%);

: 296.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy : 259.000 spettatori (2.6%);

: 259.000 spettatori (2.6%); Italia1, Sport Mediaset Mag : 250.000 spettatori (2%);

: 250.000 spettatori (2%); La7, Ignoto X: 214.000 spettatori (1.7%).