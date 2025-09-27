NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri venerdì 26 settembre chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado, Ore 14 Sera

Ascolti tv di venerdì 26 settembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado, Ore 14 Sera e Propaganda Live

Pubblicato: Aggiornato:

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Doppietta Rai negli ascolti tv della giornata di venerdì 26 settembre 2025 e Mediaset sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella sfida dei dati auditel, la tv di Stato ha battuto la rete di Cologno con Tale e Quale Show (che ha chiuso davanti a Tradimento) e con Reazione a catena (che ha battuto Avanti un altro). Mediaset può sorridere con La Ruota della Fortuna, che ha superato Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 26 settembre, chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Tradimento

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai1, Tale e Quale Show: 2.783.000 spettatori (19.3%);
  • Canale5, Tradimento: 2.082.000 spettatori (14.8%);
  • Rete4, Quarto Grado: 967.000 spettatori (7.6%).

Fuori dal podio:

  • Italia1, Jurassic World: 897.000 spettatori (6.1%);
  • La7, Propaganda Live: 876.000 spettatori (6.1%);
  • Rai2, Ore 14 Sera: 734.000 spettatori (6.1%);
  • Tv8, Pechino Express: 487.000 spettatori (3.2%);
  • Rai3, Kabul: 400.000 spettatori (2.3%);
  • Nove, Alessandro Siani – Off line: 317.000 spettatori (1.8%).

ascolti tv ieri venerdì 26 settembre auditelANSA

Carlo Conti ha condotto Tale e Quale Show su Rai1.

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.906.000 spettatori (25.7%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.065.000 spettatori (21.3%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.557.000 spettatori (8.1%).

Ai piedi del podio:

  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.231.000 spettatori (6.4%);
  • Rai3, Il Cavallo e la Torre: 950.000 spettatori (5.2%);
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 902.000 spettatori (4.7%);
  • Rete4, 4 di Sera: 885.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 827.000 spettatori (4.3%) nella seconda;
  • Rai2, TG2 Post: 526.000 spettatori (2.7%);
  • Tv8, Foodish: 518.000 spettatori (2.7%);
  • Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 465.000 spettatori (2.4%);

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 3.723.000 spettatori (24.8%);
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.660.000 spettatori (22.5%);
  • Canale5, Avanti un Altro: 2.439.000 spettatori (17.6%).

Fuori dal podio:

  • Rai3, TGR: 2.374.000 spettatori (15.4%);
  • Canale5, Avanti il Primo: 1.537.000 spettatori (14.6%);
  • Rai3, Blob: 910.000 spettatori (5.4%);
  • Rete4, La Promessa: 894.000 spettatori (5.2%);
  • Rai3, Riserva indiana: 697.000 spettatori (3.9%);
  • Rai2, NCIS: 611.000 spettatori (3.6%);
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 538.000 spettatori (3.3%);
  • Rai2, The Rookie: 479.000 spettatori (3.6%);
  • Italia1, C.S.I. Miami: 472.000 spettatori (2.9%);
  • Rai2, TGSport: 431.000 spettatori (4.2%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 296.000 spettatori (2%);
  • Nove, Little Big Italy: 259.000 spettatori (2.6%);
  • Italia1, Sport Mediaset Mag: 250.000 spettatori (2%);
  • La7, Ignoto X: 214.000 spettatori (1.7%).

ascolti tv ieri venerdì 26 settembre auditel ANSA

Leggi anche

WeWALK

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo