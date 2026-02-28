Ascolti tv ieri venerdì 27 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Io sono Farah e Quarto Grado
Sanremo pigliatutto nella giornata di venerdì 27 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la Rai vincere davanti a Mediaset in prima serata con la serata Cover del Festival condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, nell’access prime time con il Primafestival, Affari tuoi e nel preserale con L’Eredità. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Sanremo 2026: 10.522.000 spettatori (65.2%)
- Canale5, Io sono Farah: 1.471.000 spettatori (8%)
- Rete4, Quarto Grado: 638.000 spettatori (3.8%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Transformers – Il risveglio: 485.000 spettatori (2.2%)
- Rai2, The Americas: 366.000 spettatori (1.6%)
- La7, L’assassinio del banchiere di Dio: 333.000 spettatori (1.7%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 262.000 spettatori (1.3%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 236.000 spettatori (1%)
- Rai3, Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti: 177.000 spettatori (0.8%)
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Primafestival: 7.767.000 spettatori (36.6%);
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.630.000 spettatori (15.1%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.171.000 spettatori (14.4%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.225.000 spettatori (5.1%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.177.000 spettatori (5.1%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.046.000 spettatori (4.8%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 912.000 spettatori (4.2%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 911.000 spettatori (3.9%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 648.000 spettatori (2.7%)
E ancora:
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 400.000 spettatori (1.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 297.000 spettatori (1.3%)
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.951.000 spettatori (29.3%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.766.000 spettatori (26.3%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.733.000 spettatori (17.3%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.936.000 spettatori (13%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.937.000 spettatori (15.2%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.178.000 spettatori (7%)
- Rete4, La Promessa: 1.037.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Blob: 1.011.000 spettatori (5.2%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 599.000 spettatori (3.3%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 586.000 spettatori (3.1%)
E ancora:
- Rai2, 9-1-1: 433.000 spettatori (2.4%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 429.000 spettatori (3%)
- Rai2, TGSport Sera: 420.000 spettatori (3.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 319.000 spettatori (1.9%)
- Rai2, 9-1-1 Lone Star: 279.000 spettatori (1.8%)
- Nove, Little Big Italy: 268.000 spettatori (2.2%)
- La7, Ignoto X: 216.000 spettatori (1.5%).