Ascolti tv ieri venerdì 27 giugno chi ha vinto tra Tim Summer Hits, La notte nel cuore e Quarto Grado

Rai protagonista nella giornata di venerdì 27 giugno per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 e nell’access prime time dove ha vinto Affari Tuoi che ha battuto Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata è stato un testa a testa tra Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu e La notte nel cuore (Canale 5), con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4) a completare il podio. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 giugno: chi ha vinto tra Tim Summer Hits, La notte nel cuore e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Tim Summer Hits : 1.964.000 spettatori (15.4%);

: 1.964.000 spettatori (15.4%); Canale5, La notte nel cuore : 1.789.000 spettatori (15.6%);

: 1.789.000 spettatori (15.6%); Rete4, Quarto Grado: 1.222.000 spettatori (11.3%).

Fuori dal podio:

Italia1, White Elephant : 809.000 spettatori (5.9%);

: 809.000 spettatori (5.9%); Rai3, Habemus Papam : 525.000 spettatori (3.8%);

: 525.000 spettatori (3.8%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 430.000 spettatori (3.1%);

: 430.000 spettatori (3.1%); Tv8, Radio Italia Live : 386.000 spettatori (3.2%);

: 386.000 spettatori (3.2%); Rai2, Effetto Nicholas : 371.000 spettatori (2.7%);

: 371.000 spettatori (2.7%); La7, Propaganda Live Best: 320.000 spettatori (3%)..

ANSA

Propaganda Live è andata in onda con il suo Best of della stagione.

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.506.000 spettatori (29.8%);

: 4.506.000 spettatori (29.8%); Canale5, Paperissima Sprint : 1.834.000 spettatori (12.1%);

: 1.834.000 spettatori (12.1%); La7, Otto e Mezzo: 1.244.000 spettatori (8.3%).

Ai piedi del podio:

Rai2 TG2 Post : 445.000 spettatori (2.9%);

: 445.000 spettatori (2.9%); Italia1, NCIS : 969.000 spettatori (6.5%);

: 969.000 spettatori (6.5%); Rai3, Europei femminili di basket : 545.000 spettatori (3.7%);

: 545.000 spettatori (3.7%); Rete4, 4 di Sera : 777.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 822.000 spettatori (5.4%) nella seconda;

: 777.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 822.000 spettatori (5.4%) nella seconda; Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 447.000 spettatori (3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.058.000 spettatori (26%);

: 3.058.000 spettatori (26%); Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.152.000 spettatori (22.9%);

: 2.152.000 spettatori (22.9%); Canale5, Caduta Libera: 1.701.000 spettatori (15.9%);

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Le 10 Botole : 1.297.000 spettatori (15.4%);

: 1.297.000 spettatori (15.4%); Rai3, TGR : 1.676.000 spettatori (14%);

: 1.676.000 spettatori (14%); Rete4, La Promessa : 717.000 spettatori (5.6%);

: 717.000 spettatori (5.6%); Rai3, Blob : 702.000 spettatori (5.2%);

: 702.000 spettatori (5.2%); Rai2, TGSport Sera : 326.000 spettatori (3.9%);

: 326.000 spettatori (3.9%); Italia1, Studio Aperto Mag : 336.000 spettatori (3.5%);

: 336.000 spettatori (3.5%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 383.000 spettatori (3%);

: 383.000 spettatori (3%); Rai2, Europei femminili di basket : 290.000 spettatori (2.4%);

: 290.000 spettatori (2.4%); Tv8, 4 Ristoranti : 272.000 spettatori (2.1%);

: 272.000 spettatori (2.1%); Rai2, Radio2 Social Club Clip : 190.000 spettatori (2%);

: 190.000 spettatori (2%); La7, Famiglie d’Italia: 147.000 spettatori (1.5%).