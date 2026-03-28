Ascolti tv ieri venerdì 27 marzo chi ha vinto tra The Voice Generations, Grande Fratello Vip e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 27 marzo 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Generations, Grande Fratello Vip, Quarto Grado e Maurizio Crozza
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 27 marzo per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata con l’ultima puntata di The Voice Generations condotto da Antonella Clerici e nel preserale con L’Eredità, ma in access prime time è Gerry Scotti su Canale 5 che supera tutti con La Ruota della Fortuna vincendo il confronto diretto con Affari Tuoi. Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 27 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Grande Fratello
- Chi ha vinto The Voice Generations 2026
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera
Ascolti tv 27 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Grande Fratello
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, The Voice Generations: 3.417.000 spettatori (24%)
- Canale5, Grande Fratello Vip: 1.706.000 spettatori (14.8%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.358.000 spettatori (7.7%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Quarto Grado: 1.030.000 spettatori (8.2%)
- Italia1, Wonder Woman 1984: 911.000 spettatori (6.3%)
- Rai3, Erano ragazzi in barca: 620.000 spettatori (3.7%)
- Rai2, Delitti in Paradiso: 598.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, Oltre il Paradiso: 540.000 spettatori (4.1%)
- La7, Full Monty: 401.000 spettatori (2.2%)
- Tv8, Masterchef: 351.000 spettatori (2.5%)
Chi ha vinto The Voice Generations 2026
The Voice Generations 2026 è terminato con la puntata andata in onda nella serata di venerdì 27 marzo, che ha decretato la vittoria di Gilda Di Brino e Jessica Cice, del team di Loredana Bertè.
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.874.000 spettatori (24.8%)
- Rai1, Affari tuoi: 4.803.000 spettatori (24.5%)
- Rai1, Cinque minuti: 3.908.000 spettatori (21.6%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.808.000 spettatori (20.1%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.507.000 spettatori (7.6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.051.000 spettatori (5.3%)
- La7, Barbero risponde: 924.000 spettatori (4.8%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 930.000 spettatori (4.7%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 915.000 spettatori (4.7%)
E ancora:
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 492.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, Foodish: 460.000 spettatori (2.3%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 5.153.000 spettatori (31%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.647.000 spettatori (26.3%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.905.000 spettatori (18.4%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.369.000 spettatori (8.4%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.342.000 spettatori (18.2%)
- Rai3, Blob: 962.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, La Promessa: 936.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Vita da artista: 1.265.000 spettatori (7.8%)
- Rai3, Gianni Minà – Cercatore di storie: 1.123.000 spettatori (7.6%)
- Rai3, Geo: 1.116.000 spettatori (6.6%)
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E ancora:
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 722.000 spettatori (4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 678.000 spettatori (4%)
- Rai2, F.B.I secondo episodio: 575.000 spettatori (3.3%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 494.000 spettatori (3%)
- Rai2, F.B.I primo episodio: 444.000 spettatori (3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 390.000 spettatori (2.6%)
- Rai2, TGSport Sera: 352.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, Squadra speciale Cobra 11: 331.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Little Big Italy: 248.000 spettatori (2.4%)
- La7, Uozzap! Classic: 179.000 spettatori (1.1%).