Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 27 novembre 2026, ha visto Il diavolo veste Prada su Canale 5 chiudere davanti alla Coppa Davis: il film della tv di Cologno Monzese ha conquistato oltre 1,7 milioni di spettatori e il 12,7%, mentre il match di tennis ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1,6 milioni (12%). Al terzo posto Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi su Rete4. In access prime time e preserale la presenza della Coppa Davis permette a La Ruota della Fortuna e Caduta Libera di imporsi.

Ascolti TV 27 novembre: chi ha vinto tra Il diavolo veste Prada, Coppa Davis, Quarto Grado e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di venerdì 27 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Canale5, Il diavolo veste Prada : 1.799.000 spettatori (12.7%)

: 1.799.000 spettatori (12.7%) Rai1, Coppa Davis – Italia-Cechia : 1.661.000 spettatori (12%)

: 1.661.000 spettatori (12%) Rete4, Quarto Grado: 1.364.000 spettatori (11.8%)

Ai piedi del podio:

Rai1, Non C’è Più Religione : 812.000 spettatori (8.1%)

: 812.000 spettatori (8.1%) Italia1, Harry Potter e il calice di fuoco : 981.000 spettatori (7%)

: 981.000 spettatori (7%) Rai3, Mi Manda Raitre : 923.000 spettatori (7%)

: 923.000 spettatori (7%) Nove, Fratelli di Crozza : 1.013.000 spettatori (6.1%)

: 1.013.000 spettatori (6.1%) Rai2, Doc : 820.000 spettatori (5.4%)

: 820.000 spettatori (5.4%) Rai3, Mi Manda Raitre – Presentazione : 952.000 spettatori (5.3%)

: 952.000 spettatori (5.3%) Rete4, Quarto Grado – Presentazione : 849.000 spettatori (4.6%)

: 849.000 spettatori (4.6%) La7, C’era una volta… a Hollywood : 336.000 spettatori (2.4%)

: 336.000 spettatori (2.4%) Tv8, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato: 145.000 spettatori (1.3%)

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi assente, La Ruota della Fortuna ne approfitta

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti salta venerdì 27 novembre.

Affari Tuoi, infatti, lascia spazio alla Coppa Davis e la La Ruota della Fortuna ne approfitta vincendo con 5 milioni di spettatori e il 27,4% di share.

Questi i dati completi:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.097.000 spettatori (27.4%)

: 5.097.000 spettatori (27.4%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 4.183.000 spettatori (22.8%)

: 4.183.000 spettatori (22.8%) Rai1, Cinque Minuti: 3.184.000 spettatori (18.1%)

ANSA

Gli altri risultati dell’access prime time:

Rai1, Coppa Davis – Italia-Cechia : 1.661.000 spettatori (12%)

: 1.661.000 spettatori (12%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.621.000 spettatori (8.7%)

: 1.621.000 spettatori (8.7%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.395.000 spettatori (7.6%)

: 1.395.000 spettatori (7.6%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 972.000 spettatori (5.2%)

: 972.000 spettatori (5.2%) Rete4, Realpolitik – Prima parte : 813.000 spettatori (4.5%)

: 813.000 spettatori (4.5%) Rete4, Realpolitik – Seconda parte : 833.000 spettatori (4.4%)

: 833.000 spettatori (4.4%) Rai2, TG2 Post : 777.000 spettatori (4.1%)

: 777.000 spettatori (4.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 766.000 spettatori (4.1%)

: 766.000 spettatori (4.1%) La7, Barbero Risponde : 598.000 spettatori (3.3%)

: 598.000 spettatori (3.3%) Tv8, Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio: 370.000 spettatori (2%)

Ascolti TV del preserale: L’Eredità salta, bene Caduta Libera

Nel preserale di venerdì 27 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede prevalere Caduta Libera su TGR e Coppa Davis.

I dati completi:

Canale5, Caduta Libera : 2.934.000 spettatori (19.6%)

: 2.934.000 spettatori (19.6%) Rai3, TGR : 2.858.000 spettatori (17.4%)

: 2.858.000 spettatori (17.4%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.972.000 spettatori (15.5%)

A seguire:

Rai1, Coppa Davis – Italia-Cechia : 1.661.000 spettatori (12%)

: 1.661.000 spettatori (12%) Rai3, Blob : 1.129.000 spettatori (6.5%)

: 1.129.000 spettatori (6.5%) Rai3, Generazione Bellezza : 1.126.000 spettatori (6.3%)

: 1.126.000 spettatori (6.3%) Rete4, 10 Minuti : 961.000 spettatori (6%)

: 961.000 spettatori (6%) Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio : 973.000 spettatori (5.7%)

: 973.000 spettatori (5.7%) Rete4, La Promessa : 965.000 spettatori (5.6%)

: 965.000 spettatori (5.6%) Rai2, Blue Bloods – Primo episodio : 800.000 spettatori (5.5%)

: 800.000 spettatori (5.5%) Rai2, TGSport Sera : 564.000 spettatori (4.5%)

: 564.000 spettatori (4.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 500.000 spettatori (3.1%)

: 500.000 spettatori (3.1%) Nove, Little Big Italy : 338.000 spettatori (3.1%)

: 338.000 spettatori (3.1%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 475.000 spettatori (2.8%)

: 475.000 spettatori (2.8%) Italia1, Grande Fratello Vip : 347.000 spettatori (2.6%)

: 347.000 spettatori (2.6%) Tv8, Foodish : 374.000 spettatori (2.1%)

: 374.000 spettatori (2.1%) Italia1, Studio Aperto Mag : 309.000 spettatori (2.1%)

: 309.000 spettatori (2.1%) La7, Grantchester – Secondo episodio : 146.000 spettatori (1%)

: 146.000 spettatori (1%) La7, Grantchester – Primo episodio: 117.000 spettatori (1%)