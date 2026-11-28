Ascolti TV ieri venerdì 27 novembre, Il diavolo veste Prada vince contro la Coppa Davis : i dati Auditel
Il diavolo veste Prada vince la prima serata con oltre 1,7 milioni di spettatori: la sfida con la Coppa Davis e Quarto Grado, i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 27 novembre 2026, ha visto Il diavolo veste Prada su Canale 5 chiudere davanti alla Coppa Davis: il film della tv di Cologno Monzese ha conquistato oltre 1,7 milioni di spettatori e il 12,7%, mentre il match di tennis ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1,6 milioni (12%). Al terzo posto Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi su Rete4. In access prime time e preserale la presenza della Coppa Davis permette a La Ruota della Fortuna e Caduta Libera di imporsi.
- Ascolti TV 27 novembre: chi ha vinto tra Il diavolo veste Prada, Coppa Davis, Quarto Grado e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi assente, La Ruota della Fortuna ne approfitta
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità salta, bene Caduta Libera
Ascolti TV 27 novembre: chi ha vinto tra Il diavolo veste Prada, Coppa Davis, Quarto Grado e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di venerdì 27 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Canale5, Il diavolo veste Prada: 1.799.000 spettatori (12.7%)
- Rai1, Coppa Davis – Italia-Cechia: 1.661.000 spettatori (12%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.364.000 spettatori (11.8%)
Ai piedi del podio:
- Rai1, Non C’è Più Religione: 812.000 spettatori (8.1%)
- Italia1, Harry Potter e il calice di fuoco: 981.000 spettatori (7%)
- Rai3, Mi Manda Raitre: 923.000 spettatori (7%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.013.000 spettatori (6.1%)
- Rai2, Doc: 820.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Mi Manda Raitre – Presentazione: 952.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, Quarto Grado – Presentazione: 849.000 spettatori (4.6%)
- La7, C’era una volta… a Hollywood: 336.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato: 145.000 spettatori (1.3%)
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi assente, La Ruota della Fortuna ne approfitta
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti salta venerdì 27 novembre.
Affari Tuoi, infatti, lascia spazio alla Coppa Davis e la La Ruota della Fortuna ne approfitta vincendo con 5 milioni di spettatori e il 27,4% di share.
Questi i dati completi:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.097.000 spettatori (27.4%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.183.000 spettatori (22.8%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.184.000 spettatori (18.1%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Rai1, Coppa Davis – Italia-Cechia: 1.661.000 spettatori (12%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.621.000 spettatori (8.7%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.395.000 spettatori (7.6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 972.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, Realpolitik – Prima parte: 813.000 spettatori (4.5%)
- Rete4, Realpolitik – Seconda parte: 833.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, TG2 Post: 777.000 spettatori (4.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 766.000 spettatori (4.1%)
- La7, Barbero Risponde: 598.000 spettatori (3.3%)
- Tv8, Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio: 370.000 spettatori (2%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità salta, bene Caduta Libera
Nel preserale di venerdì 27 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede prevalere Caduta Libera su TGR e Coppa Davis.
I dati completi:
- Canale5, Caduta Libera: 2.934.000 spettatori (19.6%)
- Rai3, TGR: 2.858.000 spettatori (17.4%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.972.000 spettatori (15.5%)
A seguire:
- Rai1, Coppa Davis – Italia-Cechia: 1.661.000 spettatori (12%)
- Rai3, Blob: 1.129.000 spettatori (6.5%)
- Rai3, Generazione Bellezza: 1.126.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, 10 Minuti: 961.000 spettatori (6%)
- Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio: 973.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, La Promessa: 965.000 spettatori (5.6%)
- Rai2, Blue Bloods – Primo episodio: 800.000 spettatori (5.5%)
- Rai2, TGSport Sera: 564.000 spettatori (4.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 500.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Little Big Italy: 338.000 spettatori (3.1%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 475.000 spettatori (2.8%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 347.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Foodish: 374.000 spettatori (2.1%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 309.000 spettatori (2.1%)
- La7, Grantchester – Secondo episodio: 146.000 spettatori (1%)
- La7, Grantchester – Primo episodio: 117.000 spettatori (1%)