Ascolti tv ieri venerdì 28 agosto chi ha vinto tra TechetecheShow Battisti, L'Erede, Quarto Grado e Coliandro
Ascolti tv venerdì 28 agosto 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con TechetecheShow su Battisti contro L'Erede, Quarto grado e L'ispettore Coliandro
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 28 agosto 2026 nella battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono uscire vincitrice la tv di Stato in prima serata con lo speciale TechetecheShow su Lucio Battisti (davanti a L’Erede, Chicago Fire, Quarto Grado e L’ispettore Coliandro) e nel preserale con Reazione a Catena (che si impone su The Wall), ma in access prime time è Mediaset a vincere ancora una volta con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (che batte L’Eredità Summer). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 28 agosto: chi ha vinto tra TechetecheShow Battisti e L'erede
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 28 agosto: chi ha vinto tra TechetecheShow Battisti e L’erede
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, TechetecheShow Battisti: 1.555.000 spettatori (14.2%)
- Canale5, L’Erede: 1.393.000 spettatori (13%)
- Italia1, Chicago Fire: 948.000 spettatori (7.7%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Quarto Grado: 822.000 spettatori (8.8%)
- Rai2, L’ispettore Coliandro 7: 628.000 spettatori (5%)
- Rai3, Finalement: 495.000 spettatori (3.9%)
- La7, La7 Storia – Hitler vs Churchill: l’Aquila e il Leone: 447.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Comedy Match: 446.000 spettatori (3.8%)
- Tv8, Pechino Express: 305.000 spettatori (3.8%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.003.000 spettatori (27%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.240.000 spettatori (22.4%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.296.000 spettatori (15.5%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.178.000 spettatori (8%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.133.000 spettatori (7.7%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 843.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 745.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 663.000 spettatori (4.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 447.000 spettatori (3%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 356.000 spettatori (2.4%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.242.000 spettatori (26.3%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.265.000 spettatori (23.1%)
- Rai3, TGR: 1.906.000 spettatori (15.1%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.596.000 spettatori (14.2%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.253.000 spettatori (13.8%)
- Rete4, La Promessa: 860.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, 10 Minuti: 785.000 spettatori (6.6%)
- Rai3, Blob: 631.000 spettatori (4.6%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 578.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 528.000 spettatori (3.9%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 422.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, TgSport Sera: 413.000 spettatori (4.7%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 406.000 spettatori (3.1%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 375.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash?: 354.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, 4 Hotel: 216.000 spettatori (1.8%)
- Nove, Little Big Italy: 185.000 spettatori (2.2%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 122.000 spettatori (1.1%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 118.000 spettatori (1.4%).