Ascolti tv ieri venerdì 28 novembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento e Quarto Grado

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 28 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale5) su Affari Tuoi (Rai1), mentre nel preserale è L’Eredità a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è The Voice Senior (Rai1) ad avere la meglio su Tradimento (Canale5) e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4). Ai piedi del podio Le Iene (Italia1), Fratelli di Crozza (Nove), Hanno ucciso l’Uomo Ragno (Tv8), FarWest (Rai3), Ronin (Rai2) e Insider (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 28 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e FarWest di Salvo Sottile
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, The Voice Senior: 3.343.000 spettatori (22,5%);
- Canale5, Tradimento: 2.477.000 spettatori (15,3%);
- Rete4, Quarto Grado: 1.065.000 spettatori (8,5%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Le Iene presentano: La Cura: 861.000 spettatori (6,9%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.082.000 spettatori (6,2%);
- Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (secondo episodio): 756.000 spettatori (5,1%);
- Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (primo episodio): 711.000 spettatori (3,9%);
- Rai3, FarWest: 463.000 spettatori (3,2%);
- Rai2, Ronin: 494.000 spettatori (3,1%);
- La7, Insider – Dietro la verità: 274.000 spettatori (1,9%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.247.000 spettatori (26.7%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.328.000 spettatori (22.2%);
- Rai1, Cinque Minuti: 3.707.000 spettatori (20.9%).
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.773.000 spettatori (20.9%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.303.000 spettatori (6.5%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.033.000 spettatori (5.3%);
- Rai3, La casa di tutti: 935.000 spettatori (4.9%);
- La7, Barbero Risponde: 896.000 spettatori (4.7%);
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 755.000 spettatori (3.8%);
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 677.000 spettatori (3.5%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 499.000 spettatori (2.5%);
- Tv8, Foodish: 442.000 spettatori (2.3%);
- Rai2, Delitti in Paradiso: 435.000 spettatori (2.2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.673.000 spettatori (28.3%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.355.000 spettatori (24.1%);
- Canale5, Avanti un Altro: 3.096.000 spettatori (19.8%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 2.449.000 spettatori (18.7%);
- Rai3, TGR: 1.522.000 spettatori (9.6%);
- Rai3, Geo: 1.309.000 spettatori (7.9%);
- Rai3, Gianni Minà – Cercatore di Storie: 1.122.000 spettatori (7.7%);
- Rai3, Nuovi Eroi: 1.127.000 spettatori (6.2%);
- Rai3, Blob: 897.000 spettatori (5.1%);
- Rete4, 10 Minuti: 729.000 spettatori (4.9%);
- Rete4, La Promessa: 825.000 spettatori (4.8%);
- Italia1, C.S.I. Miami (secondo episodio): 744.000 spettatori (4.3%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 721.000 spettatori (4.2%);
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (secondo episodio): 625.000 spettatori (3.6%);
- Italia1, C.S.I. Miami (primo episodio): 456.000 spettatori (3.2%);
- Rai2, TGSport Sera: 335.000 spettatori (2.8%);
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (primo episodio): 380.000 spettatori (2.6%);
- Nove, Little Big Italy: 296.000 spettatori (2.4%);
- Rai2, Radio2 Social Club Clip: 290.000 spettatori (2.3%);
- La7, Pelè: 240.000 spettatori (1.8%);
- Tv8, Love Bugs: 210.000 spettatori (1.2%).