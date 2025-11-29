Ascolti tv ieri venerdì 28 novembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento e Quarto Grado

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 28 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale5) su Affari Tuoi (Rai1), mentre nel preserale è L’Eredità a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è The Voice Senior (Rai1) ad avere la meglio su Tradimento (Canale5) e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4). Ai piedi del podio Le Iene (Italia1), Fratelli di Crozza (Nove), Hanno ucciso l’Uomo Ragno (Tv8), FarWest (Rai3), Ronin (Rai2) e Insider (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 28 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e FarWest di Salvo Sottile

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, The Voice Senior: 3.343.000 spettatori (22,5%);

3.343.000 spettatori (22,5%); Canale5, Tradimento : 2.477.000 spettatori (15,3%);

: 2.477.000 spettatori (15,3%); Rete4, Quarto Grado: 1.065.000 spettatori (8,5%).

Fuori dal podio:

Italia1, Le Iene presentano: La Cura : 861.000 spettatori (6,9%);

: 861.000 spettatori (6,9%); Nove, Fratelli di Crozza : 1.082.000 spettatori (6,2%);

: 1.082.000 spettatori (6,2%); Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (secondo episodio) : 756.000 spettatori (5,1%);

: 756.000 spettatori (5,1%); Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (primo episodio) : 711.000 spettatori (3,9%);

: 711.000 spettatori (3,9%); Rai3, FarWest : 463.000 spettatori (3,2%);

: 463.000 spettatori (3,2%); Rai2, Ronin : 494.000 spettatori (3,1%);

: 494.000 spettatori (3,1%); La7, Insider – Dietro la verità: 274.000 spettatori (1,9%).

ANSA Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.247.000 spettatori (26.7%);

: 5.247.000 spettatori (26.7%); Rai1, Affari Tuoi : 4.328.000 spettatori (22.2%);

: 4.328.000 spettatori (22.2%); Rai1, Cinque Minuti: 3.707.000 spettatori (20.9%).

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.773.000 spettatori (20.9%);

: 3.773.000 spettatori (20.9%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.303.000 spettatori (6.5%);

: 1.303.000 spettatori (6.5%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.033.000 spettatori (5.3%);

: 1.033.000 spettatori (5.3%); Rai3, La casa di tutti : 935.000 spettatori (4.9%);

: 935.000 spettatori (4.9%); La7, Barbero Risponde : 896.000 spettatori (4.7%);

: 896.000 spettatori (4.7%); Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 755.000 spettatori (3.8%);

: 755.000 spettatori (3.8%); Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 677.000 spettatori (3.5%);

: 677.000 spettatori (3.5%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 499.000 spettatori (2.5%);

: 499.000 spettatori (2.5%); Tv8, Foodish : 442.000 spettatori (2.3%);

: 442.000 spettatori (2.3%); Rai2, Delitti in Paradiso: 435.000 spettatori (2.2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.673.000 spettatori (28.3%);

: 4.673.000 spettatori (28.3%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.355.000 spettatori (24.1%);

: 3.355.000 spettatori (24.1%); Canale5, Avanti un Altro: 3.096.000 spettatori (19.8%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 2.449.000 spettatori (18.7%);

: 2.449.000 spettatori (18.7%); Rai3, TGR : 1.522.000 spettatori (9.6%);

: 1.522.000 spettatori (9.6%); Rai3, Geo : 1.309.000 spettatori (7.9%);

: 1.309.000 spettatori (7.9%); Rai3, Gianni Minà – Cercatore di Storie : 1.122.000 spettatori (7.7%);

: 1.122.000 spettatori (7.7%); Rai3, Nuovi Eroi : 1.127.000 spettatori (6.2%);

: 1.127.000 spettatori (6.2%); Rai3, Blob : 897.000 spettatori (5.1%);

: 897.000 spettatori (5.1%); Rete4, 10 Minuti : 729.000 spettatori (4.9%);

: 729.000 spettatori (4.9%); Rete4, La Promessa : 825.000 spettatori (4.8%);

: 825.000 spettatori (4.8%); Italia1, C.S.I. Miami (secondo episodio): 744.000 spettatori (4.3%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 721.000 spettatori (4.2%);

: 721.000 spettatori (4.2%); Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (secondo episodio) : 625.000 spettatori (3.6%);

: 625.000 spettatori (3.6%); Italia1, C.S.I. Miami (primo episodio) : 456.000 spettatori (3.2%);

: 456.000 spettatori (3.2%); Rai2, TGSport Sera : 335.000 spettatori (2.8%);

: 335.000 spettatori (2.8%); Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (primo episodio) : 380.000 spettatori (2.6%);

: 380.000 spettatori (2.6%); Nove, Little Big Italy : 296.000 spettatori (2.4%);

: 296.000 spettatori (2.4%); Rai2, Radio2 Social Club Clip : 290.000 spettatori (2.3%);

: 290.000 spettatori (2.3%); La7, Pelè : 240.000 spettatori (1.8%);

: 240.000 spettatori (1.8%); Tv8, Love Bugs: 210.000 spettatori (1.2%).