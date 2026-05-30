Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai centra il tris nella giornata di venerdì 29 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in tutte e tre le fasce d’ascolto. La sfida dell’access prime time vede Affari Tuoi (Rai1) vincere contro La Ruota della Fortuna (Canale5). Nel preserale, L’Eredità (Rai1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale5). In prima serata Con il cuore (Rai1) chiude davanti a L’Erede (Canale5) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Fratelli di Crozza (Nove), Propaganda Live (La7), Jurassic World (Italia1), La sala professori (Rai3), John Wick (Rai2) e Monza-Catanzaro (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 29 maggio: chi ha vinto tra Con il cuore, L’Erede, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Propaganda Live di Diego Bianchi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Con il Cuore – Nel Nome di Francesco : 2.333.000 spettatori (18.3%)

: 2.333.000 spettatori (18.3%) Canale5, L’Erede : 1.828.000 spettatori (14.6%)

: 1.828.000 spettatori (14.6%) Rete4, Quarto Grado: 1.097.000 spettatori (9.6%)

Fuori dal podio:

Nove, Fratelli di Crozza : 994.000 spettatori (6.1%)

: 994.000 spettatori (6.1%) La7, Propaganda Live : 784.000 spettatori (6.5%)

: 784.000 spettatori (6.5%) Italia1, Jurassic World – Il dominio : 815.000 spettatori (5.8%)

: 815.000 spettatori (5.8%) Rai3, La sala professori : 654.000 spettatori (4.1%)

: 654.000 spettatori (4.1%) Rai2, John Wick 4 : 489.000 spettatori (3.7%)

: 489.000 spettatori (3.7%) Tv8, Serie B – Monza-Catanzaro: 524.000 spettatori (3.2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.454.000 spettatori (25.4%)

: 4.454.000 spettatori (25.4%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.099.000 spettatori (23.3%)

: 4.099.000 spettatori (23.3%) Rai1, Cinque Minuti: 3.371.000 spettatori (21.6%)

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.438.000 spettatori (21.1%)

: 3.438.000 spettatori (21.1%) La7, Otto e Mezzo : 1.358.000 spettatori (7.9%)

: 1.358.000 spettatori (7.9%) Rai3, Un Posto al Sole: 1.120.000 spettatori (6.3%)

1.120.000 spettatori (6.3%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 993.000 spettatori (5.8%)

: 993.000 spettatori (5.8%) Rete4, 4 di Sera: 915.000 spettatori (5.7%)

E ancora:

Rai3, Il Cavallo e la Torre : 899.000 spettatori (5.5%)

: 899.000 spettatori (5.5%) Rete4, 4 di Sera : 823.000 spettatori (4.7%)

: 823.000 spettatori (4.7%) Rai2, TG2 Post : 406.000 spettatori (2.3%)

: 406.000 spettatori (2.3%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 387.000 spettatori (2.3%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.733.000 spettatori (29.4%)

: 3.733.000 spettatori (29.4%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.426.000 spettatori (24.7%)

: 2.426.000 spettatori (24.7%) Canale5, Avanti un Altro: 2.147.000 spettatori (18.8%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 1.477.000 spettatori (16.6%)

: 1.477.000 spettatori (16.6%) Rai3, TGR : 1.756.000 spettatori (13.5%)

: 1.756.000 spettatori (13.5%) Rete4, La Promessa : 947.000 spettatori (6.6%)

: 947.000 spettatori (6.6%) Rete4, 10 Minuti : 783.000 spettatori (6.3%)

: 783.000 spettatori (6.3%) Rai3, Blob : 716.000 spettatori (5%)

: 716.000 spettatori (5%) Italia1, Hawaii Five-0 : 558.000 spettatori (4%)

: 558.000 spettatori (4%) Rai3, Tribù: 558.000 spettatori (3.7%)

558.000 spettatori (3.7%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 498.000 spettatori (3.6%)

E ancora:

Rai2, F.B.I. : 413.000 spettatori (2.9%)

: 413.000 spettatori (2.9%) Rai2, TGSport Sera : 391.000 spettatori (4.5%)

: 391.000 spettatori (4.5%) Italia1, Studio Aperto Mag : 315.000 spettatori (3.1%)

: 315.000 spettatori (3.1%) La7, Ignoto X : 252.000 spettatori (2.4%)

: 252.000 spettatori (2.4%) Rai2, Equitazione : 255.000 spettatori (2.3%)

: 255.000 spettatori (2.3%) Tv8, 4 Ristoranti : 113.000 spettatori (1.3%)

: 113.000 spettatori (1.3%) Nove, Little Big Italy: 182.000 spettatori (2.2%)