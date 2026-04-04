Ascolti tv ieri venerdì 3 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Via Crucis, Quarto Grado e Crozza
Ascolti tv venerdì 3 aprile 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con la Via Crucis, Grande Fratello Vip, Quarto Grado, Maurizio Crozza e Propaganda
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 3 aprile per quanto concerne la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata con la Via Crucis (che ha la meglio sul Grande Fratello Vip) e nel preserale con L’Eredità (che batte Caduta libera), ma in access prime time Gerry Scotti su Canale 5 supera tutti con La Ruota della Fortuna vincendo il confronto diretto con lo speciale Porta a Porta – La passione di Crans. Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 3 aprile: chi ha vinto tra la Via Crucis e il Grande Fratello
- I dati dell'access prime time, i numeri di Porta a Porta e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera
Ascolti tv 3 aprile: chi ha vinto tra la Via Crucis e il Grande Fratello
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:
- Rai1, Via Crucis: 3.861.000 spettatori (20.6%)
- Canale5, Grande Fratello Vip: 2.055.000 spettatori (17.5%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.206.000 spettatori (9.5%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Justice League: 995.000 spettatori (6%)
- La7, Propaganda Live: 980.000 spettatori (7.2%)
- Rai2, Delitti in Paradiso: 808.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, Oltre il Paradiso: 752.000 spettatori (5.2%)
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 620.000 spettatori (3.7%)
- Rai3, Perfect Days: 508.000 spettatori (3%)
- Tv8, Masterchef – primo episodio: 497.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, Masterchef – secondo episodio: 379.000 spettatori (3.7%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Porta a Porta e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.797.000 spettatori (25.2%)
- Rai1, Speciale Porta a Porta: 3.520.000 spettatori (19.4%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.464.000 spettatori (18.9%)
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e mezzo: 1.615.000 spettatori (8.6%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.348.000 spettatori (7.1%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.108.000 spettatori (6.1%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.017.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 974.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 866.000 spettatori (4.5%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 622.000 spettatori (3.3%)
- Tv8, Foodish: 590.000 spettatori (3.2%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 561.000 spettatori (2.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.972.000 spettatori (27.9%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.680.000 spettatori (24%)
- Canale5, Caduta Libera: 1.976.000 spettatori (15.4%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.077.000 spettatori (14.3%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.174.000 spettatori (11.8%)
- Rete4, La Promessa: 995.000 spettatori (6%)
- Rai3, Blob: 900.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Vita da artista: 857.000 spettatori (4.9%)
- Rete4, 10 minuti: 775.000 spettatori (5.6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 735.000 spettatori (4.4%)
E ancora:
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 533.000 spettatori (3.4%)
- Rai2, F.B.I secondo episodio: 429.000 spettatori (2.7%)
- Rai2, F.B.I primo episodio: 390.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, TGSport Sera: 355.000 spettatori (3.6%)
- Italia 1, Grande Fratello Vip: 343.000 spettatori (3.3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 337.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Little Big Italy: 324.000 spettatori (3.2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 306.000 spettatori (2%)
- La7, Ignoto X: 226.000 spettatori (1.9%).