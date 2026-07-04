Ascolti tv ieri venerdì 3 luglio chi ha vinto tra Scusate se esisto, L'Erede, Sarabanda e Quarto grado
Ascolti tv venerdì 3 luglio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Scusate se esisto, L'Erede, Sarabanda Celebrity e Quarto Grado
Nuova sfida tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 3 luglio per quel che riguarda gli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, sorridono alla tv di Stato con il film Scusate se esisto con Raoul Bova e Paola Cortellesi che chiude davanti a tutti. Nell’access prime time, successo de La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale a uscire vincitore è il quiz show è Reazione a catena contro Avanti un altro. Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 3 luglio: chi ha vinto tra Scusate se esisto e L'erede
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Ascolti tv 3 luglio: chi ha vinto tra Scusate se esisto e L’erede
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Scusate se esisto: 2.114.000 spettatori (16,2%)
- Canale5, L’erede: 1.549.000 spettatori (13,3%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.019.000 spettatori (9,7%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Sarabanda Celebrity: 935.000 spettatori (8,3%)
- Rai3, Il mio giardino persiano: 791.000 spettatori (5,7%)
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 484.000 spettatori (3,6%)
- La7, Il verdetto: 390.000 spettatori (3,1%)
- Rai2, Noi: 363.000 spettatori (2,8%)
- Tv8, I delitti del BarLume: 310.000 spettatori (2.4%).
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.747.000 spettatori (24,9%)
- Rai1, Affari tuoi Mundial: 3.258.000 spettatori (21,9%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.000.000 spettatori (21,1%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.076.000 spettatori (7,2%)
- La7, In onda: 1.019.000 spettatori (6,7%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 879.000 spettatori (5,9%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 620.000 spettatori (4,4%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 516.000 spettatori (3,4%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 465.000 spettatori (3,1%)
- Tv8, Foodish: 342.000 spettatori (2,3%)
- Nove, Cash or Trash?: 330.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a catena: 2.636.000 spettatori (22,8%)
- Rai1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 1.876.000 spettatori (19,9%)
- Canale5, Avanti un altro: 1.795.000 spettatori (17%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.707.000 spettatori (14,4%)
- Canale5, Avanti il primo: 1.530.000 spettatori (17,8%)
- La7, Il Palio di Siena: 906.000 spettatori (7,8%)
- Rete4, La Promessa: 823.000 spettatori (6,3%)
- Rai3, Blob: 689.000 spettatori (5,2%)
- Rai3, Via dei matti n° 0: 596.000 spettatori (4,3%)
- Rete4, 10 minuti: 572.000 spettatori (5,2%)
E ancora:
- Rai2, Blue Bloods: 408.000 spettatori (3,2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 353.000 spettatori (3,6%)
- Rai2, Italia chiama America: 284.000 spettatori (3%)
- Nove, Cash or Trash?: 271.000 spettatori (2,2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 270.000 spettatori (2,3%)
- Nove, Little Big Italy: 137.000 spettatori (1,6%).