Doppietta Rai negli ascolti tv di venerdì 3 ottobre 2025 e Mediaset sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella battaglia dei dati auditel, la tv di Stato ha battuto la rete di Cologno con Tale e Quale Show (che ha distanziato Tradimento) e con Reazione a catena (che ha superato Avanti un altro). Mediaset deve “accontentarsi” del successo di La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 3 ottobre, chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Tradimento

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Tale e Quale Show : 3.063.000 spettatori (19.9%);

: 3.063.000 spettatori (19.9%); Canale5, Tradimento : 2.119.000 spettatori (14.8%);

: 2.119.000 spettatori (14.8%); Rete4, Quarto Grado: 1.209.000 spettatori (9.3%).

Fuori dal podio:

La7, Propaganda Live : 1.044.000 spettatori (8.1%);

: 1.044.000 spettatori (8.1%); Italia1, Robin Hood : 903.000 spettatori (5.7%);

: 903.000 spettatori (5.7%); Nove, Fratelli di Crozza : 894.000 spettatori (5.1%);

: 894.000 spettatori (5.1%); Rai2, La furia di un uomo : 785.000 spettatori (4.7%);

: 785.000 spettatori (4.7%); Tv8, Pechino Express : 489.000 spettatori (3.1%);

: 489.000 spettatori (3.1%); Rai3, FarWest: 395.000 spettatori (2.6%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Record ad Affari Tuoi, vinti 300 mila euro per due sere consecutive

La puntata di Affari Tuoi di venerdì 3 ottobre ha fatto registrare un record per la trasmissione condotta da Stefano De Martino: per la seconda sera consecutiva sono stati vinti 300 mila euro. Dopo il successo di Francesca dalla Calabria di giovedì, a conquistare il premio è stato Angelo, artigiano edile, rappresentante della Sardegna.

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.752.000 spettatori (24%);

: 4.752.000 spettatori (24%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.496.000 spettatori (22.7%);

: 4.496.000 spettatori (22.7%); Rai 1, Cinque minuti: 3.529.000 spettatori (18.7%),

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.741.000 spettatori (8.8%);

: 1.741.000 spettatori (8.8%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.414.000 spettatori (7.1%);

: 1.414.000 spettatori (7.1%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.083.000 spettatori (5.5%);

: 1.083.000 spettatori (5.5%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.042.000 spettatori (5.4%);

: 1.042.000 spettatori (5.4%); Rete4, 4 di Sera : 1.020.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.021.000 spettatori (5.1%) nella seconda;

: 1.020.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.021.000 spettatori (5.1%) nella seconda; Rai2, TG2 Post : 530.000 spettatori (2.7%);

: 530.000 spettatori (2.7%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 488.000 spettatori (2.5%);

: 488.000 spettatori (2.5%); Tv8, Foodish: 407.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.799.000 spettatori (24.6%);

: 3.799.000 spettatori (24.6%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.563.000 spettatori (21.3%);

: 2.563.000 spettatori (21.3%); Canale5, Avanti un Altro: 2.810.000 spettatori (19.6%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 2.032.000 spettatori (18.1%);

: 2.032.000 spettatori (18.1%); Rai3, TGR : 1.744.000 spettatori (11.5%);

: 1.744.000 spettatori (11.5%); Rete4, La Promessa : 993.000 spettatori (5.6%);

: 993.000 spettatori (5.6%); Rai3, Blob : 746.000 spettatori (4.2%);

: 746.000 spettatori (4.2%); Rai3, Riserva indiana : 706.000 spettatori (3.8%);

: 706.000 spettatori (3.8%); Rai2, NCIS : 583.000 spettatori (3.3%);

: 583.000 spettatori (3.3%); Rai2, The Rookie : 550.000 spettatori (4%);

: 550.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 547.000 spettatori (3.2%);

: 547.000 spettatori (3.2%); Italia1, C.S.I. Miami : 539.000 spettatori (3.2%);

: 539.000 spettatori (3.2%); Rai2, TGSport : 435.000 spettatori (4.3%);

: 435.000 spettatori (4.3%); Italia1, Sport Mediaset Mag : 336.000 spettatori (2.6%);

: 336.000 spettatori (2.6%); Tv8, 4 Ristoranti : 323.000 spettatori (2.1%);

: 323.000 spettatori (2.1%); La7, Ignoto X : 303.000 spettatori (2.4%);

: 303.000 spettatori (2.4%); Nove, Little Big Italy: 246.000 spettatori (2.4%).