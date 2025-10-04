Ascolti tv ieri venerdì 3 ottobre chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda
Doppietta Rai negli ascolti tv di venerdì 3 ottobre 2025 e Mediaset sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella battaglia dei dati auditel, la tv di Stato ha battuto la rete di Cologno con Tale e Quale Show (che ha distanziato Tradimento) e con Reazione a catena (che ha superato Avanti un altro). Mediaset deve “accontentarsi” del successo di La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Tale e Quale Show: 3.063.000 spettatori (19.9%);
- Canale5, Tradimento: 2.119.000 spettatori (14.8%);
- Rete4, Quarto Grado: 1.209.000 spettatori (9.3%).
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 1.044.000 spettatori (8.1%);
- Italia1, Robin Hood: 903.000 spettatori (5.7%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 894.000 spettatori (5.1%);
- Rai2, La furia di un uomo: 785.000 spettatori (4.7%);
- Tv8, Pechino Express: 489.000 spettatori (3.1%);
- Rai3, FarWest: 395.000 spettatori (2.6%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.
Record ad Affari Tuoi, vinti 300 mila euro per due sere consecutive
La puntata di Affari Tuoi di venerdì 3 ottobre ha fatto registrare un record per la trasmissione condotta da Stefano De Martino: per la seconda sera consecutiva sono stati vinti 300 mila euro. Dopo il successo di Francesca dalla Calabria di giovedì, a conquistare il premio è stato Angelo, artigiano edile, rappresentante della Sardegna.
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.752.000 spettatori (24%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.496.000 spettatori (22.7%);
- Rai 1, Cinque minuti: 3.529.000 spettatori (18.7%),
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.741.000 spettatori (8.8%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.414.000 spettatori (7.1%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.083.000 spettatori (5.5%);
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.042.000 spettatori (5.4%);
- Rete4, 4 di Sera: 1.020.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.021.000 spettatori (5.1%) nella seconda;
- Rai2, TG2 Post: 530.000 spettatori (2.7%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 488.000 spettatori (2.5%);
- Tv8, Foodish: 407.000 spettatori (2.1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.799.000 spettatori (24.6%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.563.000 spettatori (21.3%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.810.000 spettatori (19.6%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 2.032.000 spettatori (18.1%);
- Rai3, TGR: 1.744.000 spettatori (11.5%);
- Rete4, La Promessa: 993.000 spettatori (5.6%);
- Rai3, Blob: 746.000 spettatori (4.2%);
- Rai3, Riserva indiana: 706.000 spettatori (3.8%);
- Rai2, NCIS: 583.000 spettatori (3.3%);
- Rai2, The Rookie: 550.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 547.000 spettatori (3.2%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 539.000 spettatori (3.2%);
- Rai2, TGSport: 435.000 spettatori (4.3%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 336.000 spettatori (2.6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 323.000 spettatori (2.1%);
- La7, Ignoto X: 303.000 spettatori (2.4%);
- Nove, Little Big Italy: 246.000 spettatori (2.4%).