Ascolti tv ieri venerdì 30 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, Colpa dei sensi e Quarto Grado

Mediaset on centra il tris nella giornata di venerdì 30 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la Rai nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata è Colpa dei sensi (Canale5 a chiudere davanti a Tali e Quali (Rai1) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Propaganda Live (La7), Pirati dei Caraibi (Italia1), I migliori fratelli di Crozza (Nove), Gran Turismo (Rai 2), The New Toy (Rai3) e Cucine da incubo (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 30 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali di Nicola Savino, Colpa dei sensi di Garko e Safroncik e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Colpa dei Sensi: 2.778.000 spettatori (18.7%)
- Rai1, Tali e Quali – finale: 2.621.000 spettatori (18.3%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.260.000 spettatori (10%)
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 954.000 spettatori (7.1%)
- Italia1, Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: 936.000 spettatori (6.1%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 498.000 spettatori (2.9%)
- Rai2, Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: 541.000 spettatori (3.3%)
- Rai3, The New Toy: 452.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, Cucine da Incubo: 393.000 spettatori (2.2%)
Chi ha vinto Tali e Quali 2026
Per la seconda volta in carriera a vincere Tali e Quali è stato Daniele Quartapelle. Dopo il successo del 2022, si è imposto con 73 punti avendo la meglio su Veronica Perseo e Francesco Divito.
Di seguito la classifica finale:
- Daniele Quartapelle (Renato Zero): 73 punti
- Veronica Perseo (Lady Gaga): 69 punti
- Francesco Divito (Antonella Ruggiero): 60 punti
- Irene Petitto (Maria Callas)/Paolo De Vivo (Pino Daniele): 57 punti
- Clelia Cicero (Edith Piaf): 53 punti
- Raffaele De Benedictis (Ligague): 49 punti
- Antonio Caridei (Gigi D’Alessio): 41 punti
- Roy Paladini (Michael Jackson): 38 punti
- Roberto Rossiello (Renato Zero): 28 punti
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.068.000 spettatori (25.6%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.804.000 spettatori (24.2%)
- Rai1, Cinque Minuti: 4.137.000 spettatori (21.5%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.031.000 spettatori (20.7%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.641.000 spettatori (8.3%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.453.000 spettatori (7.3%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.193.000 spettatori (6.1%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.014.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 1.027.000 spettatori (5.2%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 1.030.000 spettatori (5.3%)
- Rai2, TG2 Post: 448.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, Celebrity Chef: 495.000 spettatori (2.5%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 482.000 spettatori (2.4%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.740.000 spettatori (28%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.615.000 spettatori (25.4%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.501.000 spettatori (15.8%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.489.000 spettatori (14.5%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.843.000 spettatori (14.1%)
- Rai3, Blob: 1.082.000 spettatori (6%)
- Rete4, La Promessa: 1.006.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 883.000 spettatori (4.7%)
- Rete4, 10 Minuti: 874.000 spettatori (5.2%)
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 789.000 spettatori (4.2%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 567.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 533.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, 9-1-1: 545.000 spettatori (3%)
- Rai2, TGSport Sera: 466.000 spettatori (3.6%)
- Nove, Little Big Italy: 445.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, 9-1-1: Lone Star: 414.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 376.000 spettatori (2.2%)
- Rai2, Il Viaggio della Torcia: 353.000 spettatori (2.7%)
- La7, Ignoto X: 240.000 spettatori (1.6%)