Ascolti tv ieri venerdì 30 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, Colpa dei sensi e Quarto Grado

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset on centra il tris nella giornata di venerdì 30 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la Rai nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata è Colpa dei sensi (Canale5 a chiudere davanti a Tali e Quali (Rai1) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Propaganda Live (La7), Pirati dei Caraibi (Italia1), I migliori fratelli di Crozza (Nove), Gran Turismo (Rai 2), The New Toy (Rai3) e Cucine da incubo (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 30 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali di Nicola Savino, Colpa dei sensi di Garko e Safroncik e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Colpa dei Sensi : 2.778.000 spettatori (18.7%)

: 2.778.000 spettatori (18.7%) Rai1, Tali e Quali – finale : 2.621.000 spettatori (18.3%)

: 2.621.000 spettatori (18.3%) Rete4, Quarto Grado: 1.260.000 spettatori (10%)

Fuori dal podio:

La7, Propaganda Live : 954.000 spettatori (7.1%)

: 954.000 spettatori (7.1%) Italia1, Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma : 936.000 spettatori (6.1%)

: 936.000 spettatori (6.1%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 498.000 spettatori (2.9%)

: 498.000 spettatori (2.9%) Rai2, Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile : 541.000 spettatori (3.3%)

: 541.000 spettatori (3.3%) Rai3, The New Toy : 452.000 spettatori (2.5%)

: 452.000 spettatori (2.5%) Tv8, Cucine da Incubo: 393.000 spettatori (2.2%)

ANSA

Chi ha vinto Tali e Quali 2026

Per la seconda volta in carriera a vincere Tali e Quali è stato Daniele Quartapelle. Dopo il successo del 2022, si è imposto con 73 punti avendo la meglio su Veronica Perseo e Francesco Divito.

Di seguito la classifica finale:

Daniele Quartapelle (Renato Zero): 73 punti Veronica Perseo (Lady Gaga): 69 punti Francesco Divito (Antonella Ruggiero): 60 punti Irene Petitto (Maria Callas)/Paolo De Vivo (Pino Daniele): 57 punti Clelia Cicero (Edith Piaf): 53 punti Raffaele De Benedictis (Ligague): 49 punti Antonio Caridei (Gigi D’Alessio): 41 punti Roy Paladini (Michael Jackson): 38 punti Roberto Rossiello (Renato Zero): 28 punti

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.068.000 spettatori (25.6%)

: 5.068.000 spettatori (25.6%) Rai1, Affari Tuoi : 4.804.000 spettatori (24.2%)

: 4.804.000 spettatori (24.2%) Rai1, Cinque Minuti: 4.137.000 spettatori (21.5%)

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 4.031.000 spettatori (20.7%)

: 4.031.000 spettatori (20.7%) La7, Otto e Mezzo : 1.641.000 spettatori (8.3%)

: 1.641.000 spettatori (8.3%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.453.000 spettatori (7.3%)

: 1.453.000 spettatori (7.3%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.193.000 spettatori (6.1%)

: 1.193.000 spettatori (6.1%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.014.000 spettatori (5.1%)

: 1.014.000 spettatori (5.1%) Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 1.027.000 spettatori (5.2%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 1.030.000 spettatori (5.3%)

: 1.030.000 spettatori (5.3%) Rai2, TG2 Post : 448.000 spettatori (2.3%)

: 448.000 spettatori (2.3%) Tv8, Celebrity Chef : 495.000 spettatori (2.5%)

: 495.000 spettatori (2.5%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 482.000 spettatori (2.4%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.740.000 spettatori (28%)

: 4.740.000 spettatori (28%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.615.000 spettatori (25.4%)

: 3.615.000 spettatori (25.4%) Canale5, Caduta Libera: 2.501.000 spettatori (15.8%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.489.000 spettatori (14.5%)

: 2.489.000 spettatori (14.5%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.843.000 spettatori (14.1%)

: 1.843.000 spettatori (14.1%) Rai3, Blob : 1.082.000 spettatori (6%)

: 1.082.000 spettatori (6%) Rete4, La Promessa : 1.006.000 spettatori (5.5%)

: 1.006.000 spettatori (5.5%) Rai3, Via dei Matti n° 0 : 883.000 spettatori (4.7%)

: 883.000 spettatori (4.7%) Rete4, 10 Minuti: 874.000 spettatori (5.2%)

E ancora:

Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 789.000 spettatori (4.2%)

: 789.000 spettatori (4.2%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 567.000 spettatori (3.2%)

: 567.000 spettatori (3.2%) Italia1, Studio Aperto Mag : 533.000 spettatori (3.6%)

: 533.000 spettatori (3.6%) Rai2, 9-1-1 : 545.000 spettatori (3%)

: 545.000 spettatori (3%) Rai2, TGSport Sera : 466.000 spettatori (3.6%)

: 466.000 spettatori (3.6%) Nove, Little Big Italy : 445.000 spettatori (3.2%)

: 445.000 spettatori (3.2%) Rai2, 9-1-1: Lone Star : 414.000 spettatori (2.6%)

: 414.000 spettatori (2.6%) Tv8, 4 Ristoranti : 376.000 spettatori (2.2%)

: 376.000 spettatori (2.2%) Rai2, Il Viaggio della Torcia : 353.000 spettatori (2.7%)

: 353.000 spettatori (2.7%) La7, Ignoto X: 240.000 spettatori (1.6%)