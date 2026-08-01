Ascolti tv ieri venerdì 31 luglio chi ha vinto tra Tim Summer Hits, L'Erede e L'ispettore Coliandro
Ascolti tv venerdì 31 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Tim Summer Hits che sfida L'Erede e L'ispettore Coliandro
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 31 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata è Tim Summer Hits (Rai 1) a chiudere davanti a L’Erede (Canale 5). Poi Chicago Fire (Italia1). Ai piedi del podio L’ispettore Coliandro (Rai2) seguito da I Legnanesi (Rete4), À l’ancienne – Come una volta (Rai 3), La7 Storia – Pompeii’s Secret Underground (La7), I Migliori Fratelli di Crozza(Nove) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 31 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits, L'Erede e L'ispettore Coliandro
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 31 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits, L’Erede e L’ispettore Coliandro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai1, Tim Summer Hits: 1.809.000 spettatori (16%)
- Canale5, L’Erede: 1.603.000 spettatori (15.3%)
- Italia1, Chicago Fire: 889.000 spettatori (7.5%)
Fuori dal podio:
- Rai2, L’Ispettore Coliandro 7 in replica: 632.000 spettatori (5.5%)
- Rete4, I Legnanesi – 7°… Non Rubare: 633.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, À l’ancienne – Come una volta: 574.000 spettatori (4.2%)
- La7, La7 Storia – Pompeii’s Secret Underground: 436.000 spettatori (3.3%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 350.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, I delitti del BarLume: 244.000 spettatori (2%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.140.000 spettatori (28.8%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.146.000 spettatori (22.7%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.213.000 spettatori (15.4%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.080.000 spettatori (7.6%)
- La7, In Onda: 975.000 spettatori (6.8%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 867.000 spettatori (6.1%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 756.000 spettatori (5.5%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 640.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, TG2 Post: 638.000 spettatori (4.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 328.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, Foodish: 324.000 spettatori (2.3%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.876.000 spettatori (24.9%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.990.000 spettatori (21.3%)
- Canale5, The Wall: 1.788.000 spettatori (17%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.444.000 spettatori (17%)
- Rai3, TGR: 1.838.000 spettatori (15.7%)
- Rete4, 10 Minuti: 734.000 spettatori (6.6%)
- Rete4, La Promessa: 795.000 spettatori (6.3%)
- Rai3, Blob: 663.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 in replica: 587.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, TGSport Sera: 326.000 spettatori (3.8%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 414.000 spettatori (3.3%)
- Rai2, Blue Bloods: 411.000 spettatori (3.3%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 322.000 spettatori (3.3%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 292.000 spettatori (2.4%)
- Rai2, TGSport – Omaggio a Franco Baresi: 243.000 spettatori (2.4%)
- Nove, Little Big Italy: 185.000 spettatori (2.2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 251.000 spettatori (2.1%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 109.000 spettatori (1.3%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 111.000 spettatori (1.1%)