Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 31 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata è Tim Summer Hits (Rai 1) a chiudere davanti a L’Erede (Canale 5). Poi Chicago Fire (Italia1). Ai piedi del podio L’ispettore Coliandro (Rai2) seguito da I Legnanesi (Rete4), À l’ancienne – Come una volta (Rai 3), La7 Storia – Pompeii’s Secret Underground (La7), I Migliori Fratelli di Crozza(Nove) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 31 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits, L’Erede e L’ispettore Coliandro

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Tim Summer Hits : 1.809.000 spettatori (16%)

: 1.809.000 spettatori (16%) Canale5, L’Erede : 1.603.000 spettatori (15.3%)

: 1.603.000 spettatori (15.3%) Italia1, Chicago Fire: 889.000 spettatori (7.5%)

Fuori dal podio:

Rai2, L’Ispettore Coliandro 7 in replica : 632.000 spettatori (5.5%)

: 632.000 spettatori (5.5%) Rete4, I Legnanesi – 7°… Non Rubare : 633.000 spettatori (5.2%)

: 633.000 spettatori (5.2%) Rai3, À l’ancienne – Come una volta : 574.000 spettatori (4.2%)

: 574.000 spettatori (4.2%) La7, La7 Storia – Pompeii’s Secret Underground : 436.000 spettatori (3.3%)

: 436.000 spettatori (3.3%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 350.000 spettatori (2.8%)

: 350.000 spettatori (2.8%) Tv8, I delitti del BarLume: 244.000 spettatori (2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.140.000 spettatori (28.8%)

: 4.140.000 spettatori (28.8%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.146.000 spettatori (22.7%)

: 3.146.000 spettatori (22.7%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.213.000 spettatori (15.4%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.080.000 spettatori (7.6%)

: 1.080.000 spettatori (7.6%) La7, In Onda : 975.000 spettatori (6.8%)

: 975.000 spettatori (6.8%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 867.000 spettatori (6.1%)

: 867.000 spettatori (6.1%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 756.000 spettatori (5.5%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 640.000 spettatori (4.4%)

: 640.000 spettatori (4.4%) Rai2, TG2 Post : 638.000 spettatori (4.4%)

: 638.000 spettatori (4.4%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 328.000 spettatori (2.3%)

: 328.000 spettatori (2.3%) Tv8, Foodish: 324.000 spettatori (2.3%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.876.000 spettatori (24.9%)

: 2.876.000 spettatori (24.9%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.990.000 spettatori (21.3%)

: 1.990.000 spettatori (21.3%) Canale5, The Wall: 1.788.000 spettatori (17%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.444.000 spettatori (17%)

: 1.444.000 spettatori (17%) Rai3, TGR : 1.838.000 spettatori (15.7%)

: 1.838.000 spettatori (15.7%) Rete4, 10 Minuti : 734.000 spettatori (6.6%)

: 734.000 spettatori (6.6%) Rete4, La Promessa : 795.000 spettatori (6.3%)

: 795.000 spettatori (6.3%) Rai3, Blob : 663.000 spettatori (5.2%)

: 663.000 spettatori (5.2%) Rai3, Via dei Matti n° 0 in replica : 587.000 spettatori (4.4%)

: 587.000 spettatori (4.4%) Rai2, TGSport Sera : 326.000 spettatori (3.8%)

: 326.000 spettatori (3.8%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 414.000 spettatori (3.3%)

: 414.000 spettatori (3.3%) Rai2, Blue Bloods: 411.000 spettatori (3.3%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 322.000 spettatori (3.3%)

: 322.000 spettatori (3.3%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 292.000 spettatori (2.4%)

: 292.000 spettatori (2.4%) Rai2, TGSport – Omaggio a Franco Baresi : 243.000 spettatori (2.4%)

: 243.000 spettatori (2.4%) Nove, Little Big Italy : 185.000 spettatori (2.2%)

: 185.000 spettatori (2.2%) Tv8, 4 Ristoranti : 251.000 spettatori (2.1%)

: 251.000 spettatori (2.1%) La7, Grantchester (primo episodio) : 109.000 spettatori (1.3%)

: 109.000 spettatori (1.3%) La7, Grantchester (secondo episodio): 111.000 spettatori (1.1%)