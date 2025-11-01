Ascolti tv ieri venerdì 31 ottobre chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lotta per agli ascolti tv anche per Halloween nella giornata di venerdì 31 ottobre. Nell’access prime time La Ruota della Fortuna (Canale 5) ha ancora la meglio su Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata i dati Auditel premiamo Tale e Quale Show (Rai 1) rispetto a Tradimento (Canale 5) e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Diego Bianchi con Propaganda Live (La7) viene invece battuto da Land of Bad su Italia 1, seguito da Fratelli di Crozza (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 31 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Tale e Quale Show : 2.910.000 spettatori (19.9%);

: 2.910.000 spettatori (19.9%); Canale5, Tradimento : 2.228.000 spettatori (16%);

: 2.228.000 spettatori (16%); Rete4, Quarto Grado: 1.157.000 spettatori (9.3%).

Fuori dal podio:

Italia1, Land of Bad : 1.114.000 spettatori (6.7%);

: 1.114.000 spettatori (6.7%); La7, Propaganda Live : 747.000 spettatori (5.8%);

: 747.000 spettatori (5.8%); Nove, Fratelli di Crozza : 862.000 spettatori (5%);

: 862.000 spettatori (5%); Rai2, Assassinio a Venezia : 664.000 spettatori (3.9%).

: 664.000 spettatori (3.9%). Rai3, FarWest : 462.000 spettatori (3.2%);

: 462.000 spettatori (3.2%); Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: 436.000 spettatori (2.8%);

Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show

La sesta puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Samuele Cavallo a pari merito con il duo Flavio Insinna-Gabriele Cirilli. Sul podio Le Donatella e Antonella Fiordelisi.

Di seguito la classifica completa della puntata:

Samuele Cavallo con Diodato e Insinna-Cirilli nei panni di Frankenstein e Mercoledì: 57 punti Le Donatella con Ditonellapiaga e Rettore: 54 punti Antonella Fiordelisi con Clara: 49 punti Peppe Quintale con Barry Gibb: 47 punti Maryna con Serena Brancale: 46 punti Pamela Petrarolo con Fiorella Mannoia: 43 punti Tony Maiello con Mahmood: 37 punti Gianni Ippoliti con Peppino di Capri: 26 punti Carmen Di Pietro con Boy George: 23 punti

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.720.000 spettatori (24.7%);

: 4.720.000 spettatori (24.7%); Rai1, Affari Tuoi : 4.440.000 spettatori (23.2%);

: 4.440.000 spettatori (23.2%); Rai1, Cinque Minuti: 3.834.000 spettatori (21.2%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.537.000 spettatori (8.1%);

: 1.537.000 spettatori (8.1%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.246.000 spettatori (6.5%);

: 1.246.000 spettatori (6.5%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.103.000 spettatori (6%);

: 1.103.000 spettatori (6%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.010.000 spettatori (5.3%);

: 1.010.000 spettatori (5.3%); Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 964.000 spettatori (5.2%);

: 964.000 spettatori (5.2%); Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 874.000 spettatori (4.5%);

: 874.000 spettatori (4.5%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 452.000 spettatori (2.4%);

: 452.000 spettatori (2.4%); Tv8, Foodish : 437.000 spettatori (2.3%);

: 437.000 spettatori (2.3%); Rai2, TG2 Post: 529.000 spettatori (2.7%).

ANSA

Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.179.000 spettatori (26%);

: 4.179.000 spettatori (26%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.214.000 spettatori (23.9%);

: 3.214.000 spettatori (23.9%); Canale5, Avanti un Altro: 2.911.000 spettatori (19%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 2.219.000 spettatori (17.4%);

: 2.219.000 spettatori (17.4%); Rai3, TGR : 2.100.000 spettatori (12.8%);

: 2.100.000 spettatori (12.8%); Rai3, Blob : 1.029.000 spettatori (6%);

: 1.029.000 spettatori (6%); Rete4, 10 Minuti : 891.000 spettatori (5.6%);

: 891.000 spettatori (5.6%); Rete4, La Promessa : 891.000 spettatori (5.7%);

: 891.000 spettatori (5.7%); Rai3, Fin Che la Barca Va : 893.000 spettatori (5%);

: 893.000 spettatori (5%); Italia1, C.S.I. Miami: 525.000 spettatori (3.1%);

525.000 spettatori (3.1%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 498.000 spettatori (3%);

: 498.000 spettatori (3%); Rai2, TGSport Sera : 383.000 spettatori (3.1%);

: 383.000 spettatori (3.1%); Rai2, N.C.I.S. Hawai’i : 432.000 spettatori (2.9%) primo episodio; 581.000 spettatori (3.4%) secondo episodio

: 432.000 spettatori (2.9%) primo episodio; 581.000 spettatori (3.4%) secondo episodio Nove, Little Big Italy : 207.000 spettatori (1.8%);

: 207.000 spettatori (1.8%); La7, Ignoto X : 258.000 spettatori (1,8%);

: 258.000 spettatori (1,8%); Italia1, Studio Aperto Mag : 242.000 spettatori (1.7%);

: 242.000 spettatori (1.7%); Tv8, 4 Ristoranti: 294.000 spettatori (1.9%).