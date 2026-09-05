Ascolti tv ieri venerdì 4 settembre chi vince tra La notte dei serpenti, L'Erede e Quarto Grado di Nuzzi
Ascolti tv giovedì 3 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Torno indietro e cambio vita che sfida Hotel Costiera e Dritto e Rovescio di Del Debbio
La Rai sfiora la tripletta nella giornata di venerdì 4 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece La notte dei serpenti (Rai1) condotta da Elettra Lamborghini a chiudere davanti a L’Erede (Canale5) e Quarto Grado (Rete4). Giù dal podio CIA (Italia1), seguito da Sotto le foglie (Rai3), Pechino Express (Tv8), L’incoronazione di Elisabetta II (La7), Bake Off Italia (Nove) e Oltre il paradiso (Rai2). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 4 settembre: chi ha vinto tra La notte dei serpenti di Elettra Lamborghini, L'Erede e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 4 settembre: chi ha vinto tra La notte dei serpenti di Elettra Lamborghini, L’Erede e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Rai1, La Notte dei Serpenti: 1.622.000 spettatori (14.7%)
- Canale5, L’Erede: 1.372.000 spettatori (12.8%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.016.000 spettatori (10.5%)
Fuori dal podio:
- Italia1, CIA: 904.000 spettatori (7.5%)
- Rai3, Sotto le foglie: 853.000 spettatori (6.2%)
- Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 424.000 spettatori (3.8%)
- La7, La7 Storia – L’Incoronazione di Elisabetta II: 352.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Bake Off Italia – Dolci in Forno: 297.000 spettatori (2.3%)
- Rai2, Oltre il Paradiso: 213.000 spettatori (1.7%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.937.000 spettatori (26.0%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.223.000 spettatori (21.5%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.449.000 spettatori (16.1%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.230.000 spettatori (8.1%)
- La7, In Onda: 1.124.000 spettatori (7.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 870.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, Realpolitik: 685.000 spettatori (4.5%)
E ancora:
- Rai2, Basket – Mondiali Femminili: Cechia-Italia: 456.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 442.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 402.000 spettatori (2.7%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.192.000 spettatori (26.2%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.145.000 spettatori (22.7%)
- Rai3, news dei TGR: 1.965.000 spettatori (15.7%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.616.000 spettatori (14.8%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 979.000 spettatori (11.7%)
- Rai3, Blob: 782.000 spettatori (5.6%)
- Rete4, La Promessa: 754.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 775.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, 10 Minuti: 626.000 spettatori (5.2%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 525.000 spettatori (4.4%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 443.000 spettatori (4.4%)
E ancora:
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 378.000 spettatori (4.2%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 466.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Little Big Italy: 188.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, 4 Hotel: 233.000 spettatori (2.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 247.000 spettatori (2.0%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 98.000 spettatori (1.2%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 133.000 spettatori (1.2%)