Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai sfiora la tripletta nella giornata di venerdì 4 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece La notte dei serpenti (Rai1) condotta da Elettra Lamborghini a chiudere davanti a L’Erede (Canale5) e Quarto Grado (Rete4). Giù dal podio CIA (Italia1), seguito da Sotto le foglie (Rai3), Pechino Express (Tv8), L’incoronazione di Elisabetta II (La7), Bake Off Italia (Nove) e Oltre il paradiso (Rai2). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 settembre: chi ha vinto tra La notte dei serpenti di Elettra Lamborghini, L’Erede e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Rai1, La Notte dei Serpenti : 1.622.000 spettatori (14.7%)

: 1.622.000 spettatori (14.7%) Canale5, L’Erede : 1.372.000 spettatori (12.8%)

: 1.372.000 spettatori (12.8%) Rete4, Quarto Grado: 1.016.000 spettatori (10.5%)

Fuori dal podio:

Italia1, CIA : 904.000 spettatori (7.5%)

: 904.000 spettatori (7.5%) Rai3, Sotto le foglie : 853.000 spettatori (6.2%)

: 853.000 spettatori (6.2%) Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente : 424.000 spettatori (3.8%)

: 424.000 spettatori (3.8%) La7, La7 Storia – L’Incoronazione di Elisabetta II: 352.000 spettatori (2.6%)

352.000 spettatori (2.6%) Nove, Bake Off Italia – Dolci in Forno : 297.000 spettatori (2.3%)

: 297.000 spettatori (2.3%) Rai2, Oltre il Paradiso: 213.000 spettatori (1.7%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.937.000 spettatori (26.0%)

: 3.937.000 spettatori (26.0%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.223.000 spettatori (21.5%)

: 3.223.000 spettatori (21.5%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.449.000 spettatori (16.1%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.230.000 spettatori (8.1%)

: 1.230.000 spettatori (8.1%) La7, In Onda : 1.124.000 spettatori (7.4%)

: 1.124.000 spettatori (7.4%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 870.000 spettatori (5.7%)

: 870.000 spettatori (5.7%) Rete4, Realpolitik: 685.000 spettatori (4.5%)

E ancora:

Rai2, Basket – Mondiali Femminili: Cechia-Italia : 456.000 spettatori (3.1%)

: 456.000 spettatori (3.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 442.000 spettatori (2.9%)

: 442.000 spettatori (2.9%) Tv8, 4 Ristoranti: 402.000 spettatori (2.7%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.192.000 spettatori (26.2%)

: 3.192.000 spettatori (26.2%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.145.000 spettatori (22.7%)

: 2.145.000 spettatori (22.7%) Rai3, news dei TGR: 1.965.000 spettatori (15.7%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.616.000 spettatori (14.8%)

: 1.616.000 spettatori (14.8%) Canale5, The Wall – I Protagonisti : 979.000 spettatori (11.7%)

: 979.000 spettatori (11.7%) Rai3, Blob : 782.000 spettatori (5.6%)

: 782.000 spettatori (5.6%) Rete4, La Promessa : 754.000 spettatori (5.4%)

: 754.000 spettatori (5.4%) Rai3, Via dei Matti n° 0 : 775.000 spettatori (5.3%)

: 775.000 spettatori (5.3%) Rete4, 10 Minuti : 626.000 spettatori (5.2%)

: 626.000 spettatori (5.2%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 525.000 spettatori (4.4%)

: 525.000 spettatori (4.4%) Italia1, Studio Aperto Mag: 443.000 spettatori (4.4%)

E ancora: