NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri venerdì 5 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto Grado e Le Iene

Ascolti tv venerdì 5 dicembre 2025, la sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior contro Io sono Farah, Quarto Grado di Nuzzi e Propaganda Live

Pubblicato: Aggiornato:

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai ha conquistato prima serata e preserale nella giornata di venerdì 5 dicembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno premiato la Tv di Stato con The Voice Senior che ha superato Io sono Farah e con L’Eredità che ha battuto Avanti un altro mentre Mediaset ha vinto nell’access prime time con La Ruota della Fortuna che ha sconfitto ancora Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento

Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, The Voice Senior: 3.684.000 spettatori (24.4%);
  • Canale5, Io sono Farah: 1.601.000 spettatori (11.2%);
  • Rete4, Quarto Grado: 1.160.000 spettatori (9%).

Fuori dal podio:

  • Nove, Fratelli di Crozza: 960.000 spettatori (5.4%);
  • Italia1, Le Iene presentano: La Cura: 697.000 spettatori (6%);
  • La7, Propaganda Live: 803.000 spettatori (5.9%);
  • Rai2, Nella tana dei lupi: 671.000 spettatori (4.1%);
  • Rai3, Farwest: 465.000 spettatori (3.1%);
  • Tv8, Casino Royale: 282.000 spettatori (1.9%).

ascolti-tv-ieri-5-dicembre-auditelANSA

Il cast di The Voice Senior.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.277.000 spettatori (26.5%);
  • Rai1, Affari Tuoi: 4.596.000 spettatori (23%);
  • Rai1, Cinque Minuti: 4.159.000 spettatori (21.1%).

Ai piedi del podio:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.587.000 spettatori (8%);
  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.416.000 spettatori (7.1%)
  • Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.037.000 spettatori (5.4%);
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 963.000 spettatori (4.9%);
  • Rete4, 4 di Sera seconda parte: 904.000 spettatori (4.7%);
  • Rete4, 4 di Sera prima parte: 752.000 spettatori (3.7%);
  • Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 495.000 spettatori (2.5%);
  • Rai2, Tg2 Post: 461.000 spettatori (2.3%);
  • Tv8, Foodish: 420.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, L’Eredità: 4.391.000 spettatori (26.2%);
  • Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.236.000 spettatori (23.2%);
  • Canale5, Avanti un Altro: 3.179.000 spettatori (20.3%).

Fuori dal podio:

  • Canale5, Avanti il Primo: 2.154.000 spettatori (16.8%);
  • Rai3, TGR: 2.090.000 spettatori (12.3%);
  • Rete4, La Promessa: 1.035.000 spettatori (5.7%);
  • Rete4, 10 Minuti: 1.031.000 spettatori (6.2%);
  • Rai3, Blob: 846.000 spettatori (4.7%);
  • Rai3, Nuovi eroi: 732.000 spettatori (3.9%);
  • Nove, Cash or Trash: 598.000 spettatori (3.4%);
  • Italia1, C.S.I. Miami: 542.000 spettatori (3.1%);
  • Rai2, Mondiali di Calcio 2026 – Il Sorteggio della Fase Finale: 474.000 spettatori (3.2%);
  • Nove, Little Big Italy: 369.000 spettatori (3%);
  • Italia1, Grande Fratello: 306.000 spettatori (2.3%);
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 259.000 spettatori (1.8%);
  • La7, Ignoto X: 242.000 spettatori (1.7%);
  • Tv8, Love Bugs: 181.000 spettatori (1%).

ascolti-tv-ieri-5-dicembre-auditel ANSA

Leggi anche

WeWALK

Ultime Notizie

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo