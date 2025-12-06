Ascolti tv ieri venerdì 5 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto Grado e Le Iene

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai ha conquistato prima serata e preserale nella giornata di venerdì 5 dicembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno premiato la Tv di Stato con The Voice Senior che ha superato Io sono Farah e con L’Eredità che ha battuto Avanti un altro mentre Mediaset ha vinto nell’access prime time con La Ruota della Fortuna che ha sconfitto ancora Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento

Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, The Voice Senior : 3.684.000 spettatori (24.4%);

: 1.601.000 spettatori (11.2%); Rete4, Quarto Grado: 1.160.000 spettatori (9%).

Fuori dal podio:

: 960.000 spettatori (5.4%); Italia1, Le Iene presentano: La Cura : 697.000 spettatori (6%);

: 803.000 spettatori (5.9%); Rai2, Nella tana dei lupi : 671.000 spettatori (4.1%);

: 465.000 spettatori (3.1%); Tv8, Casino Royale: 282.000 spettatori (1.9%).

ANSA

Il cast di The Voice Senior.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.277.000 spettatori (26.5%);

: 4.596.000 spettatori (23%); Rai1, Cinque Minuti: 4.159.000 spettatori (21.1%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.587.000 spettatori (8%);

: 1.416.000 spettatori (7.1%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.037.000 spettatori (5.4%);

: 963.000 spettatori (4.9%); Rete4, 4 di Sera seconda parte : 904.000 spettatori (4.7%);

: 752.000 spettatori (3.7%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 495.000 spettatori (2.5%);

: 461.000 spettatori (2.3%); Tv8, Foodish: 420.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.391.000 spettatori (26.2%);

: 3.236.000 spettatori (23.2%); Canale5, Avanti un Altro: 3.179.000 spettatori (20.3%).

Fuori dal podio:

: 2.154.000 spettatori (16.8%); Rai3, TGR : 2.090.000 spettatori (12.3%);

: 1.035.000 spettatori (5.7%); Rete4, 10 Minuti : 1.031.000 spettatori (6.2%);

: 846.000 spettatori (4.7%); Rai3, Nuovi eroi : 732.000 spettatori (3.9%);

598.000 spettatori (3.4%); Italia1, C.S.I. Miami : 542.000 spettatori (3.1%);

474.000 spettatori (3.2%); Nove, Little Big Italy: 369.000 spettatori (3%);

: 306.000 spettatori (2.3%); Italia1, Studio Aperto Mag : 259.000 spettatori (1.8%);

: 242.000 spettatori (1.7%); Tv8, Love Bugs: 181.000 spettatori (1%).