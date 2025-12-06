Ascolti tv ieri venerdì 5 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto Grado e Le Iene
Ascolti tv venerdì 5 dicembre 2025, la sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior contro Io sono Farah, Quarto Grado di Nuzzi e Propaganda Live
La Rai ha conquistato prima serata e preserale nella giornata di venerdì 5 dicembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno premiato la Tv di Stato con The Voice Senior che ha superato Io sono Farah e con L’Eredità che ha battuto Avanti un altro mentre Mediaset ha vinto nell’access prime time con La Ruota della Fortuna che ha sconfitto ancora Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 5 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 5 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento
Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, The Voice Senior: 3.684.000 spettatori (24.4%);
- Canale5, Io sono Farah: 1.601.000 spettatori (11.2%);
- Rete4, Quarto Grado: 1.160.000 spettatori (9%).
Fuori dal podio:
- Nove, Fratelli di Crozza: 960.000 spettatori (5.4%);
- Italia1, Le Iene presentano: La Cura: 697.000 spettatori (6%);
- La7, Propaganda Live: 803.000 spettatori (5.9%);
- Rai2, Nella tana dei lupi: 671.000 spettatori (4.1%);
- Rai3, Farwest: 465.000 spettatori (3.1%);
- Tv8, Casino Royale: 282.000 spettatori (1.9%).
Il cast di The Voice Senior.
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.277.000 spettatori (26.5%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.596.000 spettatori (23%);
- Rai1, Cinque Minuti: 4.159.000 spettatori (21.1%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.587.000 spettatori (8%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.416.000 spettatori (7.1%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.037.000 spettatori (5.4%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 963.000 spettatori (4.9%);
- Rete4, 4 di Sera seconda parte: 904.000 spettatori (4.7%);
- Rete4, 4 di Sera prima parte: 752.000 spettatori (3.7%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 495.000 spettatori (2.5%);
- Rai2, Tg2 Post: 461.000 spettatori (2.3%);
- Tv8, Foodish: 420.000 spettatori (2.1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.391.000 spettatori (26.2%);
- Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.236.000 spettatori (23.2%);
- Canale5, Avanti un Altro: 3.179.000 spettatori (20.3%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 2.154.000 spettatori (16.8%);
- Rai3, TGR: 2.090.000 spettatori (12.3%);
- Rete4, La Promessa: 1.035.000 spettatori (5.7%);
- Rete4, 10 Minuti: 1.031.000 spettatori (6.2%);
- Rai3, Blob: 846.000 spettatori (4.7%);
- Rai3, Nuovi eroi: 732.000 spettatori (3.9%);
- Nove, Cash or Trash: 598.000 spettatori (3.4%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 542.000 spettatori (3.1%);
- Rai2, Mondiali di Calcio 2026 – Il Sorteggio della Fase Finale: 474.000 spettatori (3.2%);
- Nove, Little Big Italy: 369.000 spettatori (3%);
- Italia1, Grande Fratello: 306.000 spettatori (2.3%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 259.000 spettatori (1.8%);
- La7, Ignoto X: 242.000 spettatori (1.7%);
- Tv8, Love Bugs: 181.000 spettatori (1%).