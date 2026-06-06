Ascolti tv ieri venerdì 5 giugno chi ha vinto tra Quarto Grado, Ore 14 Sera, Campioni del Mondo e L'Erede
Ascolti tv venerdì 5 giugno 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Ore 14 Sera, Quarto Grado, Campioni del Mondo, L'Erede e Propaganda Live
Nuovo duello tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 5 giugno per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, vedono uscire vincitrice Milly Carlucci su Rai1 con Campioni del mondo – Italia loves Unesco, davanti a L’Erede. Nuzzi, con ospite Marco Poggi a Quarto Grado, vince il confronto diretto con Infante. Nell’access prime time, successo di La Ruota della Fortuna su Affari tuoi, mentre nel preserale vince Reazione a catena contro Avanti un altro. Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 5 giugno: chi ha vinto tra Quarto Grado e Ore 14 Sera
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Ascolti tv 5 giugno: chi ha vinto tra Quarto Grado e Ore 14 Sera
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Campioni del mondo – Italia loves Unesco: 1.881.000 spettatori (14.9%)
- Canale5, L’erede: 1.618.000 spettatori (13.2%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.157.000 spettatori (9.8%)
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 934.000 spettatori (7.3%)
- Rai2, Ore 14 Sera: 813.000 spettatori (7%)
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 588.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, Invasion – Sotto attacco: in attesa del dato
- Rai3, Albatross: 515.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, I delitti del BarLume: 347.000 spettatori (2.3%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.358.000 spettatori (24.9%)
- Rai1, Affari Tuoi: 3.987.000 spettatori (22.9%)
- Rai1, Cinque minuti: 3.627.000 spettatori (22.5%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.163.000 spettatori (19%)
- La7, Otto e mezzo: 1.484.000 spettatori (8.7%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.241.000 spettatori (7.2%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: in attesa del dato
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 858.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 705.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 512.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Cash or Trash?: 511.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, Celebrity Chef: 362.000 spettatori (2.1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a catena: 3.341.000 spettatori (26.2%)
- Rai1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 2.208.000 spettatori (22.1%)
- Canale5, Avanti un altro: 1.963.000 spettatori (16.9%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.816.000 spettatori (13.9%)
- Canale5, Avanti il primo: 1.260.000 spettatori (14.2%)
- Rete4, La Promessa: 876.000 spettatori (6%)
- Rai3, Blob: 726.000 spettatori (4.9%)
- Rai3, Tribù: 723.000 spettatori (4.5%)
- Rete4, 10 minuti: 672.000 spettatori (5.5%)
- Italia1, Hawaii Five-0: in attesa del dato
E ancora:
- Nove, Cash or Trash?: 435.000 spettatori (3.5%)
- Rai2, Italia-Serbia calcio femminile: 363.000 spettatori (3.4%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: in attesa del dato
- Tv8, 4 Ristoranti: 316.000 spettatori (2.3%)
- La7, Ignoto X: 252.000 spettatori (2.4%)