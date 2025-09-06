Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Doppietta Rai negli ascolti tv di venerdì 5 settembre 2025 e Mediaset battuta 2 a 1. Nei dati auditel di giornata, infatti, la tv di Stato torna a mettere la freccia sui canali di Cologno, con la partita Italia – Estonia in prima serata e Reazione a Catena in preserale che battono Tradimento e Avanti un altro su Canale5. Mediaset che invece sorride ancora una volta grazie a Gerry Scotti in access prime time, con La Ruota della Fortuna che conquista tutti. In prima serata bene anche Royal–ish (Rai2), The Son (Rai3), The Next Three Days (Rete4), Chicago Fire (Italia1), Piacere, sono un po’ incinta (La7), Pechino Express (Tv8) e Bake Off Italia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 settembre, chi ha vinto tra Italia – Estonia, Tradimento, Pechino Express e Bake Off

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Estonia : 5.843.000 spettatori (33.9%);

: 5.843.000 spettatori (33.9%); Canale5, Tradimento : 1.983.000 spettatori (14.6%);

: 1.983.000 spettatori (14.6%); Italia1, Chicago Fire: 696.000 spettatori (4.6%).

Fuori dal podio:

Rai2, Royal-ish – Principessa per caso : 680.000 spettatori (4.2%);

: 680.000 spettatori (4.2%); Rai3, The Son : 683.000 spettatori (4.3%);

: 683.000 spettatori (4.3%); Rete4, The Next Three Days : 434.000 spettatori (2.9%);

: 434.000 spettatori (2.9%); La7, Piacere, sono un po’ incinta : 408.000 spettatori (2.5%);

: 408.000 spettatori (2.5%); Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo : 478.000 spettatori (3.3%);

: 478.000 spettatori (3.3%); Nove, Bake Off Italia – Dolci in Forno: 211.000 spettatori (1.3%).

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della fortuna

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.024.000 spettatori (22.8%);

: 4.024.000 spettatori (22.8%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.285.000 spettatori (19.7%);

: 3.285.000 spettatori (19.7%); Rai3, Un Posto al Sole: 1.209.000 spettatori (6.8%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 415.000 spettatori (2.3%);

: 415.000 spettatori (2.3%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 853.000 spettatori (4.9%);

: 853.000 spettatori (4.9%); Rai3, Viaggio in Italia : 853.000 spettatori (5.3%);

: 853.000 spettatori (5.3%); Rete4, 4 di Sera News : 723.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 562.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte;

: 723.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 562.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte; La7, In Onda : 744.000 spettatori (4.3%);

: 744.000 spettatori (4.3%); Tv8, 4 Ristoranti : 377.000 spettatori (2.2%);

: 377.000 spettatori (2.2%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 348.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.095.000 spettatori (24.6%);

: 3.095.000 spettatori (24.6%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.118.000 spettatori (21.6%);

: 2.118.000 spettatori (21.6%); Canale5, Avanti un Altro: 1.790.000 spettatori (15.8%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 1.138.000 spettatori (13%);

: 1.138.000 spettatori (13%); Rai2, Qualificazioni agli Europei 2027 Under 21 – Italia-Montenegro : 679.000 spettatori (6.5%);

: 679.000 spettatori (6.5%); Italia1, Sport Mediaset Mag : 370.000 spettatori (3.6%);

: 370.000 spettatori (3.6%); Italai1, C.S.I. Miami : 491.000 spettatori (3.6%);

: 491.000 spettatori (3.6%); Rai3, TGR : 1.804.000 spettatori (14.1%);

: 1.804.000 spettatori (14.1%); Rai3, Blob : 676.000 spettatori (4.6%);

: 676.000 spettatori (4.6%); Rete4, La Promessa : 810.000 spettatori (5.7%);

: 810.000 spettatori (5.7%); La7, Famiglie d’Italia : 114.000 spettatori (1.1%);

: 114.000 spettatori (1.1%); Tv8, 4 Hotel : 283.000 spettatori (2.3%);

: 283.000 spettatori (2.3%); Nove, Little Big Italy : 193.000 spettatori (2.4%);

: 193.000 spettatori (2.4%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 374.000 spettatori (2.7%).