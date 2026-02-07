Ascolti tv ieri venerdì 6 febbraio chi ha vinto tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono Farah

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 6 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato dietro Mediaset solo nell’access prime time, con Affari Tuoi che non è andato in onda e La Ruota della Fortuna che ne ha approfittato Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi (Rai 1) a chiudere davanti a Io sono Farah (Canale5) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Pirati dei Caraibi (Italia1), Propaganda Live (La7), Nessuno può scaricare mia figlia (Rai2), I migliori fratelli di Crozza (Nove), Un giorno in Pretura (Rai3) e Cucine da incubo (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 6 febbraio: chi ha vinto tra Cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Io sono Farah, Quarto Grado e Propaganda Live

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Rai1, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia d’Apertura : 9.272.000 spettatori (46.2%)

: 9.272.000 spettatori (46.2%) Canale5, Io Sono Farah : 1.873.000 spettatori (12%)

: 1.873.000 spettatori (12%) Rete4, Quarto Grado: 1.081.000 spettatori (8.1%)

Fuori dal podio:

Italia1, Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo : 796.000 spettatori (5.2%)

: 796.000 spettatori (5.2%) La7, Propaganda Live : 676.000 spettatori (4.5%)

: 676.000 spettatori (4.5%) Rai2, Nessuno può scaricare mia figlia : 433.000 spettatori (2.2%)

: 433.000 spettatori (2.2%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 310.000 spettatori (1.6%)

: 310.000 spettatori (1.6%) Rai3, Un Giorno in Pretura : 308.000 spettatori (1.6%)

: 308.000 spettatori (1.6%) Tv8, Cucine da Incubo: 278.000 spettatori (1.6%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i numeri della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.384.000 spettatori (19.9%)

: 4.384.000 spettatori (19.9%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 2.953.000 spettatori (13.8%)

: 2.953.000 spettatori (13.8%) Rai3, Un Posto al Sole: 1.253.000 spettatori (5.6%)

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.003.000 spettatori (4.5%)

: 1.003.000 spettatori (4.5%) ​Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 790.000 spettatori (3.6%)

: 790.000 spettatori (3.6%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 728.000 spettatori (3.3%)

: 728.000 spettatori (3.3%) Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 719.000 spettatori (3.3%)

: 719.000 spettatori (3.3%) Rai3, Il Cavallo e la Torre: 705.000 spettatori (3.3%)

E ancora:

Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 372.000 spettatori (1.7%)

: 372.000 spettatori (1.7%) Rai2, TG2 Post : 256.000 spettatori (1.2%)

: 256.000 spettatori (1.2%) Tv8, Celebrity Chef: 263.000 spettatori (1.2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.469.000 spettatori (29%)

: 4.469.000 spettatori (29%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.327.000 spettatori (24.7%)

: 3.327.000 spettatori (24.7%) Canale5, Caduta Libera: 2.616.000 spettatori (16.8%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.931.000 spettatori (15%)

: 1.931.000 spettatori (15%) Rai3, TGR : 2.141.000 spettatori (12.5%)

: 2.141.000 spettatori (12.5%) Rai2, TG Olimpico : 831.000 spettatori (5.8%)

: 831.000 spettatori (5.8%) Rete4, 10 Minuti : 933.000 spettatori (5.7%)

: 933.000 spettatori (5.7%) Italia1, Studio Aperto Mag : 599.000 spettatori (4.1%)

: 599.000 spettatori (4.1%) Rete4, La Promessa : 889.000 spettatori (4.6%)

: 889.000 spettatori (4.6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 545.000 spettatori (2.9%)

: 545.000 spettatori (2.9%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 541.000 spettatori (2.9%)

E ancora:

Rai3, Via dei Matti n° 0 : 546.000 spettatori (2.6%)

: 546.000 spettatori (2.6%) Rai3, Blob : 690.000 spettatori (3.6%)

: 690.000 spettatori (3.6%) Nove, Little Big Italy : 298.000 spettatori (2.4%)

: 298.000 spettatori (2.4%) Rai2, 9-1-1 : 456.000 spettatori (2.4%)

: 456.000 spettatori (2.4%) Tv8, 4 Ristoranti : 289.000 spettatori (1.7%)

: 289.000 spettatori (1.7%) La7, Ignoto X: 236.000 spettatori (1.6%)