Ascolti tv ieri venerdì 6 febbraio chi ha vinto tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono Farah

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 6 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato dietro Mediaset solo nell’access prime time, con Affari Tuoi che non è andato in onda e La Ruota della Fortuna che ne ha approfittato Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi (Rai 1) a chiudere davanti a Io sono Farah (Canale5) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Pirati dei Caraibi (Italia1), Propaganda Live (La7), Nessuno può scaricare mia figlia (Rai2), I migliori fratelli di Crozza (Nove), Un giorno in Pretura (Rai3) e Cucine da incubo (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia d’Apertura: 9.272.000 spettatori (46.2%)
- Canale5, Io Sono Farah: 1.873.000 spettatori (12%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.081.000 spettatori (8.1%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: 796.000 spettatori (5.2%)
- La7, Propaganda Live: 676.000 spettatori (4.5%)
- Rai2, Nessuno può scaricare mia figlia: 433.000 spettatori (2.2%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 310.000 spettatori (1.6%)
- Rai3, Un Giorno in Pretura: 308.000 spettatori (1.6%)
- Tv8, Cucine da Incubo: 278.000 spettatori (1.6%)
I dati dell’access prime time, i numeri della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.384.000 spettatori (19.9%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.953.000 spettatori (13.8%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.253.000 spettatori (5.6%)
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.003.000 spettatori (4.5%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 790.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 728.000 spettatori (3.3%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 719.000 spettatori (3.3%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 705.000 spettatori (3.3%)
E ancora:
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 372.000 spettatori (1.7%)
- Rai2, TG2 Post: 256.000 spettatori (1.2%)
- Tv8, Celebrity Chef: 263.000 spettatori (1.2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.469.000 spettatori (29%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.327.000 spettatori (24.7%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.616.000 spettatori (16.8%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.931.000 spettatori (15%)
- Rai3, TGR: 2.141.000 spettatori (12.5%)
- Rai2, TG Olimpico: 831.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, 10 Minuti: 933.000 spettatori (5.7%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 599.000 spettatori (4.1%)
- Rete4, La Promessa: 889.000 spettatori (4.6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 545.000 spettatori (2.9%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 541.000 spettatori (2.9%)
E ancora:
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 546.000 spettatori (2.6%)
- Rai3, Blob: 690.000 spettatori (3.6%)
- Nove, Little Big Italy: 298.000 spettatori (2.4%)
- Rai2, 9-1-1: 456.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 289.000 spettatori (1.7%)
- La7, Ignoto X: 236.000 spettatori (1.6%)