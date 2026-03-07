Ascolti tv ieri venerdì 6 marzo chi ha vinto tra Paralimpiadi, The Voice, Io sono Farah e Quarto Grado
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 6 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset in prima serata con The Voice Generations condotto da Antonella Clerici e nel preserale con L’Eredità, ma in access prime time Gerry Scotti su Canale 5 batte tutti con La Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 6 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Io sono Farah
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, The Voice Generations: 2.595.000 spettatori (18.7%)
- Canale5, Io sono Farah: 1.829.000 spettatori (14.7%)
- Italia1, Top Gun: Maverick: 1.531.000 spettatori (9.7%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Quarto Grado: 1.097.000 spettatori (8.5%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.002.000 spettatori (5.6%)
- La7, Propaganda Live: 858.000 spettatori (6.3%)
- Rai3, La pelle del mondo: 661.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, House of Gucci: 555.000 spettatori (3.6%)
- Tv8, Masterchef: 326.000 spettatori (2.2%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.596.000 spettatori (28.8%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.611.000 spettatori (18.1%)
- Rai1, Paralimpiadi: 3.261.000 spettatori (17%)
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.797.000 spettatori (9.3%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.467.000 spettatori (7.5%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.189.000 spettatori (6.2%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 1.167.000 spettatori (6.1%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 1.070.000 spettatori (5.5%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.042.000 spettatori (5.4%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 751.000 spettatori (3.9%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 523.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, Celebrity Chef: 394.000 spettatori (2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.566.000 spettatori (28.6%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.118.000 spettatori (23.9%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.711.000 spettatori (17.4%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.343.000 spettatori (14%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.877.000 spettatori (15.1%)
- Rai3, Blob: 1.190.000 spettatori (6.6%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.035.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, La Promessa: 1.011.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Il Provinciale: 985.000 spettatori (5.2%)
E ancora:
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 601.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 577.000 spettatori (3.4%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 546.000 spettatori (3.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 316.000 spettatori (1.9%)
- Nove, Little Big Italy: 307.000 spettatori (2.8%)
- La7, Ignoto X: 260.000 spettatori (1.8%).