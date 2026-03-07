NOTIZIE
Ascolti tv ieri venerdì 6 marzo chi ha vinto tra Paralimpiadi, The Voice, Io sono Farah e Quarto Grado

Ascolti tv venerdì 6 marzo 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Paralimpiadi invernali, The Voice Generations, Io sono Farah e Quarto Grado

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 6 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset in prima serata con The Voice Generations condotto da Antonella Clerici e nel preserale con L’Eredità, ma in access prime time Gerry Scotti su Canale 5 batte tutti con La Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 6 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Io sono Farah

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

  • Rai1, The Voice Generations: 2.595.000 spettatori (18.7%)
  • Canale5, Io sono Farah: 1.829.000 spettatori (14.7%)
  • Italia1, Top Gun: Maverick: 1.531.000 spettatori (9.7%)

Fuori dal podio:

  • Rete4, Quarto Grado: 1.097.000 spettatori (8.5%)
  • Nove, Fratelli di Crozza: 1.002.000 spettatori (5.6%)
  • La7, Propaganda Live: 858.000 spettatori (6.3%)
  • Rai3, La pelle del mondo: 661.000 spettatori (3.9%)
  • Rai2, House of Gucci: 555.000 spettatori (3.6%)
  • Tv8, Masterchef: 326.000 spettatori (2.2%)
ascolti tv ieri venerdì 6 marzo 2026 auditelANSA
La cerimonia delle Paralimpiadi.

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.596.000 spettatori (28.8%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.611.000 spettatori (18.1%)
  • Rai1, Paralimpiadi: 3.261.000 spettatori (17%)

Ai piedi del podio:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.797.000 spettatori (9.3%)
  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.467.000 spettatori (7.5%)
  • Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.189.000 spettatori (6.2%)
  • Rete4, 4 di Sera (prima parte): 1.167.000 spettatori (6.1%)
  • ​Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 1.070.000 spettatori (5.5%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.042.000 spettatori (5.4%)

E ancora:

  • Rai2, Tg2 Post: 751.000 spettatori (3.9%)
  • Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 523.000 spettatori (2.7%)
  • Tv8, Celebrity Chef: 394.000 spettatori (2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, L’Eredità: 4.566.000 spettatori (28.6%)
  • Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.118.000 spettatori (23.9%)
  • Canale5, Caduta Libera: 2.711.000 spettatori (17.4%)

Fuori dal podio:

  • Rai3, TGR: 2.343.000 spettatori (14%)
  • Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.877.000 spettatori (15.1%)
  • Rai3, Blob: 1.190.000 spettatori (6.6%)
  • Rete4, 10 Minuti: 1.035.000 spettatori (6.3%)
  • Rete4, La Promessa: 1.011.000 spettatori (5.6%)
  • Rai3, Il Provinciale: 985.000 spettatori (5.2%)

E ancora:

  • Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 601.000 spettatori (3.4%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 577.000 spettatori (3.4%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 546.000 spettatori (3.8%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 316.000 spettatori (1.9%)
  • Nove, Little Big Italy: 307.000 spettatori (2.8%)
  • La7, Ignoto X: 260.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv ieri venerdì 6 marzo ANSA

