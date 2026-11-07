Ascolti TV ieri venerdì 6 novembre, The Voice Senior vince contro GF Vip e Harry Potter: i dati Auditel
The Voice Senior vince la prima serata con oltre 4 milioni di spettatori: la sfida con Grande Fratello Vip, Harry Potter, Quarto Grado e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 6 novembre 2026, premia The Voice Senior su Rai 1: il programma con Antonella Clerici richiama oltre 3 milioni di spettatori e il 20,7% di share, staccando il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.827.000 spettatori e il 15,6%, e Harry Potter e la pietra filosofale su Italia1, fermo a 1,2 milioni di spettatori e il 7,9% di share. In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 6 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Harry Potter, Quarto Grado, Propaganda Live e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 6 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Harry Potter, Quarto Grado, Propaganda Live e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di venerdì 6 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai1, The Voice Senior: 3.024.000 spettatori (20.7%)
- Canale5, Grande Fratello Vip: 1.827.000 spettatori (15.6%)
- Italia1, Harry Potter e la pietra filosofale: 1.214.000 spettatori (7.9%)
Ai piedi del podio:
- Rete4, Quarto Grado: 984.000 spettatori (7.6%)
- La7, Propaganda Live: 813.000 spettatori (6.1%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.031.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, Quarto Grado – Presentazione: 797.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, L’Ispettore Coliandro 6: 640.000 spettatori (3.8%)
- Rai3, Mi Manda Raitre: 512.000 spettatori (3.5%)
- Tv8, Avvocato Ligas (secondo episodio): 449.000 spettatori (3.3%)
- Rai3, Mi Manda Raitre – Presentazione: 595.000 spettatori (3.2%)
- Tv8, Avvocato Ligas (primo episodio): 435.000 spettatori (2.4%)
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di venerdì 6 novembre.
Affari Tuoi raggiunge 4.210.000 spettatori e il 21,8%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.184.000 spettatori e il 21,7%.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.210.000 spettatori (21.8%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.184.000 spettatori (21.7%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.705.000 spettatori (20.4%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.678.000 spettatori (19.4%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.699.000 spettatori (8.8%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.468.000 spettatori (7.6%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.188.000 spettatori (6.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.106.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 780.000 spettatori (4.2%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 661.000 spettatori (3.5%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 625.000 spettatori (3.2%)
- Tv8, Foodish: 497.000 spettatori (2.6%)
- Rai2, TG2 Post: 486.000 spettatori (2.5%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di venerdì 6 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4,5 milioni (27,5%) e quello Mediaset che supera i 2,4 milioni (15,9%), chiudendo davanti al TGR.
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 4.503.000 spettatori (27.5%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.222.000 spettatori (23.4%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.425.000 spettatori (15.9%)
A seguire:
- Rai3, TGR: 2.438.000 spettatori (14.7%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.796.000 spettatori (14.1%)
- Rai3, Blob: 970.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 10 Minuti: 855.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, La Promessa: 933.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Generazione Bellezza: 784.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, TGSport Sera: 505.000 spettatori (4%)
- Rai2, Blue Bloods: 600.000 spettatori (3.4%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 553.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Little Big Italy: 340.000 spettatori (3%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 373.000 spettatori (2.8%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 378.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 439.000 spettatori (2.6%)
- Rai2, Il Cavallo – Ambasciatore del Territorio e della Storia: 368.000 spettatori (2.5%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 351.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, Foodish: 352.000 spettatori (2.1%)