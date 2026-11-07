Ascolti TV ieri venerdì 6 novembre, The Voice Senior vince contro GF Vip e Harry Potter: i dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 6 novembre 2026, premia The Voice Senior su Rai 1: il programma con Antonella Clerici richiama oltre 3 milioni di spettatori e il 20,7% di share, staccando il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.827.000 spettatori e il 15,6%, e Harry Potter e la pietra filosofale su Italia1, fermo a 1,2 milioni di spettatori e il 7,9% di share. In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 6 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Harry Potter, Quarto Grado, Propaganda Live e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di venerdì 6 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai1, The Voice Senior : 3.024.000 spettatori (20.7%)

: 3.024.000 spettatori (20.7%) Canale5, Grande Fratello Vip : 1.827.000 spettatori (15.6%)

: 1.827.000 spettatori (15.6%) Italia1, Harry Potter e la pietra filosofale: 1.214.000 spettatori (7.9%)

Ai piedi del podio:

Rete4, Quarto Grado : 984.000 spettatori (7.6%)

: 984.000 spettatori (7.6%) La7, Propaganda Live : 813.000 spettatori (6.1%)

: 813.000 spettatori (6.1%) Nove, Fratelli di Crozza : 1.031.000 spettatori (5.9%)

: 1.031.000 spettatori (5.9%) Rete4, Quarto Grado – Presentazione : 797.000 spettatori (4.2%)

: 797.000 spettatori (4.2%) Rai2, L’Ispettore Coliandro 6 : 640.000 spettatori (3.8%)

: 640.000 spettatori (3.8%) Rai3, Mi Manda Raitre : 512.000 spettatori (3.5%)

: 512.000 spettatori (3.5%) Tv8, Avvocato Ligas (secondo episodio) : 449.000 spettatori (3.3%)

: 449.000 spettatori (3.3%) Rai3, Mi Manda Raitre – Presentazione : 595.000 spettatori (3.2%)

: 595.000 spettatori (3.2%) Tv8, Avvocato Ligas (primo episodio): 435.000 spettatori (2.4%)

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di venerdì 6 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4.210.000 spettatori e il 21,8%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.184.000 spettatori e il 21,7%.

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.210.000 spettatori (21.8%)

: 4.210.000 spettatori (21.8%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.184.000 spettatori (21.7%)

: 4.184.000 spettatori (21.7%) Rai1, Cinque Minuti: 3.705.000 spettatori (20.4%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.678.000 spettatori (19.4%)

: 3.678.000 spettatori (19.4%) La7, Otto e Mezzo : 1.699.000 spettatori (8.8%)

: 1.699.000 spettatori (8.8%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.468.000 spettatori (7.6%)

: 1.468.000 spettatori (7.6%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.188.000 spettatori (6.4%)

: 1.188.000 spettatori (6.4%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.106.000 spettatori (5.8%)

: 1.106.000 spettatori (5.8%) Rete4, Realpolitik (prima parte) : 780.000 spettatori (4.2%)

: 780.000 spettatori (4.2%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 661.000 spettatori (3.5%)

: 661.000 spettatori (3.5%) Rete4, Realpolitik (seconda parte) : 625.000 spettatori (3.2%)

: 625.000 spettatori (3.2%) Tv8, Foodish : 497.000 spettatori (2.6%)

: 497.000 spettatori (2.6%) Rai2, TG2 Post: 486.000 spettatori (2.5%)

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di venerdì 6 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4,5 milioni (27,5%) e quello Mediaset che supera i 2,4 milioni (15,9%), chiudendo davanti al TGR.

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 4.503.000 spettatori (27.5%)

: 4.503.000 spettatori (27.5%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.222.000 spettatori (23.4%)

: 3.222.000 spettatori (23.4%) Canale5, Caduta Libera: 2.425.000 spettatori (15.9%)

A seguire:

Rai3, TGR : 2.438.000 spettatori (14.7%)

: 2.438.000 spettatori (14.7%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.796.000 spettatori (14.1%)

: 1.796.000 spettatori (14.1%) Rai3, Blob : 970.000 spettatori (5.4%)

: 970.000 spettatori (5.4%) Rete4, 10 Minuti : 855.000 spettatori (5.3%)

: 855.000 spettatori (5.3%) Rete4, La Promessa : 933.000 spettatori (5.2%)

: 933.000 spettatori (5.2%) Rai3, Generazione Bellezza : 784.000 spettatori (4.3%)

: 784.000 spettatori (4.3%) Rai2, TGSport Sera : 505.000 spettatori (4%)

: 505.000 spettatori (4%) Rai2, Blue Bloods : 600.000 spettatori (3.4%)

: 600.000 spettatori (3.4%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 553.000 spettatori (3.2%)

: 553.000 spettatori (3.2%) Nove, Little Big Italy : 340.000 spettatori (3%)

: 340.000 spettatori (3%) Italia1, Grande Fratello Vip : 373.000 spettatori (2.8%)

: 373.000 spettatori (2.8%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca : 378.000 spettatori (2.6%)

: 378.000 spettatori (2.6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 439.000 spettatori (2.6%)

: 439.000 spettatori (2.6%) Rai2, Il Cavallo – Ambasciatore del Territorio e della Storia : 368.000 spettatori (2.5%)

: 368.000 spettatori (2.5%) Italia1, Studio Aperto Mag : 351.000 spettatori (2.4%)

: 351.000 spettatori (2.4%) Tv8, Foodish: 352.000 spettatori (2.1%)