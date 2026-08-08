Ascolti tv ieri venerdì 7 agosto chi ha vinto tra Tim Summer Hits Remix, L'Erede e L'ispettore Coliandro

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 7 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata con Tim Summer Hits Remix (Rai 1) arriva il successo davanti a L’Erede (Canale 5). Poi Chicago Fire (Italia 1). Ai piedi del podio Itaca – Il ritorno (Rai3 3) seguito da L’ispettore Coliandro (Rai 2), Un’estate ai Caraibi (Rete 4), Comedy Match (Nove), La Storia – La Vera Storia del Colosseo: Ascesa e Caduta (La7) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 agosto: chi ha vinto tra Tim Summer Hits Remix, L’Erede e L’ispettore Coliandro

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Tim Summer Hits Remix : 1.453.000 spettatori (14.5%)

: 1.453.000 spettatori (14.5%) Canale5, L’Erede : 1.363.000 spettatori (14.1%)

: 1.363.000 spettatori (14.1%) Italia1, Chicago Fire: 922.000 spettatori (8.2%)

Fuori dal podio:

Rai3, Itaca – Il ritorno : 920.000 spettatori (7.4%)

: 920.000 spettatori (7.4%) Rai2, L’Ispettore Coliandro 7 in replica : 647.000 spettatori (5.5%)

: 647.000 spettatori (5.5%) Rete4, Un’estate ai Caraibi : 544.000 spettatori (4.8%)

: 544.000 spettatori (4.8%) Nove, Comedy Match : 437.000 spettatori (3.9%)

: 437.000 spettatori (3.9%) La7, La Storia – La Vera Storia del Colosseo: Ascesa e Caduta : 426.000 spettatori (3.5%)

: 426.000 spettatori (3.5%) Tv8, I delitti del BarLume – Il re dei giochi: 271.000 spettatori (2.4%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.106.000 spettatori (29.6%)

: 4.106.000 spettatori (29.6%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.123.000 spettatori (23.5%)

: 3.123.000 spettatori (23.5%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.182.000 spettatori (15.8%)

Ai piedi del podio:

Rai1, presentazione L’Eredità Summer : 2.111.000 spettatori (16.4%)

: 2.111.000 spettatori (16.4%) La7, In Onda : 1.001.000 spettatori (7.3%)

: 1.001.000 spettatori (7.3%) Rai3, Un Posto al Sole : 948.000 spettatori (7.0%)

: 948.000 spettatori (7.0%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 876.000 spettatori (6.4%)

: 876.000 spettatori (6.4%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 648.000 spettatori (5.0%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 498.000 spettatori (3.6%)

: 498.000 spettatori (3.6%) Rai2, TG2 Post : 410.000 spettatori (2.9%)

: 410.000 spettatori (2.9%) Tv8, 4 Ristoranti : 351.000 spettatori (2.6%)

: 351.000 spettatori (2.6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 360.000 spettatori (2.6%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.743.000 spettatori (25.1%)

: 2.743.000 spettatori (25.1%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.992.000 spettatori (22.1%)

: 1.992.000 spettatori (22.1%) Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.578.000 spettatori (18.9%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 1.761.000 spettatori (15.8%)

: 1.761.000 spettatori (15.8%) Rete4, 10 Minuti: 724.000 spettatori (6.8%)

724.000 spettatori (6.8%) Rete4, La Promessa : 779.000 spettatori (6.6%)

: 779.000 spettatori (6.6%) Rai3, Blob (Climax) : 731.000 spettatori (6.2%)

: 731.000 spettatori (6.2%) Rai2, TGSport Sera : 429.000 spettatori (5.2%)

: 429.000 spettatori (5.2%) Rai3, Blob (25 Anni Prima) : 631.000 spettatori (5.2%)

: 631.000 spettatori (5.2%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (in replica) : 595.000 spettatori (4.7%)

: 595.000 spettatori (4.7%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 440.000 spettatori (3.8%)

E ancora:

Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 343.000 spettatori (3.5%)

: 343.000 spettatori (3.5%) Italia1, Studio Aperto Mag : 304.000 spettatori (3.2%)

: 304.000 spettatori (3.2%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 375.000 spettatori (3.2%)

: 375.000 spettatori (3.2%) Nove, Little Big Italy : 197.000 spettatori (2.4%)

: 197.000 spettatori (2.4%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 276.000 spettatori (2.4%

: 276.000 spettatori (2.4% Tv8, 4 Hotel : 230.000 spettatori (2.1%)

: 230.000 spettatori (2.1%) La7, Grantchester (secondo episodio) : 125.000 spettatori (1.2%)

: 125.000 spettatori (1.2%) La7, Grantchester (primo episodio): 85.000 spettatori (1.0%)