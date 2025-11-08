Ascolti tv ieri venerdì 7 novembre chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 7 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Mediaset nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Tale e Quale Show (Rai 1) a finire davanti a Tradimento (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Propaganda Live (La7) con Diego Bianchi, Parker (Rai 2), FarWest (Rai3), King Arthur (Italia1), Hanno ucciso l’Uomo Ragno (Tv8) e Fratelli di Crozza (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 7 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado di Nuzzi e Propaganda Live di Diego Bianchi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Tale e Quale Show: 3.142.000 spettatori (21.6%);
- Canale5, Tradimento: 2.199.000 spettatori (14.2%);
- Rete4, Quarto Grado: 1.137.000 spettatori (9.0%).
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 816.000 spettatori (6.2%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.001.000 spettatori (5.5%);
- Rai2, Parker: 812.000 spettatori (4.7%);
- Italia1, King Arthur – Il potere della spada: 725.000 spettatori (4.4%);
- Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno secondo episodio: 653.000 spettatori (4.2%);
- Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno primo episodio: 626.000 spettatori (3.3%).
Tony Maiello, vincitore di Tale e Quale Show 2025
A conquistare il titolo di campione della 15esima edizione di Tale e Quale Show è stato Tony Maiello. Il cantautore, infatti, ha totalizzato 390 punti precedendo Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo. Questa la classifica completa:
- Tony Maiello con 390 punti;
- Samuele Cavallo con 369 punti;
- Pamela Petrarolo con 367 punti;
- Insinna & Cirilli con 356 punti;
- Antonella Fiordelisi con 332 punti;
- Maryna con 331 punti;
- Peppe Quintale con 330 punti;
- Le Donatella con 309 punti;
- Gianni Ippoliti con 233 punti;
- Carmen Di Pietro con 171 Punti.
Il premio finale vinto da Maiello, 20.000 euro, è stato devoluto all’Airc nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro.
Chi è Tony Maiello
Nato nel 1986 e cresciuto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, Maiello è un ex concorrente di X Factor. Ha infatti partecipato alla stessa edizione di Giusy Ferreri e gli Aram Quartet, nel 2008.
Nel 2010 ha trionfato a Sanremo Giovani con “Linguaggio di resa”, poi ha collaborato con Mengoni, Giorgia, Madame, Laura Pausini, Lorenzo Fragola, Nek, Renga e Annalisa nella stesura di testi e musiche di numerose canzoni.
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.358.000 spettatori (26.6%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.549.000 spettatori (22.5%);
- Rai1, Cinque Minuti: 4.007.000 spettatori (20.8%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.595.000 spettatori (7.9%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.327.000 spettatori (6.5%);
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.115.000 spettatori (5.7%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.036.000 spettatori (5.2%);
- Rete4, 4 di Sera prima parte: 816.000 spettatori (4.2%);
- Rete4, 4 di Sera seconda parte: 725.000 spettatori (3.6%);
- Tv8, Foodish: 559.000 spettatori (2.8%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 519.000 spettatori (2.6%);
- Rai2, TG2 Post: 471.000 spettatori (2.3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.686.000 spettatori (27.5%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.509.000 spettatori (24.9%);
- Canale5, Avanti un Altro: 3.055.000 spettatori (19.1%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 2.114.000 spettatori (16.1%);
- Rai3, TGR: 2.202.000 spettatori (12.7%);
- Rai3, Blob: 935.000 spettatori (5.1%);
- Rete4, La Promessa: 915.000 spettatori (5%);
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 890.000 spettatori (4.7%);
- Rete4, 10 Minuti: 836.000 spettatori (5%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 587.000 spettatori (3.3%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 608.000 spettatori (3.4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 460.000 spettatori (2.7%);
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (secondo episodio): 538.000 spettatori (3%);
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (primo episodio): 438.000 spettatori (2.8%);
- Nove, Little Big Italy: 336.000 spettatori (2.7%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 341.000 spettatori (2.2%);
- Rai2, TGSport Sera: 364.000 spettatori (2.9%);
- La7, Ignoto X: 258.000 spettatori (1.7%).