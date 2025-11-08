Ascolti tv ieri venerdì 7 novembre chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 7 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Mediaset nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Tale e Quale Show (Rai 1) a finire davanti a Tradimento (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Propaganda Live (La7) con Diego Bianchi, Parker (Rai 2), FarWest (Rai3), King Arthur (Italia1), Hanno ucciso l’Uomo Ragno (Tv8) e Fratelli di Crozza (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado di Nuzzi e Propaganda Live di Diego Bianchi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Tale e Quale Show : 3.142.000 spettatori (21.6%);

: 3.142.000 spettatori (21.6%); Canale5, Tradimento : 2.199.000 spettatori (14.2%);

: 2.199.000 spettatori (14.2%); Rete4, Quarto Grado: 1.137.000 spettatori (9.0%).

Fuori dal podio:

La7, Propaganda Live : 816.000 spettatori (6.2%);

: 816.000 spettatori (6.2%); Nove, Fratelli di Crozza : 1.001.000 spettatori (5.5%);

: 1.001.000 spettatori (5.5%); Rai2, Parker : 812.000 spettatori (4.7%);

: 812.000 spettatori (4.7%); Italia1, King Arthur – Il potere della spada : 725.000 spettatori (4.4%);

: 725.000 spettatori (4.4%); Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno secondo episodio : 653.000 spettatori (4.2%);

: 653.000 spettatori (4.2%); Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno primo episodio: 626.000 spettatori (3.3%).

ANSA Tony Maiello, vincitore di Tale e Quale Show 2025

Chi ha vinto Tale e Quale Show

A conquistare il titolo di campione della 15esima edizione di Tale e Quale Show è stato Tony Maiello. Il cantautore, infatti, ha totalizzato 390 punti precedendo Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo. Questa la classifica completa:

Tony Maiello con 390 punti; Samuele Cavallo con 369 punti; Pamela Petrarolo con 367 punti; Insinna & Cirilli con 356 punti; Antonella Fiordelisi con 332 punti; Maryna con 331 punti; Peppe Quintale con 330 punti; Le Donatella con 309 punti; Gianni Ippoliti con 233 punti; Carmen Di Pietro con 171 Punti.

Il premio finale vinto da Maiello, 20.000 euro, è stato devoluto all’Airc nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

Chi è Tony Maiello

Nato nel 1986 e cresciuto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, Maiello è un ex concorrente di X Factor. Ha infatti partecipato alla stessa edizione di Giusy Ferreri e gli Aram Quartet, nel 2008.

Nel 2010 ha trionfato a Sanremo Giovani con “Linguaggio di resa”, poi ha collaborato con Mengoni, Giorgia, Madame, Laura Pausini, Lorenzo Fragola, Nek, Renga e Annalisa nella stesura di testi e musiche di numerose canzoni.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.358.000 spettatori (26.6%);

: 5.358.000 spettatori (26.6%); Rai1, Affari Tuoi : 4.549.000 spettatori (22.5%);

: 4.549.000 spettatori (22.5%); Rai1, Cinque Minuti: 4.007.000 spettatori (20.8%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.595.000 spettatori (7.9%);

: 1.595.000 spettatori (7.9%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.327.000 spettatori (6.5%);

: 1.327.000 spettatori (6.5%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.115.000 spettatori (5.7%);

: 1.115.000 spettatori (5.7%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.036.000 spettatori (5.2%);

: 1.036.000 spettatori (5.2%); Rete4, 4 di Sera prima parte : 816.000 spettatori (4.2%);

: 816.000 spettatori (4.2%); Rete4, 4 di Sera seconda parte : 725.000 spettatori (3.6%);

: 725.000 spettatori (3.6%); Tv8, Foodish : 559.000 spettatori (2.8%);

: 559.000 spettatori (2.8%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 519.000 spettatori (2.6%);

: 519.000 spettatori (2.6%); Rai2, TG2 Post: 471.000 spettatori (2.3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.686.000 spettatori (27.5%);

: 4.686.000 spettatori (27.5%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.509.000 spettatori (24.9%);

: 3.509.000 spettatori (24.9%); Canale5, Avanti un Altro: 3.055.000 spettatori (19.1%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 2.114.000 spettatori (16.1%);

: 2.114.000 spettatori (16.1%); Rai3, TGR : 2.202.000 spettatori (12.7%);

: 2.202.000 spettatori (12.7%); Rai3, Blob : 935.000 spettatori (5.1%);

: 935.000 spettatori (5.1%); Rete4, La Promessa : 915.000 spettatori (5%);

: 915.000 spettatori (5%); Rai3, Fin Che la Barca Va : 890.000 spettatori (4.7%);

: 890.000 spettatori (4.7%); Rete4, 10 Minuti : 836.000 spettatori (5%);

: 836.000 spettatori (5%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 587.000 spettatori (3.3%);

: 587.000 spettatori (3.3%); Italia1, C.S.I. Miami : 608.000 spettatori (3.4%);

: 608.000 spettatori (3.4%); Tv8, 4 Ristoranti : 460.000 spettatori (2.7%);

: 460.000 spettatori (2.7%); Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (secondo episodio) : 538.000 spettatori (3%);

: 538.000 spettatori (3%); Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (primo episodio) : 438.000 spettatori (2.8%);

: 438.000 spettatori (2.8%); Nove, Little Big Italy: 336.000 spettatori (2.7%);

336.000 spettatori (2.7%); Italia1, Studio Aperto Mag : 341.000 spettatori (2.2%);

: 341.000 spettatori (2.2%); Rai2, TGSport Sera : 364.000 spettatori (2.9%);

: 364.000 spettatori (2.9%); La7, Ignoto X: 258.000 spettatori (1.7%).