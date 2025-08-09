Ascolti tv ieri venerdì 8 agosto chi ha vinto tra Memories, The Help, Monaco - Inter e Viaggi di nozze

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mediaset batte Rai 2 a 1 nella giornata di venerdì 8 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale 5 sia in prima serata con Memories (che ha superato The Help su Rai 1) sia nell’access prime time con il super risultato de La Ruota della Fortuna (che ha staccato Techetechetè). La Rai deve accontentarsi del successo di Reazione a Catena nel preserale. In prima serata sono andati in onda anche la partita Monaco – Inter e i film Viaggi di nozze (di e con Carlo Verdone) e Saturno contro (di Ferzan Ozpetek e con, tra gli altri, Pierfrancesco Favino, Luca Argentero e Stefano Accorsi). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 8 agosto: chi ha vinto tra The Help, Memories, Viaggi di nozze e Monaco – Inter

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Memories : 1.818.000 spettatori (16.1%).

: 1.818.000 spettatori (16.1%). Rai1, The Help : 1.342.000 spettatori (12%);

: 1.342.000 spettatori (12%); Italia1, Chicago Fire: 1.000.000 spettatori (7.3%).

Fuori dal podio:

Italia1, Chicago P.D. : 994.000 spettatori (10%);

: 994.000 spettatori (10%); Italia1, Chicago Med : 985.000 spettatori (8.1%);

: 985.000 spettatori (8.1%); Rai2, The Americas : 760.000 spettatori (6%);

: 760.000 spettatori (6%); Rai3, The Tourist : 706.000 spettatori (5.5%);

: 706.000 spettatori (5.5%); Rete4, Viaggi di nozze : 655.000 spettatori (5.5%);

: 655.000 spettatori (5.5%); Nove, Monaco-Inter : 570.000 spettatori (4.7%).

: 570.000 spettatori (4.7%). Tv8, Italia’s Got Talent : 446.000 spettatori (3.7%);

: 446.000 spettatori (3.7%); La7, Saturno contro: 409.000 spettatori (3.2%).

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.145.000 spettatori (28.8%);

: 4.145.000 spettatori (28.8%); Rai1, Techetechetè : 2.440.000 spettatori (17%);

: 2.440.000 spettatori (17%); Rai3, Un Posto al Sole: 1.099.000 spettatori (7.6%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 966.000 spettatori (6.7%);

: 966.000 spettatori (6.7%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 775.000 spettatori (5,5%);

: 775.000 spettatori (5,5%); Rai3, Generazione Bellezza : 694.000 spettatori (5.1%);

: 694.000 spettatori (5.1%); Rete4, 4 di Sera News : 634.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 614.000 spettatori (4.2%) nella seconda;

: 634.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 614.000 spettatori (4.2%) nella seconda; Tv8, 4 Ristoranti : 353.000 spettatori (2.5%);

: 353.000 spettatori (2.5%); Rai2, TG2 Post : 408.000 spettatori (2.8%);

: 408.000 spettatori (2.8%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 188.000 spettatori (1.8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.648.000 spettatori (23.8%);

: 2.648.000 spettatori (23.8%); Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.985.000 spettatori (22%);

: 1.985.000 spettatori (22%); Canale5, Sarabanda: 1.940.000 spettatori (19%).

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 1.625.000 spettatori (14.4%);

: 1.625.000 spettatori (14.4%); Rai3, Blob : 611.000 spettatori (4.8%);

: 611.000 spettatori (4.8%); Rete4, La Promessa : 569.000 spettatori (4.7%);

: 569.000 spettatori (4.7%); Rai2, NCIS : 467.000 spettatori (3.9%);

: 467.000 spettatori (3.9%); Rai2, The Rookie : 372.000 spettatori (3.8%);

: 372.000 spettatori (3.8%); Italia1, C.S.I. Miami : 336.000 spettatori (2.9%);

: 336.000 spettatori (2.9%); Italia1, Studio Aperto Mag : 304.000 spettatori (3.3%);

: 304.000 spettatori (3.3%); Nove, Cash or Trash : 297.000 spettatori (2.5%);

: 297.000 spettatori (2.5%); Rai2, TGSport Sera : 248.000 spettatori (3%);

: 248.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Hotel: 199.000 spettatori (1.8%);

199.000 spettatori (1.8%); La7, Famiglie d’Italia: 115.000 spettatori (1.2%).