Ascolti tv ieri venerdì 8 maggio chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Milleunacover Sanremo e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 8 maggio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con il Grande Fratello Vip, Milleunacover Sanremo, Quarto Grado, Crozza e Propaganda
La Rai può sorridere nella giornata di venerdì 8 maggio per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv con Mediaset. I dati Auditel vedono un testa a testa serrato tra Milleunacover Sanremo e il Grande Fratello Vip per numero di telespettatori, mentre Infante batte Nuzzi. Nel preserale, L’Eredità supera Avanti un altro e in access prime time Affari Tuoi di Stefano De Martino ha la meglio di misura su Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna su Canale 5. Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 8 maggio: chi ha vinto tra GF Vip e Milleunacover Sanremo
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 8 maggio: chi ha vinto tra GF Vip e Milleunacover Sanremo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Milleunacover Sanremo: 1.926.000 spettatori (13.4%)
- Canale5, Grande Fratello Vip: 1.892.000 spettatori (16.2%)
- Rai2, Ore14 Sera: 1.193.000 spettatori (9.6%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Quarto Grado: 1.129.000 spettatori (9%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.002.000 spettatori (5.7%)
- Italia1, The Amazing Spider-Man: 961.000 spettatori (6.3%)
- La7, Propaganda Live: 739.000 spettatori (5.3%)
- Rai3, The Old Oak: 608.000 spettatori (3.5%)
- Tv8, Internazionali di tennis Roma: 270.000 spettatori (1.4%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.464.000 spettatori (23.3%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.425.000 spettatori (23%)
- Rai1, Cinque minuti: 3.761.000 spettatori (21%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.760.000 spettatori (20.5%)
- La7, Otto e mezzo: 1.479.000 spettatori (7.9%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.258.000 spettatori (6.6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.041.000 spettatori (5.5%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 971.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 969.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 884.000 spettatori (4.6%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 582.000 spettatori (3%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 495.000 spettatori (2.6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.846.000 spettatori (26.6%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.584.000 spettatori (22.9%)
- Canale5, Avanti un altro: 2.417.000 spettatori (18.3%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.982.000 spettatori (13.5%)
- Canale5, Avanti il primo: 1.740.000 spettatori (17.4%)
- Rete4, La Promessa: 894.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Blob: 820.000 spettatori (5%)
- Rete4, 10 minuti: 752.000 spettatori (5.3%)
- Rai3, Kong: 698.000 spettatori (4%)
- Rai2, F.B.I secondo episodio: 547.000 spettatori (3.4%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 555.000 spettatori (3.5%)
E ancora:
- Rai2, F.B.I primo episodio: 439.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 407.000 spettatori (2.7%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 374.000 spettatori (3%)
- Italia 1, Grande Fratello Vip: 330.000 spettatori (3.1%)
- La7, Ignoto X: 309.000 spettatori (2.6%)
- Rai2, TGSport Sera: 277.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 244.000 spettatori (1.7%)
- Nove, Little Big Italy: 154.000 spettatori (1.7%)