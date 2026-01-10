Ascolti tv ieri venerdì 9 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei campioni e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 9 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Tali e Quali che sfida La Ruota dei Campioni, Harry Potter, Quarto Grado e Propaganda Live
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 9 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato vincere nell’access prime time con Affari Tuoi (Rai 1) che sfrutta l’assenza de La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è La Ruota dei Campioni (Canale5) di Gerry Scotti a chiudere davanti a Tali e Quali (Rai1) di Carlo Conti e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Già dal podio Harry Potter e il principe mezzosangue (Italia 1) seguito da Propaganda Live (La7) con Diego Bianchi, Togo – Una grande amicizia (Rai 2), Perfetta illusione (Rai 3), I migliori Fratelli di Crozza (Nove) e Cucine da incubo (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compresa:
- Canale5, La Ruota dei Campioni – prima parte: 5.292.000 spettatori (25.5%)
- Canale5, La Ruota dei Campioni – seconda parte: 4.106.000 spettatori (24.3%)
- Rai1, Tali e Quali: 2.640.000 spettatori (16.3%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Quarto Grado: 1.233.000 spettatori (9.1%)
- Italia1, Harry Potter e il principe mezzosangue: 1.203.000 spettatori (7.1%)
- La7, Propaganda Live: 980.000 spettatori (6.6%)
- Rai2, Togo – Una grande amicizia: 757.000 spettatori (4.1%)
- Rai3, Perfetta illusione: 647.000 spettatori (3.3%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 423.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, Cucine da Incubo: 346.000 spettatori (1.7%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 5.041.000 spettatori (23.8%)
- Rai1, Cinque Minuti: 4.292.000 spettatori (21.1%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.542.000 spettatori (7.3%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.494.000 spettatori (7%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.212.000 spettatori (5.9%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.065.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 4 di Sera – prima parte: 910.000 spettatori (4.4%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera – seconda parte: 886.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, TG2 Post: 563.000 spettatori (2.7%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 532.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 453.000 spettatori (2.2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.752.000 spettatori (27.4%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.548.000 spettatori (24%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.783.000 spettatori (16.9%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.511.000 spettatori (14.3%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.136.000 spettatori (15.5%)
- Rai3, Blob: 1.081.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, La Promessa: 1.046.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.035.000 spettatori (6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 755.000 spettatori (3.9%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 682.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 566.000 spettatori (3.7%)
Poi:
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 841.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, 9-1-1: 437.000 spettatori (2.3%)
- Rai2, TGSport Sera: 400.000 spettatori (3%)
- Nove, Little Big Italy: 375.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, 4 Hotel: 315.000 spettatori (1.8%)
- Rai2, Il Viaggio della Torcia: 313.000 spettatori (2.3%)
- Rai2, 9-1-1: Lone Star: 309.000 spettatori (1.9%)
- La7, Ignoto X: 263.000 spettatori (1.7%)