Ascolti tv ieri venerdì 9 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei campioni e Quarto Grado

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 9 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato vincere nell’access prime time con Affari Tuoi (Rai 1) che sfrutta l’assenza de La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è La Ruota dei Campioni (Canale5) di Gerry Scotti a chiudere davanti a Tali e Quali (Rai1) di Carlo Conti e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Già dal podio Harry Potter e il principe mezzosangue (Italia 1) seguito da Propaganda Live (La7) con Diego Bianchi, Togo – Una grande amicizia (Rai 2), Perfetta illusione (Rai 3), I migliori Fratelli di Crozza (Nove) e Cucine da incubo (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 9 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei campioni, Harry Potter e Gianluigi Nuzzi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compresa:

Canale5, La Ruota dei Campioni – prima parte : 5.292.000 spettatori (25.5%)

: 5.292.000 spettatori (25.5%) Canale5, La Ruota dei Campioni – seconda parte : 4.106.000 spettatori (24.3%)

: 4.106.000 spettatori (24.3%) ​Rai1, Tali e Quali: 2.640.000 spettatori (16.3%)

Fuori dal podio:

Rete4, Quarto Grado : 1.233.000 spettatori (9.1%)

: 1.233.000 spettatori (9.1%) Italia1, Harry Potter e il principe mezzosangue : 1.203.000 spettatori (7.1%)

: 1.203.000 spettatori (7.1%) La7, Propaganda Live : 980.000 spettatori (6.6%)

: 980.000 spettatori (6.6%) Rai2, Togo – Una grande amicizia : 757.000 spettatori (4.1%)

: 757.000 spettatori (4.1%) ​Rai3, Perfetta illusione : 647.000 spettatori (3.3%)

: 647.000 spettatori (3.3%) ​Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 423.000 spettatori (2.3%)

: 423.000 spettatori (2.3%) ​Tv8, Cucine da Incubo: 346.000 spettatori (1.7%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.041.000 spettatori (23.8%)

: 5.041.000 spettatori (23.8%) Rai1, Cinque Minuti : 4.292.000 spettatori (21.1%)

: 4.292.000 spettatori (21.1%) ​La7, Otto e Mezzo: 1.542.000 spettatori (7.3%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.494.000 spettatori (7%)

: 1.494.000 spettatori (7%) ​Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.212.000 spettatori (5.9%)

: 1.212.000 spettatori (5.9%) ​Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.065.000 spettatori (5.1%)

: 1.065.000 spettatori (5.1%) ​Rete4, 4 di Sera – prima parte: 910.000 spettatori (4.4%)

E ancora:

​Rete4, 4 di Sera – seconda parte : 886.000 spettatori (4.2%)

: 886.000 spettatori (4.2%) ​Rai2, TG2 Post : 563.000 spettatori (2.7%)

: 563.000 spettatori (2.7%) ​Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 532.000 spettatori (2.5%)

: 532.000 spettatori (2.5%) ​Tv8, 4 Ristoranti: 453.000 spettatori (2.2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.752.000 spettatori (27.4%)

: 4.752.000 spettatori (27.4%) ​Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.548.000 spettatori (24%)

: 3.548.000 spettatori (24%) Canale5, Caduta Libera: 2.783.000 spettatori (16.9%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.511.000 spettatori (14.3%)

: 2.511.000 spettatori (14.3%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 2.136.000 spettatori (15.5%)

: 2.136.000 spettatori (15.5%) Rai3, Blob : 1.081.000 spettatori (5.7%)

: 1.081.000 spettatori (5.7%) Rete4, La Promessa : 1.046.000 spettatori (5.4%)

: 1.046.000 spettatori (5.4%) Rete4, 10 Minuti : 1.035.000 spettatori (6%)

: 1.035.000 spettatori (6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 755.000 spettatori (3.9%)

: 755.000 spettatori (3.9%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 682.000 spettatori (3.7%)

: 682.000 spettatori (3.7%) Italia1, Studio Aperto Mag: 566.000 spettatori (3.7%)

Poi:

Rai3, Via dei Matti n° 0 : 841.000 spettatori (4.2%)

: 841.000 spettatori (4.2%) Rai2, 9-1-1 : 437.000 spettatori (2.3%)

: 437.000 spettatori (2.3%) Rai2, TGSport Sera : 400.000 spettatori (3%)

: 400.000 spettatori (3%) Nove, Little Big Italy : 375.000 spettatori (2.7%)

: 375.000 spettatori (2.7%) Tv8, 4 Hotel : 315.000 spettatori (1.8%)

: 315.000 spettatori (1.8%) Rai2, Il Viaggio della Torcia : 313.000 spettatori (2.3%)

: 313.000 spettatori (2.3%) Rai2, 9-1-1: Lone Star : 309.000 spettatori (1.9%)

: 309.000 spettatori (1.9%) La7, Ignoto X: 263.000 spettatori (1.7%)