Ascolti tv ieri venerdì 9 ottobre chi ha vinto tra The Voice Senior, GF Vip, Quarto Grado, Crozza e Propaganda
Ascolti tv venerdì 9 ottobre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior contro Grande Fratello Vip, Quarto Grado e Propaganda Live
La Rai vince e cala il tris venerdì 9 ottobre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel premiano la tv di Stato in prima serata con The Voice Senior, che vince il confronto diretto con il Grande Fratello Vip, in access prime time con Affari Tuoi che supera La Ruota della Fortuna e nel preserale con Reazione a catena, che batte Caduta libera. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 9 ottobre: chi ha vinto tra Clerici e Blasi
- I dati dell'access prime time, il risultato di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 9 ottobre: chi ha vinto tra Clerici e Blasi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, The Voice Senior : 3.386.000 spettatori (24.3%)
- Canale5, GF Vip: 1.722.000 spettatori (15.2%)
- Rete4, Quarto Grado: 999.000 spettatori (8.1%)
Fuori dal podio:
- Nove, Fratelli di Crozza: 959.000 spettatori (5.5%)
- Italia1, Land of Bad: 823.000 spettatori (5.1%)
- La7, Propaganda Live: 791.000 spettatori (6.3%)
- Rai2, Estranei: 776.000 spettatori (4.7%)
- Rai3, Holland: 449.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 325.000 spettatori (2.3%)
I dati dell’access prime time, il risultato di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.350.000 spettatori (22.8%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.026.000 spettatori (21.1%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.311.000 spettatori (18.1%)
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.573.000 spettatori (8.3%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.454.000 spettatori (7.6%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.108.000 spettatori (6.1%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.081.000 spettatori (5.7%)
E ancora:
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 851.000 spettatori (4.7%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 724.000 spettatori (3.8%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 678.000 spettatori (3.6%)
- Tv8, Foodish: 493.000 spettatori (2.6%)
- Rai2, Tg2 Post: 482.000 spettatori (2.5%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.862.000 spettatori (25.3%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.716.000 spettatori (22.6%)
- Rai3, TGR: 2.252.000 spettatori (14.5%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera: 2.050.000 spettatori (14.8%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.505.000 spettatori (13.9%)
- Rete4, 10 Minuti: 964.000 spettatori (6.5%)
- Rete4, La Promessa: 948.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Blob: 882.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Fin che la barca va: 858.000 spettatori (4.9%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 574.000 spettatori (3.4%)
E ancora:
- Rai2, Bielorussia-Italia: 496.000 spettatori (3.9%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 446.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 429.000 spettatori (2.7%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 386.000 spettatori (2.9%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 369.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Little Big Italy: 248.000 spettatori (2.7%)