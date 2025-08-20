Ascolti tv martedì 19 agosto Gerry Scotti record e scontro tra Watson, Amore sul Danubio e Yoga Radio Estate

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai si arrende a Mediaset nella giornata di martedì 19 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 in prima serata con Watson che supera Amore sul Danubio su Rai1 e Yoga Radio Estate su Italia1. In preserale si conferma Reazione a Catena, mentre in access prime time è ancora dominio de La Ruota della fortuna. In prima serata bene anche Squadra speciale Cobra 11 (Rai2), Restiamo amici (Rai3), Freedom (Rete4), In Onda (La7), Vulcano: Los Angeles 1997 (Tv8) e Prospettive di un delitto (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 agosto chi ha vinto tra Watson, Amore sul Danubio e Yoga Radio Estate

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Watson : 1.387.000 spettatori (12.2%)

: 1.387.000 spettatori (12.2%) Rai1, Amore sul Danubio : 928.000 spettatori (9.6%)

: 928.000 spettatori (9.6%) Italia1, Yoga Radio Estate: 903.000 spettatori (8.7%)

Fuori dal podio:

Rai2, Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 522.000 spettatori pari al 5.2% di share

intrattiene 522.000 spettatori pari al 5.2% di share Rai3, Restiamo Amici : 581.000 spettatori (4.4%)

: 581.000 spettatori (4.4%) Rete4, Freedom : 605.000 spettatori (5.5%)

: 605.000 spettatori (5.5%) La7, In Onda Prima Serata : 869.000 spettatori (6.1%)

: 869.000 spettatori (6.1%) Tv8, Vulcano: Los Angeles 1997 : 271.000 spettatori (2.2%)

: 271.000 spettatori (2.2%) Nove, Prospettive di un Delitto: 346.000 spettatori (2.7%)

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.046.000 spettatori (27.1%)

: 4.046.000 spettatori (27.1%) Rai1, Techetechetè : 2.399.000 spettatori (16.1%)

: 2.399.000 spettatori (16.1%) La7, In Onda: 1.011.000 spettatori (6.8%)

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 519.000 spettatori (3.5%)

: 519.000 spettatori (3.5%) Italia1, NCIS: Unità Anticrimine : 874.000 spettatori (5.8%)

: 874.000 spettatori (5.8%) Rai3, Viaggio in Italia : 486.000 spettatori (3.3%)

: 486.000 spettatori (3.3%) Rai3, Fin Che la Barca Va : 357.000 spettatori (2.4%)

: 357.000 spettatori (2.4%) Rete4, 4 di Sera News : 737.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 609.000 spettatori e il 4% nella seconda parte

: 737.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 609.000 spettatori e il 4% nella seconda parte Tv8, 4 Ristoranti : 515.000 spettatori (3.5%)

: 515.000 spettatori (3.5%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 580.000 spettatori (3.9%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.039.000 spettatori (25.1%)

: 3.039.000 spettatori (25.1%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.044.000 spettatori (20.8%)

: 2.044.000 spettatori (20.8%) Canale5, Sarabanda: 1.929.000 spettatori (17.2%)

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.557.000 spettatori (17.2%)

: 1.557.000 spettatori (17.2%) Rai2, TGSport Sera : 351.000 spettatori (3.9%)

: 351.000 spettatori (3.9%) Rai2, The Rookie : 478.000 spettatori (4.5%)

: 478.000 spettatori (4.5%) Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 576.000 spettatori (4.3%)

: 576.000 spettatori (4.3%) Italia1, Studio Aperto Mag : 315.000 spettatori (3.1%)

: 315.000 spettatori (3.1%) Italia1, CSI: Scene del Crimine : 437.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%

: 437.000 spettatori pari ad uno share del 3.3% Rai3, TGR : 1.862.000 spettatori (15%)

: 1.862.000 spettatori (15%) Rai3, Blob : 543.000 spettatori (3.9%)

: 543.000 spettatori (3.9%) Rete4, La Promessa : 730.000 spettatori (5.5%)

: 730.000 spettatori (5.5%) La7, Famiglie d’Italia: 80.000 spettatori pari (0.8%)