Ascolti tv martedì 19 agosto Gerry Scotti record e scontro tra Watson, Amore sul Danubio e Yoga Radio Estate
La Rai si arrende a Mediaset nella giornata di martedì 19 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 in prima serata con Watson che supera Amore sul Danubio su Rai1 e Yoga Radio Estate su Italia1. In preserale si conferma Reazione a Catena, mentre in access prime time è ancora dominio de La Ruota della fortuna. In prima serata bene anche Squadra speciale Cobra 11 (Rai2), Restiamo amici (Rai3), Freedom (Rete4), In Onda (La7), Vulcano: Los Angeles 1997 (Tv8) e Prospettive di un delitto (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 19 agosto chi ha vinto tra Watson, Amore sul Danubio e Yoga Radio Estate
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Watson: 1.387.000 spettatori (12.2%)
- Rai1, Amore sul Danubio: 928.000 spettatori (9.6%)
- Italia1, Yoga Radio Estate: 903.000 spettatori (8.7%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 522.000 spettatori pari al 5.2% di share
- Rai3, Restiamo Amici: 581.000 spettatori (4.4%)
- Rete4, Freedom: 605.000 spettatori (5.5%)
- La7, In Onda Prima Serata: 869.000 spettatori (6.1%)
- Tv8, Vulcano: Los Angeles 1997: 271.000 spettatori (2.2%)
- Nove, Prospettive di un Delitto: 346.000 spettatori (2.7%)
I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.046.000 spettatori (27.1%)
- Rai1, Techetechetè: 2.399.000 spettatori (16.1%)
- La7, In Onda: 1.011.000 spettatori (6.8%)
Ai piedi del podio:
- Rai2, TG2 Post: 519.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, NCIS: Unità Anticrimine: 874.000 spettatori (5.8%)
- Rai3, Viaggio in Italia: 486.000 spettatori (3.3%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 357.000 spettatori (2.4%)
- Rete4, 4 di Sera News: 737.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 609.000 spettatori e il 4% nella seconda parte
- Tv8, 4 Ristoranti: 515.000 spettatori (3.5%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 580.000 spettatori (3.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.039.000 spettatori (25.1%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.044.000 spettatori (20.8%)
- Canale5, Sarabanda: 1.929.000 spettatori (17.2%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.557.000 spettatori (17.2%)
- Rai2, TGSport Sera: 351.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, The Rookie: 478.000 spettatori (4.5%)
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 576.000 spettatori (4.3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 315.000 spettatori (3.1%)
- Italia1, CSI: Scene del Crimine: 437.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%
- Rai3, TGR: 1.862.000 spettatori (15%)
- Rai3, Blob: 543.000 spettatori (3.9%)
- Rete4, La Promessa: 730.000 spettatori (5.5%)
- La7, Famiglie d’Italia: 80.000 spettatori pari (0.8%)