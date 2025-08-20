NOTIZIE
Ascolti tv martedì 19 agosto Gerry Scotti record e scontro tra Watson, Amore sul Danubio e Yoga Radio Estate

Ascolti tv di martedì 19 agosto 2025, la sfida Auditel in 1^ serata con Watson che sfida Amore sul Danubio e Yoga Radio Estate

Luca Bucceri

Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai si arrende a Mediaset nella giornata di martedì 19 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 in prima serata con Watson che supera Amore sul Danubio su Rai1 e Yoga Radio Estate su Italia1. In preserale si conferma Reazione a Catena, mentre in access prime time è ancora dominio de La Ruota della fortuna. In prima serata bene anche Squadra speciale Cobra 11 (Rai2), Restiamo amici (Rai3), Freedom (Rete4), In Onda (La7), Vulcano: Los Angeles 1997 (Tv8) e Prospettive di un delitto (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 agosto chi ha vinto tra Watson, Amore sul Danubio e Yoga Radio Estate

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Canale5, Watson: 1.387.000 spettatori (12.2%)
  • Rai1, Amore sul Danubio: 928.000 spettatori (9.6%)
  • Italia1, Yoga Radio Estate: 903.000 spettatori (8.7%)

Fuori dal podio:

  • Rai2, Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 522.000 spettatori pari al 5.2% di share
  • Rai3, Restiamo Amici: 581.000 spettatori (4.4%)
  • Rete4, Freedom: 605.000 spettatori (5.5%)
  • La7, In Onda Prima Serata: 869.000 spettatori (6.1%)
  • Tv8, Vulcano: Los Angeles 1997: 271.000 spettatori (2.2%)
  • Nove, Prospettive di un Delitto: 346.000 spettatori (2.7%)

gerry scottiANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.046.000 spettatori (27.1%)
  • Rai1, Techetechetè: 2.399.000 spettatori (16.1%)
  • La7, In Onda: 1.011.000 spettatori (6.8%)

Ai piedi del podio:

  • Rai2, TG2 Post: 519.000 spettatori (3.5%)
  • Italia1, NCIS: Unità Anticrimine: 874.000 spettatori (5.8%)
  • Rai3, Viaggio in Italia: 486.000 spettatori (3.3%)
  • Rai3, Fin Che la Barca Va: 357.000 spettatori (2.4%)
  • Rete4, 4 di Sera News: 737.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 609.000 spettatori e il 4% nella seconda parte
  • Tv8, 4 Ristoranti: 515.000 spettatori (3.5%)
  • Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 580.000 spettatori (3.9%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 3.039.000 spettatori (25.1%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.044.000 spettatori (20.8%)
  • Canale5, Sarabanda: 1.929.000 spettatori (17.2%)

Fuori dal podio:

  • Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.557.000 spettatori (17.2%)
  • Rai2, TGSport Sera: 351.000 spettatori (3.9%)
  • Rai2, The Rookie: 478.000 spettatori (4.5%)
  • Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 576.000 spettatori (4.3%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 315.000 spettatori (3.1%)
  • Italia1, CSI: Scene del Crimine: 437.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%
  • Rai3, TGR: 1.862.000 spettatori (15%)
  • Rai3, Blob: 543.000 spettatori (3.9%)
  • Rete4, La Promessa: 730.000 spettatori (5.5%)
  • La7, Famiglie d’Italia: 80.000 spettatori pari (0.8%)

ascolti-tv-ieri-martedi-12-agosto-auditel ANSA

