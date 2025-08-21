Ascolti tv mercoledì 20 agosto chi vince tra I Festival di Pippo Baudo, La ragazza alla pari e Rocco Schiavone

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai si arrende a Mediaset nella giornata di mercoledì 20 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 in prima serata con La Ragazza alla pari che supera Ho fatto 13 – I Festival di Pippo Baudo su Rai1 e Chicago med su Italia1. In preserale si conferma Reazione a Catena, mentre in access prime time è ancora dominio de La Ruota della fortuna. In prima serata bene anche Rocco Schiavone (Rai2), Sweet Country (Rai3), Zona Bianca (Rete4), La Torre di Babele (La7), Il tempo delle mele (Tv8) e Ex (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, La Ragazza alla Pari : 1.583.000 spettatori (15.7%)

: 1.583.000 spettatori (15.7%) Rai1, Ho Fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo : 1.683.000 spettatori (13.7%)

: 1.683.000 spettatori (13.7%) Italia1, Chicago Med: 909.000 spettatori (7.2%)

Fuori dal podio:

Rai2, Rocco Schiavone 5 : 912.000 spettatori (6.6%)

: 912.000 spettatori (6.6%) Rai3, Sweet Country : 216.000 spettatori (2%)

: 216.000 spettatori (2%) Rete4, Zona Bianca : 601.000 spettatori (5.5%)

: 601.000 spettatori (5.5%) La7, La Torre di Babele : 479.000 spettatori (3.5%)

: 479.000 spettatori (3.5%) Tv8, Il Tempo delle Mele : 233.000 spettatori (1.9%)

: 233.000 spettatori (1.9%) Nove, EX: 364.000 spettatori (3%)

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.133.000 spettatori (26.3%)

: 4.133.000 spettatori (26.3%) Rai1, Techetechetè : 2.501.000 spettatori (16%)

: 2.501.000 spettatori (16%) La7, In Onda: 1.053.000 spettatori (6.6%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S.: Unità Anticrimine : 922.000 spettatori (5.9%)

: 922.000 spettatori (5.9%) Rai3, Diamond League: 659.000 spettatori (4.4%)

659.000 spettatori (4.4%) Rete4, 4 di Sera News : 741.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 639.000 spettatori e il 4% nella seconda parte

: 741.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 639.000 spettatori e il 4% nella seconda parte Tv8, 4 Ristoranti : 451.000 spettatori (2.9%)

: 451.000 spettatori (2.9%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 466.000 spettatori (3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.221.000 spettatori (24.9%)

: 3.221.000 spettatori (24.9%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.343.000 spettatori (21.9%)

: 2.343.000 spettatori (21.9%) Canale5, Sarabanda: 2.031.000 spettatori (16.8%)

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.414.000 spettatori (14.6%)

: 1.414.000 spettatori (14.6%) Rai2, TGSport Sera : 404.000 spettatori (4.3%)

: 404.000 spettatori (4.3%) Rai2, The Rookie : 537.000 spettatori (4.6%)

: 537.000 spettatori (4.6%) Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 670.000 spettatori (4.8%)

: 670.000 spettatori (4.8%) Italia1, Studio Aperto Mag : 342.000 spettatori (3.1%)

: 342.000 spettatori (3.1%) Italia1, CSI: Miami : 356.000 spettatori (2.6%)

: 356.000 spettatori (2.6%) Rai3, TGR : 2.032.000 spettatori (15.5%)

: 2.032.000 spettatori (15.5%) Rete4, La Promessa : 829.000 spettatori (5.9%)

: 829.000 spettatori (5.9%) La7, Famiglie d’Italia : 109.000 spettatori (1%)

: 109.000 spettatori (1%) Tv8, 4 Hotel : 257.000 spettatori (2%)

: 257.000 spettatori (2%) Nove, dopo Little Big Italy : 279.000 spettatori (2.8%)

: 279.000 spettatori (2.8%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 346.000 spettatori (2.4%)