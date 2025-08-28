Ascolti tv mercoledì 27 agosto chi vince tra Il segreto di Isabelle, Nata per te, Jannaciami e Rocco Schiavone

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset batte Rai 2 a 1 nella giornata di mercoledì 27 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 sia in prima serata con Nata per te (che supera Il segreto di Isabelle su Rai1) sia nell’access prime time con La ruota della fortuna di Gerry Scotti che vola ancora. In preserale bene Reazione a Catena. In prima serata buoni risultati anche per Rocco Schiavone (Rai2), Jannacciami! (Rai3), Zona Bianca (Rete4), Chicago Med (Italia1), La torre di Babele (La7), What Women Want (Tv8) e 12 Round (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 agosto: chi ha vinto tra Il segreto di Isabelle, Nata per te, Jannaciami e Rocco Schiavone

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Nata per te : 1.996.000 spettatori (15.6%);

: 1.996.000 spettatori (15.6%); Rai1, Il Segreto di Isabelle :1.676.000 spettatori (12.9%);

:1.676.000 spettatori (12.9%); Italia1, Chicago Med: 930.000 spettatori (7%).

Fuori dal podio:

Rai2, Rocco Schiavone 5 : 821.000 spettatori (6.1%);

: 821.000 spettatori (6.1%); Rai3, Jannacciami! : 492.000 spettatori (3.8%);

: 492.000 spettatori (3.8%); Rete4, Zona Bianca : 721.000 spettatori (6.3%);

: 721.000 spettatori (6.3%); La7, La Torre di Babele : 525.000 spettatori (3.6%);

: 525.000 spettatori (3.6%); Tv8, What Women Want – Quello che le donne vogliono : 459.000 spettatori (3.6%).

: 459.000 spettatori (3.6%). Nove, 12 Round: 240.000 spettatori (1.8%)

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.590.000 spettatori (27.9%);

: 4.590.000 spettatori (27.9%); Rai1, Techetechetè : 2.798.000 spettatori (17%);

: 2.798.000 spettatori (17%); Rai3, Un Posto al Sole: 1.283.000 spettatori (7.7%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 443.000 spettatori (2.7%);

: 443.000 spettatori (2.7%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 929.000 spettatori (5.7%);

: 929.000 spettatori (5.7%); Rai3, Viaggio in Italia : 748.000 spettatori (4.7%);

: 748.000 spettatori (4.7%); Rete4, 4 di Sera News : 679.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 518.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte;

: 679.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 518.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte; La7, In Onda : 954.000 spettatori (5.7%);

: 954.000 spettatori (5.7%); Tv8, 4 Ristoranti : 474.000 spettatori (2.9%);

: 474.000 spettatori (2.9%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa:e 581.000 spettatori (3.5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.152.000 spettatori (24.7%);

: 3.152.000 spettatori (24.7%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.137.000 spettatori (20.7%);

: 2.137.000 spettatori (20.7%); Canale5, Sarabanda: 1.913.000 spettatori (16.1%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.483.000 spettatori (15.7%);

: 1.483.000 spettatori (15.7%); Rai2, TGSport Sera : 331.000 spettatori (2.7%);

: 331.000 spettatori (2.7%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 486.000 spettatori (3.4%);

: 486.000 spettatori (3.4%); Italia1, Sport Mediaset Mag : 350.000 spettatori (3.3%);

: 350.000 spettatori (3.3%); Italia1, C.S.I. Miami : 484.000 spettatori (3.5%);

: 484.000 spettatori (3.5%); Rai3, TGR : 2.033.000 spettatori (15.6%);

: 2.033.000 spettatori (15.6%); Rai3, Blob : 746.000 spettatori (5%);

: 746.000 spettatori (5%); Rete4, La Promessa : 779.000 spettatori (5.4%);

: 779.000 spettatori (5.4%); La7, Famiglie d’Italia : 107.000 spettatori (1%);

: 107.000 spettatori (1%); Tv8, 4 Hotel : 297.000 spettatori (2.3%);

: 297.000 spettatori (2.3%); Nove, Little Big Italy : 227.000 spettatori (2.4%);

: 227.000 spettatori (2.4%); Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 485.000 spettatori (3.4%).