Ascolti tv sabato 30 agosto chi ha vinto tra Evviva, Ciao Darwin e Viaggio al centro della Terra, dati auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Rai batte Mediaset 2 a 1 nella giornata di sabato 30 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Rai1 sia in prima serata con Evviva (che supera Ciao Darwin su Canale5) sia nel preserale con Reazione a Catena che batte Sarabanda. Nell’access prime time altro risultato super de La ruota della fortuna di Gerry Scotti che vola. In prima serata buoni risultati anche per Folle Ossessione (Rai2), Volare (Rai3), Finalmente la felicità (Rete4), Viaggio al centro della terra (Italia1), Qualcosa è cambiato (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in famiglia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 30 agosto: chi ha vinto tra Evviva, Ciao Darwin e Viaggio al centro della Terra

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Evviva : 1.964.000 spettatori (14.8%);

: 1.964.000 spettatori (14.8%); Canale5, Ciao Darwin : 1.503.000 spettatori (14.9%);

: 1.503.000 spettatori (14.9%); Italia1, Viaggio al centro della Terra: 762.000 spettatori (5.6%).

Fuori dal podio:

Rai2, Folle ossessione : 635.000 spettatori (4.8%);

: 635.000 spettatori (4.8%); Rai3, Volare : 558.000 spettatori (4.2%);

: 558.000 spettatori (4.2%); Rete4, Finalmente la felicità : 469.000 spettatori (3.7%);

: 469.000 spettatori (3.7%); La7, Qualcosa è cambiato : 338.000 spettatori (2.7%);

: 338.000 spettatori (2.7%); Tv8, 4 Ristoranti : 324.000 spettatori (2.4%);

: 324.000 spettatori (2.4%); Nove, Delitti in Famiglia: 217.000 spettatori (1.7%).

ANSA Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.721.000 spettatori (25.3%);

: 3.721.000 spettatori (25.3%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 809.000 spettatori (5.5%);

: 809.000 spettatori (5.5%); La7, In Onda: 732.000 spettatori (4.9%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 419.000 spettatori (2.8%);

: 419.000 spettatori (2.8%); Rai3, Sapiens Files : 486.000 spettatori (3.3%);

: 486.000 spettatori (3.3%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 536.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 419.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte;

: 536.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 419.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 336.000 spettatori (2.3%);

: 336.000 spettatori (2.3%); Nove, Little Big Italy: 293.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.609.000 spettatori (21.2%);

: 2.609.000 spettatori (21.2%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.820.000 spettatori (18.1%);

: 1.820.000 spettatori (18.1%); Canale5, Sarabanda: 1.658.000 spettatori (14.4%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.226.000 spettatori (13.1%);

: 1.226.000 spettatori (13.1%); Rai2, TGSport Sera : 269.000 spettatori (3%);

: 269.000 spettatori (3%); Rai2, Radio2 Social Club Clip : 192.000 spettatori (2.1%);

: 192.000 spettatori (2.1%); Rai2, The Rookie : 314.000 spettatori (2.9%);

: 314.000 spettatori (2.9%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 498.000 spettatori (3.7%);

: 498.000 spettatori (3.7%); Italia1, Studio Aperto Mag : 418.000 spettatori (4.1%);

: 418.000 spettatori (4.1%); Italia1, C.S.I. Miami : 430.000 spettatori (3.3%);

: 430.000 spettatori (3.3%); Rai3, TGR : 1.781.000 spettatori (14.2%);

: 1.781.000 spettatori (14.2%); Rai3, Blob : 481.000 spettatori (3.4%);

: 481.000 spettatori (3.4%); Rete4, La Promessa : 669.000 spettatori (5%);

: 669.000 spettatori (5%); La7, Famiglie d’Italia : 84.000 spettatori (0.8%);

: 84.000 spettatori (0.8%); Tv8, Formula 1 : 477.000 spettatori (4.8%);

: 477.000 spettatori (4.8%); Nove, Comedy Match: 107.000 spettatori (1%).