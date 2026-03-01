Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della finale vinta da Sal Da Vinci, Carlo Conti va al 68,6% di share

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Carlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella serata finale di Sanremo 2026 di sabato 28 febbraio. Dopo una settimana in crescendo, con i dati auditel rimasti però indietro rispetto alle scorse edizioni, la finale ha perso quasi 4 punti percentuali rispetto all’edizione 2025. La media si attesta sui 11.000.000 di spettatori, 68,6% di share. L’anno scorso era stata di 13.427.000 di spettatori (73,1% di share). Un passo indietro rispetto all’edizione passata, con quasi 2 milioni di spettatori che mancano all’appello. Uno in avanti, però, rispetto alla kermesse corrente: la prima serata di martedì 24 febbraio aveva toccato il 58%, la seconda serata di mercoledì 25 il 59,5%, la terza serata di giovedì 26 il 60,6% e la quarta serata di venerdì 27 il 65,2%.

Ascolti tv a Sanremo 2026, i dati sullo share della serata finale

Sabato 28 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 ha tenuto incollati alla tv 11.000.000 di spettatori.

In termini di share, rappresentano il 68,6%: circa 4 punti in meno rispetto all’anno scorso, il primo dal ritorno di Conti, quando aveva raggiunto il 73,1%.

Carlo Conti, però, può sorridere guardando al confronto con le altre serate di questa edizione: i dati Auditel, infatti, sono stati sempre in crescita nel corso della settimana e sono stati confermati nella serata del trionfo di Sal Da Vinci.

Ascolti Sanremo 2026, lo share minuto per minuto

Nel dettaglio, total audience compresa, l’anteprima Sanremo Start dalle 20,43 alle 21,40 ha interessato 11.757.000 spettatori (53,2%).

La serata finale di Sanremo 2026 ha poi raccolto 13.299.000 spettatori pari al 64,4% nella prima parte dalle 21:45 alle 23:33 e 8.757.000 spettatori pari al 74,4%% nella seconda parte dalle 23:39 all’1:59.

Gli ascolti della finale di Sanremo dal 2000 al 2026

Ma come è andata, nel passato, la quinta serata in termini di ascolti? Ecco l’elenco degli ascolti delle finali dal 2000 a oggi:

Sanremo 2000 (Fazio): 15.223.000 spettatori (share 65,45%);

Sanremo 2001 (Carrà): 12.998.000 spettatori (57,25%);

Sanremo 2002 (Baudo): 13.397.000 spettatori (62,66%);

Sanremo 2003 (Baudo): 9.828.000 spettatori (54,12%);

Sanremo 2004 (Ventura): 9.527.000 spettatori (48,57%);

Sanremo 2005 (Bonolis): 13.606.000 spettatori (55,08%);

Sanremo 2006 (Panariello): 9.523.000 spettatori (48,23%);

Sanremo 2007 (Baudo): 12.309.000 spettatori (55,32%);

Sanremo 2008 (Baudo): 9.600.000 spettatori (44,9%).

E ancora:

Sanremo 2009 (Bonolis): 12.309.000 spettatori (54,25%);

Sanremo 2010 (Clerici): 12.462.000 spettatori (53,21%);

Sanremo 2011 (Morandi): 12.136.000 spettatori (52,12%);

Sanremo 2012 (Morandi): 13.287.000 spettatori (57,43%);

Sanremo 2013 (Fazio): 12.997.000 spettatori (53,8%);

Sanremo 2014 (Fazio): 9.348.000 spettatori (43,51%);

Sanremo 2015 (Conti): 11.843.000 spettatori (54,21%) ;

; Sanremo 2016 (Conti): 11.222.128 spettatori (52,52%) ;

; Sanremo 2017 (Conti): 12.022.000 spettatori (58,4%) ;

; Sanremo 2018 (Baglioni): 12.125.000 spettatori (58,3%);

Sanremo 2019 (Baglioni): 10.622.000 spettatori (56,5%);

Sanremo 2020 (Amadeus): 11.477.000 spettatori (60,6%);

Sanremo 2021 (Amadeus): 10.715.000 spettatori (53,5%);

Sanremo 2022 (Amadeus): 13.380.000 spettatori (64,9%);

Sanremo 2023 (Amadeus): 11.519.000 spettatori (67,13%);

Sanremo 2024 (Amadeus): 14.301.000 telespettatori (74,1%);

Sanremo 2025 (Conti): 13.427.000 di spettatori (73,1%).

La precisazione sul Total Audience

La novità del Total Audience – metodo di rilevazione dei dati Auditel in vigore da dicembre – ha cambiato tutto e reso nella pratica impossibile confrontare questa edizione con quelle passate.

Il motivo? I dati non tengono conto esclusivamente degli spettatori della tv, bensì anche di coloro che guardano i programmi su:

dispositivi mobile

smart tv

RaiPlay

Due anni fa Sanremo aveva usato una forma simile, ma senza tener conto degli ascolti di chi aveva guardato lo show in differita.