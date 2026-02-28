Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della serata cover e duetti, Carlo Conti sale al 65% di share
Gli ascolti tv della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, quella dedicata alle cover e ai duetti
Carlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella serata cover di Sanremo 2026 di venerdì 27 febbraio. La media si attesta sui 10.522.000 milioni di spettatori, 65,2% di share. L’anno scorso era stata di 13.187.000 spettatori (70,4% di share). Un passo indietro rispetto all’edizione passata, con quasi 3 milioni di spettatori che mancano all’appello. Uno in avanti, però, rispetto alla kermesse corrente: la prima serata di martedì 24 febbraio aveva toccato il 58%, la seconda serata di mercoledì 25 il 59,5%, la terza serata di giovedì il 60,6%.
Venerdì 26 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 ha tenuto incollati alla tv 10.522.000 di spettatori.
In termini di share, rappresentano il 65,2%: circa cinque punti in meno rispetto all’anno scorso, il primo dal ritorno di Conti, quando aveva raggiunto il 70,4%.
Carlo Conti, però, può sorridere guardando al confronto con le altre serate di questa edizione: i dati Auditel, infatti, sono stati sempre in crescita nel corso della settimana.
Nel dettaglio, l’anteprima Sanremo Start dalle 20,42 alle 21,38 ha interessato 12.279.000 spettatori (51.6%).
La quarta serata di Sanremo 2026 ha poi raccolto 13.709.000 spettatori pari al 64.1% nella prima parte dalle 21,43 alle 23,37 e 7.316.000 spettatori pari al 67.5% nella seconda parte dalle 23,42 all’1,41.
Gli ascolti della quarta serata dal 2000 al 2025
Ma come è andata, nel passato, la quarta serata in termini di ascolti? Ecco l’elenco:
- Sanremo 2000 (Fazio): 11.786.000 spettatori (share 49,8%);
- Sanremo 2001 (Carrà): 10.010.000 spettatori (43,01%);
- Sanremo 2002 (Baudo): 9.758.000 spettatori (50,34%);
- Sanremo 2003 (Baudo): 7.813.000 spettatori (38,23%);
- Sanremo 2004 (Ventura): 9.724.000 spettatori (40,68%);
- Sanremo 2005 (Bonolis): 10.387.000 spettatori (50,18%);
- Sanremo 2006 (Panariello): 8.267.000 spettatori (36,74%);
- Sanremo 2007 (Baudo): 8.682.000 spettatori (48,18%);
- Sanremo 2008 (Baudo): 5.305.000 spettatori (32,28%);
E ancora:
- Sanremo 2009 (Bonolis): 10.219.000 spettatori (47,47%);
- Sanremo 2010 (Clerici): 11.274.000 spettatori (50,74%);
- Sanremo 2011 (Morandi): 10.617.000 spettatori (46,91%);
- Sanremo 2012 (Morandi): 9.931.000 spettatori (41,91%);
- Sanremo 2013 (Fazio): 11.538.000 spettatori (48,17%);
- Sanremo 2014 (Fazio): 8.188.000 spettatori (37,97%);
- Sanremo 2015 (Conti): 9.857.000 spettatori (47,82%);
- Sanremo 2016 (Conti): 10.164.000 spettatori (47,81%);
- Sanremo 2017 (Conti): 9.886.000 spettatori (47,05%);
- Sanremo 2018 (Baglioni): 10.108.000 spettatori (51,1%);
- Sanremo 2019 (Baglioni): 9.552.000 spettatori (46,1%);
- Sanremo 2020 (Amadeus): 9.504.000 spettatori (53,3%);
- Sanremo 2021 (Amadeus): 8.014.000 spettatori (44,7%);
- Sanremo 2022 (Amadeus): 11.378.000 spettatori (60,5%);
- Sanremo 2023 (Amadeus): 11.121.000 spettatori (66,5%);
- Sanremo 2024 (Amadeus): 11.893.000 spettatori (67,8%),
- Sanremo 2025 (Conti): 13.187.000 spettatori (70,4%).
La precisazione sul Total Audience
La novità del Total Audience – metodo di rilevazione dei dati Auditel in vigore da dicembre – ha cambiato tutto e reso nella pratica impossibile confrontare questa edizione con quelle passate.
Il motivo? I dati non tengono conto esclusivamente degli spettatori della tv, bensì anche di coloro che guardano i programmi su:
- dispositivi mobile
- smart tv
- RaiPlay
Due anni fa Sanremo aveva usato una forma simile, ma senza tener conto degli ascolti di chi aveva guardato lo show in differita.
Secondo Aldo Grasso, per esempio, con la Total Audience Sanremo 2024 avrebbe dovuto conteggiare circa 300 mila spettatori in più.