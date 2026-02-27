Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Carlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella terza serata di giovedì 26 febbraio. La media si attesta sui 9.543.000 milioni di spettatori, 60,6% di share. L’anno scorso era stata di 10,7 milioni (59,8% di share). Un passo indietro rispetto all’edizione passata, con oltre 1 milione di spettatori che mancano all’appello. Ma uno in avanti in termini di share, sia rispetto al 2025, sia rispetto alla kermesse corrente: la prima serata di martedì 24 febbraio aveva toccato il 58%, la seconda serata di mercoledì 25 il 59,5%.

Ascolti tv a Sanremo 2026, i dati sullo share della seconda serata

Giovedì 26 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 ha tenuto incollati alla tv 9.543.000 di spettatori.

In termini di share, rappresentano il 60,6%: quasi un punto in più rispetto all’anno scorso, il primo dal ritorno di Conti, quando aveva raggiunto il 59,8%. Due anni, l’ultimo della gestione Amadeus, la serata d’esordio aveva raggiunto il 60,1%.

Resta l’amaro in bocca per Carlo Conti, che nelle prime due serate ha dovuto fare i conti con i playoff di Champions League che hanno visto coinvolte l’Inter e la Juventus.

Uno share così, per una terza serata, non si vedeva dal 1990, ossia dall’edizione condotta da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci (64,59%, ma il Festival durava quattro serate).

Ascolti Sanremo 2026, lo share minuto per minuto

Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:45 alle 23:33 è stata vista da 12.585.000 spettatori (13.360.000 nel 2025; 13.243.000 nel 2024) con il 60,4% di share (59,8% nel 2025; 58,1% nel 2024).

La seconda parte, dalle 23:37 all’1:14, è stata seguita da 5.941.000 spettatori (6.484.000 spettatori nel 2025; 6.436.000 nel 2024), con uno share del 61,3% (59,2% nel 2025; 65% nel 2024).

Gli ascolti della seconda serata dal 2000 al 2025

Ma come è andata, nel passato, la seconda serata in termini di ascolti? Ecco l’elenco:

Sanremo 2000 (Fazio): 13.171.000 spettatori (share 51,60%);

Sanremo 2001 (Carrà): 10.298.000 spettatori (43,85%);

Sanremo 2002 (Baudo): 10.397.000 spettatori (47,23%);

Sanremo 2003 (Baudo): 8.842.000 spettatori (40,39%);

Sanremo 2004 (Ventura): 8.402.000 spettatori (33,74%);

Sanremo 2005 (Bonolis): 11.185.000 spettatori (52,80%);

Sanremo 2006 (Panariello): 8.235.000 spettatori (37,33%);

Sanremo 2007 (Baudo): 8.973.000 spettatori (43,67%);

Sanremo 2008 (Baudo): 6.500.000 spettatori (32,33%);

Sanremo 2009 (Bonolis): 9.856.000 spettatori (42,64%).

E ancora:

Sanremo 2010 (Clerici): 10.164.000 spettatori (43,87%);

Sanremo 2011 (Morandi): 10.145.000 spettatori (42,67%);

Sanremo 2012 (Morandi): 9.199.000 spettatori (39,28%);

Sanremo 2013 (Fazio): 11.330.000 spettatori (42,89%);

Sanremo 2014 (Fazio): 7.711.000 spettatori (33,95%);

Sanremo 2015 (Conti): 10.091.000 spettatori (41,67%);

Sanremo 2016 (Conti): 10.748.000 spettatori (49,91%);

Sanremo 2017 (Conti): 10.367.000 spettatori (46,6%);

Sanremo 2018 (Baglioni): 9.687.000 spettatori (47,7%);

Sanremo 2019 (Baglioni): 9.144.000 spettatori (47,3%);

Sanremo 2020 (Amadeus): 9.693.000 spettatori (53,3%);

Sanremo 2021 (Amadeus): 7.586.000 spettatori (42,1%);

Sanremo 2022 (Amadeus): 11.320.000 spettatori (55,8%);

Sanremo 2023 (Amadeus): 10.545.000 spettatori (62,3%);

Sanremo 2024 (Amadeus): 10.361.000 spettatori (60,1%);

Sanremo 2025 (Conti): 11.800.000 spettatori (64,6%).

La precisazione sul Total Audience

Come l’anno scorso, la novità del Total Audience – metodo di rilevazione dei dati Auditel in vigore da dicembre – ha cambiato tutto e reso di fatto impossibile confrontare questa edizione con quelle passate.

Il motivo? I dati non tengono conto solo degli spettatori della tv, ma anche di coloro che guardano i programmi su:

dispositivi mobile

smart tv

RaiPlay

Due anni fa Sanremo aveva usato una forma simile, ma senza tenere conto degli ascolti di chi aveva guardato lo show in differita.

Secondo Aldo Grasso, per esempio, con la Total Audience Sanremo 2024 avrebbe dovuto conteggiare circa 300 mila spettatori in più.