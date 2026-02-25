Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della prima serata, Carlo Conti perde oltre 7 punti di share

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Carlo Conti non riesce a battere se stesso. La media per la prima puntata si attesta sui 9,6 milioni di spettatori, 58% di share. L’anno scorso era stata di 12,6 milioni (65,3% di share). Il conduttore si aspettava un calo entro i 5-6 punti, ma a referto ce ne sono oltre 7. Si tratta dell’edizione peggiore, se confrontata con le ultime 4: un passo indietro rispetto ai numeri di Amadeus, ma anche rispetto a quella dell’anno scorso, che – anche grazie all’introduzione del Total Audience – aveva stabilito un record.

Ascolti tv a Sanremo 2026, i dati sullo share della prima serata

Martedì 24 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 ha tenuto incollati alla tv 9,6 milioni di spettatori.

In termini di share, rappresentano il 58%: l’anno scorso, il primo dal ritorno di Conti, aveva raggiunto il 65,3%. Due anni, l’ultimo della gestione Amadeus, la serata d’esordio aveva raggiunto il 65,1%.

Quella passata restata un’edizione record: mai nessuno come Conti dal 2000 al 2025 secondo i dati Auditel.

Ascolti Sanremo 2026, lo share minuto per minuto

Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:42 alle 23:34 è stata vista da 13.158.000 spettatori (16.199.000 nel 2025; 15.075.000 nel 2024) con il 57,7% di share (63,7% nel 2025; 64,3% nel 2024).

La seconda parte, dalle 23:38 all’1:32, è stata seguita da 6.045.000 spettatori (8.322.000 spettatori nel 2025; 6.527.000 nel 2024), con uno share del 58,7% (69,3% nel 2025; 66,9% nel 2024).

Le mani avanti nella conferenza stampa della vigilia

Carlo Conti aveva probabilmente snasato il calo di ascolti: già nella conferenza stampa a poche ore prima dall’inizio del Festival, infatti, aveva messo le mani avanti.

Aveva dichiarato questo: “L’anno scorso sembrava impossibile eguagliare certi numeri e invece un po’ il caso, un po’ la fortuna, un po’ la bravura ci hanno portato a superarli. Avete visto la serenità con cui ho vissuto lo scorso anno, non sono entrato con cinque centimetri da terra orgoglioso dei risultati: non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli… anche perché tutto sommato devo battere me stesso”.

E ancora: “Avrò la stessa serenità se faremo 5, 6 punti in meno. Lo scenario è diverso, ci siamo spostati di due settimane, i competitor sono diversi, ci sono le partite di calcio. Per fortuna la Fiorentina gioca giovedì alle 18.45 e la posso vedere”.

I punti in meno, però, sono oltre 7. All’appello mancano anche 3 milioni di spettatori.

Gli ascolti della prima serata dal 2000 ad oggi

Ma come è andata, nel passato, la prima serata in termini di ascolti? Ecco l’elenco:

Sanremo 2000 (Fazio): 15.907.000 spettatori (share 57,18%);

Sanremo 2001 (Carrà): 12.160.000 spettatori (51,98%);

Sanremo 2002 (Baudo): 12.461.000 spettatori (56,22%);

Sanremo 2003 (Baudo): 9.257.000 spettatori (42,55%);

Sanremo 2004 (Ventura): 10.104.000 spettatori (42,48%);

Sanremo 2005 (Bonolis): 12.218.000 spettatori (54,78%);

Sanremo 2006 (Panariello): 9.141.000 spettatori (44,45%);

Sanremo 2007 (Baudo): 9.760.000 spettatori (45,44%);

Sanremo 2008 (Baudo): 7.680.000 spettatori (36,46%);

Sanremo 2009 (Bonolis): 10.114.000 spettatori (47,93%).

E ancora:

Sanremo 2010 (Clerici): 10.718.000 spettatori (45,29%);

Sanremo 2011 (Morandi): 11.992.000 spettatori (46,32%);

Sanremo 2012 (Morandi): 12.764.000 spettatori (49,69%);

Sanremo 2013 (Fazio): 12.969.000 spettatori (48,20%);

Sanremo 2014 (Fazio): 10.938.000 spettatori (45,93%);

Sanremo 2015 (Conti): 11.767.000 spettatori (49,34%);

Sanremo 2016 (Conti): 11.134.000 spettatori (49,48%);

Sanremo 2017 (Conti): 11.374.000 spettatori (50,37%);

Sanremo 2018 (Baglioni): 11.603.000 spettatori (52,1%);

Sanremo 2019 (Baglioni): 10.086.000 spettatori (49,5%);

Sanremo 2020 (Amadeus): 10.058.000 spettatori (52,2%);

Sanremo 2021 (Amadeus): 8.363.000 spettatori (46,6%);

Sanremo 2022 (Amadeus): 10.911.000 spettatori (54,7%);

Sanremo 2023 (Amadeus): 10.700.000 spettatori (62,4%);

Sanremo 2024 (Amadeus): 10.561.000 spettatori (65,1%);

Sanremo 2025 (Conti): 12.600.000 spettatori (65,3%);

Sanremo 2o26 (Conti): 9.600.000 spettatori (58%).

In termini di share, quello del 2026 è comunque il quarto miglior risultato dal 1997 (quando fu Mike Buongiorno a condurre, con il 58,74%).

Meglio, da allora, hanno fatto soltanto le ultime tre edizioni, quando la media della prima serata ha sfondato il tetto del 60%.

La premessa sul Total Audience

Come l’anno scorso, la novità del Total Audience – metodo di rilevazione dei dati Auditel in vigore da dicembre – ha cambiato tutto e reso di fatto impossibile confrontare questa edizione con quelle passate.

Il motivo? I dati non tengono conto solo degli spettatori della tv, ma anche di coloro che guardano i programmi su:

dispositivi mobile

smart tv

RaiPlay

Due anni fa Sanremo aveva usato una forma simile, ma senza tenere conto degli ascolti di chi aveva guardato lo show in differita.

Secondo Aldo Grasso, per esempio, con la Total Audience Sanremo 2024 avrebbe dovuto conteggiare circa 300 mila spettatori in più.