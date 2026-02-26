Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della seconda serata, Carlo Conti perde 5 punti di share

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Carlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella seconda serata. La media si attesta sui 9.055.000 milioni di spettatori, 59,5% di share. L’anno scorso era stata di 11,8 milioni (64,6% di share). Si tratta dell’edizione peggiore, se confrontata con le ultime 4: un passo indietro rispetto ai numeri di Amadeus, ma anche rispetto a quella dell’anno scorso, che – anche grazie all’introduzione del Total Audience – aveva stabilito un record. Da sottolineare però che lo share, rispetto alla prima serata (58%), è cresciuto di un punto e mezzo.

Ascolti tv a Sanremo 2026, i dati sullo share della seconda serata

Mercoledì 25 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 ha tenuto incollati alla tv 9.055.000 di spettatori.

In termini di share, rappresentano il 59,5%: 5 punti in meno rispetto all’anno scorso (ma uno e mezzo in più del 58% della serata d’esordio), il primo dal ritorno di Conti, aveva raggiunto il 64,6%. Due anni, l’ultimo della gestione Amadeus, la serata d’esordio aveva raggiunto il 60,1%.

Quella passata restata un’edizione record: mai nessuno come Conti dal 2000 al 2025 secondo i dati Auditel.

Ascolti Sanremo 2026, lo share minuto per minuto

Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:46 alle 23:34 è stata vista da 11.531.000 spettatori (14.900.000 nel 2025; 13.434.000 nel 2024) con il 58,2% di share (63,6% nel 2025; 57,6% nel 2024).

La seconda parte, dalle 23:39 all’1:10, è stata seguita da 5.947.000 spettatori (7.600.000 spettatori nel 2025; 6.899.000 nel 2024), con uno share del 62,7% (67,2% nel 2025; 66,2% nel 2024).

Il picco di ascolto in termini di share è stato alle 00:49 con Lillo in versione urlatore di mambo (66,1%).

In valori assoluti, invece, alle 21:57 con 13.706.000 di spettatori che hanno guardato l’ingresso di Pilar Fogliati.

La sfortunata presenza della Champions League

Carlo Conti, comunque, è anche molto sfortunato.

Il principale competitor della sua seconda serata era sicuramente la partita di Champions League tra la Juventus, squadra più seguita d’Italia, e il Galatasaray: purtroppo per il conduttore, è finita solo dopo i tempi supplementari, sovrapponendosi sostanzialmente a tutta la prima parte del Festival.

Il commento di Carlo Conti

Carlo Conti ha perso spettatori rispetto all’anno scorso, ma ha guadagnato punti di share rispetto alla serata d’esordio di questa edizione: “Era previsto il calo, perché la seconda cala sempre. Invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo”

E ancora: “Abbiamo costruito la seconda serata con altri ingredienti. La cosa importante è che siano cresciuti, continuiamo a pedalare, con il sorriso sulle labbra”

Gli ascolti della seconda serata dal 2000 al 2025

Ma come è andata, nel passato, la seconda serata in termini di ascolti? Ecco l’elenco:

Sanremo 2000 (Fazio): 13.171.000 spettatori (share 51,60%);

Sanremo 2001 (Carrà): 10.298.000 spettatori (43,85%);

Sanremo 2002 (Baudo): 10.397.000 spettatori (47,23%);

Sanremo 2003 (Baudo): 8.842.000 spettatori (40,39%);

Sanremo 2004 (Ventura): 8.402.000 spettatori (33,74%);

Sanremo 2005 (Bonolis): 11.185.000 spettatori (52,80%);

Sanremo 2006 (Panariello): 8.235.000 spettatori (37,33%);

Sanremo 2007 (Baudo): 8.973.000 spettatori (43,67%);

Sanremo 2008 (Baudo): 6.500.000 spettatori (32,33%);

Sanremo 2009 (Bonolis): 9.856.000 spettatori (42,64%).

E ancora:

Sanremo 2010 (Clerici): 10.164.000 spettatori (43,87%);

Sanremo 2011 (Morandi): 10.145.000 spettatori (42,67%);

Sanremo 2012 (Morandi): 9.199.000 spettatori (39,28%);

Sanremo 2013 (Fazio): 11.330.000 spettatori (42,89%);

Sanremo 2014 (Fazio): 7.711.000 spettatori (33,95%);

Sanremo 2015 (Conti): 10.091.000 spettatori (41,67%);

Sanremo 2016 (Conti): 10.748.000 spettatori (49,91%);

Sanremo 2017 (Conti): 10.367.000 spettatori (46,6%);

Sanremo 2018 (Baglioni): 9.687.000 spettatori (47,7%);

Sanremo 2019 (Baglioni): 9.144.000 spettatori (47,3%);

Sanremo 2020 (Amadeus): 9.693.000 spettatori (53,3%);

Sanremo 2021 (Amadeus): 7.586.000 spettatori (42,1%);

Sanremo 2022 (Amadeus): 11.320.000 spettatori (55,8%);

Sanremo 2023 (Amadeus): 10.545.000 spettatori (62,3%);

Sanremo 2024 (Amadeus): 10.361.000 spettatori (60,1%);

Sanremo 2025 (Conti): 11.800.000 spettatori (64,6%).

La critica del Codacons dopo gli ascolti della prima serata

Il Codacons non ci va leggero e parla di ascolti “flop”, puntando il dito contro “le scelte operate da Carlo Conti”, su tutte la decisione “di inserire nel cast di Sanremo artisti sconosciuti al grande pubblico e di rincorrere il mondo dei social e dello streaming”, che si sarebbe “rivelata un boomerang sul fronte degli ascolti, allontanando una consistente fetta di telespettatori dal Festival”.

L’associazione contesta anche la scelta dei brani in gara, “sembra sempre meno legata alla qualità delle canzoni e sempre più basata sul numero di interazioni social che gli artisti possono garantire, allo scopo di attrarre un pubblico più giovane e dinamico. Scelta già operata da Amadeus nelle precedenti edizioni e che sembra aver perso qualsiasi effetto benefico in termini di ascolti”.

A ciò, l’ultimo attacco, “si aggiunge la durata monstre del Festival, con un numero eccessivo di artisti che si esibiscono sul palco e le continue interruzioni per collegamenti esterni che rallentano il ritmo della trasmissione sfiancando i telespettatori”.

La precisazione sul Total Audience

Come l’anno scorso, la novità del Total Audience – metodo di rilevazione dei dati Auditel in vigore da dicembre – ha cambiato tutto e reso di fatto impossibile confrontare questa edizione con quelle passate.

Il motivo? I dati non tengono conto solo degli spettatori della tv, ma anche di coloro che guardano i programmi su:

dispositivi mobile

smart tv

RaiPlay

Due anni fa Sanremo aveva usato una forma simile, ma senza tenere conto degli ascolti di chi aveva guardato lo show in differita.

Secondo Aldo Grasso, per esempio, con la Total Audience Sanremo 2024 avrebbe dovuto conteggiare circa 300 mila spettatori in più.