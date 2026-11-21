Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 20 novembre 2026, ha visto Meravigliosamente di Sal Da Vinci su Rai 1 chiudere davanti a Racconto di una notte su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 2,5 milioni di spettatori e il 18,2%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1,7 milioni (12,8%). In access prime time la Ruota della Fortuna torna a imporsi su Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 20 novembre: chi ha vinto tra Meravigliosamente di Sal Da Vinci, Racconto di una notte, Quarto Grado e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di venerdì 20 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience incluso):

Rai1, Meravigliosamente : 2.503.000 spettatori (18.2%)

: 2.503.000 spettatori (18.2%) Canale5, Racconto di una Notte : 1.793.000 spettatori (12.8%)

: 1.793.000 spettatori (12.8%) Rete4, Quarto Grado: 1.078.000 spettatori (8.6%)

Ai piedi del podio:

La7, Propaganda Live : 902.000 spettatori (7%)

: 902.000 spettatori (7%) Italia1, ATP Finals 2026 – Medvedev-Tiafoe : 786.000 spettatori (4.1%)

: 786.000 spettatori (4.1%) Rai3, Mi Manda Raitre : 597.000 spettatori (3.9%)

: 597.000 spettatori (3.9%) Tv8, Avvocato Ligas (secondo episodio) : 500.000 spettatori (3.8%)

: 500.000 spettatori (3.8%) Rai2, L’Ispettore Coliandro 8 : 569.000 spettatori (3.4%)

: 569.000 spettatori (3.4%) Tv8, Avvocato Ligas (primo episodio): 506.000 spettatori (2.9%)

Gli ascolti dell’access prime time: La Ruota della Fortuna torna a battere Affari Tuoi

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna venerdì 20 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4,1 milioni di spettatori e il 21,5%, La Ruota della Fortuna invece va a 4,2 milioni di spettatori (22%).

Questi i dati completi:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.212.000 spettatori (22%)

: 4.212.000 spettatori (22%) Rai1, Affari Tuoi : 4.126.000 spettatori (21.5%)

: 4.126.000 spettatori (21.5%) Rai1, Cinque Minuti: 3.627.000 spettatori (19.8%)

ANSA

Gli altri risultati dell’access prime time:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.476.000 spettatori (18.6%)

: 3.476.000 spettatori (18.6%) La7, Otto e Mezzo : 1.663.000 spettatori (8.7%)

: 1.663.000 spettatori (8.7%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.513.000 spettatori (7.9%)

: 1.513.000 spettatori (7.9%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.108.000 spettatori (6%)

: 1.108.000 spettatori (6%) Rete4, Realpolitik (prima parte) : 801.000 spettatori (4.3%)

: 801.000 spettatori (4.3%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 722.000 spettatori (3.7%)

: 722.000 spettatori (3.7%) Rete4, Realpolitik (seconda parte) : 659.000 spettatori (3.4%)

: 659.000 spettatori (3.4%) Rai2, TG2 Post : 476.000 spettatori (2.5%)

: 476.000 spettatori (2.5%) Tv8, Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio: 445.000 spettatori (2.3%)

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di venerdì 20 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su Caduta Libera e TGR.

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 4.614.000 spettatori (28.2%)

: 4.614.000 spettatori (28.2%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.158.000 spettatori (23.4%)

: 3.158.000 spettatori (23.4%) Canale5, Caduta Libera: 2.455.000 spettatori (16.2%)

A seguire:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.597.000 spettatori (13.2%)

: 1.597.000 spettatori (13.2%) Rai3, TGR : 2.135.000 spettatori (13.2%)

: 2.135.000 spettatori (13.2%) Rete4, La Promessa : 1.011.000 spettatori (5.7%)

: 1.011.000 spettatori (5.7%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 889.000 spettatori (5.1%)

: 889.000 spettatori (5.1%) Rete4, 10 Minuti : 823.000 spettatori (5.1%)

: 823.000 spettatori (5.1%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 630.000 spettatori (4.3%)

: 630.000 spettatori (4.3%) Rai3, Generazione Bellezza : 678.000 spettatori (3.8%)

: 678.000 spettatori (3.8%) Rai3, Blob : 664.000 spettatori (3.8%)

: 664.000 spettatori (3.8%) Italia1, Studio Aperto Mag : 452.000 spettatori (3.2%)

: 452.000 spettatori (3.2%) Rai2, TGSport Sera : 342.000 spettatori (2.9%)

: 342.000 spettatori (2.9%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 453.000 spettatori (2.7%)

: 453.000 spettatori (2.7%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca : 375.000 spettatori (2.7%)

: 375.000 spettatori (2.7%) Nove, Little Big Italy : 287.000 spettatori (2.7%)

: 287.000 spettatori (2.7%) Tv8, Foodish : 357.000 spettatori (2.1%)

: 357.000 spettatori (2.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 334.000 spettatori (2.1%)