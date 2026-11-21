Ascolti TV venerdì 20 novembre, Meravigliosamente di Sal Da Vinci batte Racconto di una Notte:i dati Auditel
Meravigliosamente vince la prima serata con oltre 2 milioni di spettatori: la sfida con Racconto di una notte e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 20 novembre 2026, ha visto Meravigliosamente di Sal Da Vinci su Rai 1 chiudere davanti a Racconto di una notte su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 2,5 milioni di spettatori e il 18,2%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1,7 milioni (12,8%). In access prime time la Ruota della Fortuna torna a imporsi su Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 20 novembre: chi ha vinto tra Meravigliosamente di Sal Da Vinci, Racconto di una notte, Quarto Grado e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: La Ruota della Fortuna torna a battere Affari Tuoi
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 20 novembre: chi ha vinto tra Meravigliosamente di Sal Da Vinci, Racconto di una notte, Quarto Grado e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di venerdì 20 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience incluso):
- Rai1, Meravigliosamente: 2.503.000 spettatori (18.2%)
- Canale5, Racconto di una Notte: 1.793.000 spettatori (12.8%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.078.000 spettatori (8.6%)
Ai piedi del podio:
- La7, Propaganda Live: 902.000 spettatori (7%)
- Italia1, ATP Finals 2026 – Medvedev-Tiafoe: 786.000 spettatori (4.1%)
- Rai3, Mi Manda Raitre: 597.000 spettatori (3.9%)
- Tv8, Avvocato Ligas (secondo episodio): 500.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, L’Ispettore Coliandro 8: 569.000 spettatori (3.4%)
- Tv8, Avvocato Ligas (primo episodio): 506.000 spettatori (2.9%)
Gli ascolti dell’access prime time: La Ruota della Fortuna torna a battere Affari Tuoi
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna venerdì 20 novembre.
Affari Tuoi raggiunge 4,1 milioni di spettatori e il 21,5%, La Ruota della Fortuna invece va a 4,2 milioni di spettatori (22%).
Questi i dati completi:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.212.000 spettatori (22%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.126.000 spettatori (21.5%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.627.000 spettatori (19.8%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.476.000 spettatori (18.6%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.663.000 spettatori (8.7%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.513.000 spettatori (7.9%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.108.000 spettatori (6%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 801.000 spettatori (4.3%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 722.000 spettatori (3.7%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 659.000 spettatori (3.4%)
- Rai2, TG2 Post: 476.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio: 445.000 spettatori (2.3%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di venerdì 20 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su Caduta Libera e TGR.
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 4.614.000 spettatori (28.2%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.158.000 spettatori (23.4%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.455.000 spettatori (16.2%)
A seguire:
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.597.000 spettatori (13.2%)
- Rai3, TGR: 2.135.000 spettatori (13.2%)
- Rete4, La Promessa: 1.011.000 spettatori (5.7%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 889.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 10 Minuti: 823.000 spettatori (5.1%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 630.000 spettatori (4.3%)
- Rai3, Generazione Bellezza: 678.000 spettatori (3.8%)
- Rai3, Blob: 664.000 spettatori (3.8%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 452.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, TGSport Sera: 342.000 spettatori (2.9%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 453.000 spettatori (2.7%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 375.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Little Big Italy: 287.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, Foodish: 357.000 spettatori (2.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 334.000 spettatori (2.1%)