Asia Argento a Cannes ricorda i momenti di difficoltà economica, "con gli scandali guadagnavo più dei film"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Asia Argento è tornata a Cannes, il Festival a lei più caro e familiare e che, tuttavia, l’aveva emarginata. Dopo lo scandalo del MeToo, l’attrice torna sulla Croisette protagonista della pellicola Death has no master. Per lei si tratta di un periodo di rinascita, personale e professionale, ma non dimentica gli anni più difficili, quando fu costretta a “vivere di scandali”.

Asia Argento a Cannes con un nuovo film

Asia Argento concorre al Festival di Cannes 2026 con Death has no master, horror politico firmato dal regista Jorge Thielen Armand.

In gara alla Quinzaine des Réalisateurs, racconta di una donna italo-venezualena che, riappropriandosi della piantagione del padre, si scontra con i dipendenti che la abitano.

IPA

Per l’attrice è si è trattato di “un’esperienza forte”. A Repubblica ha raccontato: “Il Venezuela ha luoghi malmessi, in alcune zone più remote in cui abbiamo girato non c’erano elettricità, acqua, bagni. Eravamo proprio nel nulla”.

Ancor più difficile è stato entrare nei panni del personaggio e comprenderne i disturbi mentali:“Per farlo mi sono portata veramente al limite della psiche. Mai uscita dalla camera d’hotel, mai a cena con gli altri, non parlavo con nessuno. Un isolamento disperante”.

Gli anni lontano dal cinema

Il ritorno di fronte la macchina da presa rappresenta per Asia Argento, oltre che una grande soddisfazione professionale, la ritrovata serenità economica:

È stato duro economicamente non lavorare. È brutto dirlo, ma la mia grande fortuna economica sono stati i miei scandali. Con quelli ho guadagnato più che con qualsiasi film.

L’attrice si riferisce alle numerose ospitate televisive: “Parlare in tv mi ha mantenuto in questi anni in cui c’era poco lavoro”.

Seppur le conseguenze siano state pesanti: “In Italia c’è il pensiero: ‘Questa va in tv, non la prendiamo’. Però io devo campare. Ho due figli, ho un mutuo”.

Isolata dopo lo scandalo MeToo

Asia Argento non tornava a Cannes dal 2018 quando, proprio sul palco del Festival francese, denunciò le ingiustizie del MeToo.

“È stata una cosa da kamikaze, sono morti tutti, ma soprattutto io. Mi sono fatta esplodere nella Mecca del cinema” così l’attrice ricorda quella sera.

La conseguenza diretta fu l’allontamento dal settore: “L’unico che mi strinse la mano ai tempi fu Spike Lee, che attraversò la sala per venirmi a stringere la mano. Per il resto io ero un’appestata”.

Il rapporto con il padre Dario

Death has no master parla anche di un rapporto complesso tra padre e figlia, lo stesso che il regista Jorge Thielen Armand ha intravisto nell’attrice.

“È vero che con papà non abbiamo un rapporto idilliaco. – ha ammesso Asia – Ci vogliamo molto bene, ma non siamo la famiglia del Mulino Bianco”.

Quello con Dario Argento, maestro della regia, “è un rapporto che è stato molto minato anche perché abbiamo mischiato molto il lavoro con la vita. Questa è una cosa che non andrebbe mai fatta”.