Asia Curnis morta a 23 anni in incidente a Bolgare vicino Bergamo, nello scontro frontale coinvolti 5 giovani
Asia Curnis ha perso la vita nell'incidente a Bolgare (Bergamo), rianimata sull’asfalto per oltre 45 minuti: è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale
Asia Curnis, una ragazza di 23 anni, residente a Gandosso, nella Bergamasca, è morta in un terribile incidente stradale avvenuto nella nottev tra il 10 e l’11 ottobre 2025. Lo schianto frontale si è verificato lungo la strada provinciale 91 bis, nel territorio di Bolgare (Bergamo), in direzione di Chiuduno. Nel violento impatto sono rimasti feriti altri quattro giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 29 anni.
- L'incidente a Bolgare vicino a Bergamo
- I soccorsi e il tentativo di rianimazione
- Le indagini per accertare le cause
L’incidente a Bolgare vicino a Bergamo
Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 2.30.
Una Mercedes, nel tentativo di sorpassare una Fiat Punto, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con una Audi Q2.
La strada provinciale 91 bis a Bolgare
A bordo di quest’ultima vettura si trovavano la vittima, alla guida, e la sorella minore, di 20 anni. Sulla Mercedes viaggiavano invece tre ragazzi: il conducente, un 23enne di nazionalità albanese, e due amici di 28 e 29 anni.
Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, tre auto mediche e i Vigili del fuoco di Credaro.
I soccorsi e il tentativo di rianimazione
Le forze dell’ordine hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre dalle lamiere il conducente della Mercedes, rimasto incastrato.
Asia Curnis, invece, è stata rianimata sull’asfalto per oltre 45 minuti, ma è deceduta poco dopo l’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Sono molto gravi anche le condizioni del conducente della Mercedes, ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia.
Gli altri due ragazzi a bordo della Mercedes e la sorella minore di Asia avrebbero riportato ferite di minore entità.
Le indagini per accertare le cause
La Polizia Stradale di Treviglio sta lavorando per accertare le cause e le responsabilità dell’incidente.
Le due auto sono state poste sotto sequestro.
Asia Curnis abitava a Gandosso con la famiglia e lavorava in un’impresa di guarnizioni di Villongo. La sorella minore è sotto shock.
“Sono cose che non dovrebbero mai accadere“, ha detto a Bergamo News uno zio della giovane residente in paese.