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Diciannove misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti accusati di gravi reati commessi durante la manifestazione nazionale per lo sgombero di Askatasuna: è il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato, con provvedimenti notificati questa mattina su disposizione della Procura della Repubblica e con il supporto delle Questure di Genova, Cagliari, Firenze, Imperia e Reggio Emilia.

Sgombero di Askatasuna: indagini e misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la notifica del decreto di fissazione dell’interrogatorio preventivo emesso dal G.I.P. nei confronti di diversi militanti antagonisti. Il Pubblico Ministero ha richiesto l’applicazione di 19 misure cautelari, a vario titolo, per una serie di reati tra cui resistenza aggravata e lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all’offesa, rapina e tentato omicidio. Tutti questi fatti sono stati commessi in occasione della manifestazione nazionale per lo sgombero di Askatasuna, svoltasi il 31 gennaio 2026 a Torino.

La manifestazione e gli scontri

Durante la manifestazione, oltre mille manifestanti, la maggior parte dei quali completamente travisati e vestiti di nero, hanno deviato dal percorso autorizzato e si sono diretti verso lo stabile di corso Regina Margherita 47. Qui, per circa due ore, hanno attaccato le forze dell’ordine schierate a protezione dell’edificio, lanciando pietre, bottiglie, artifizi esplodenti e altri oggetti contundenti. Sono state anche create barricate infuocate per ostacolare l’avanzata dei contingenti di polizia.

Feriti e danni ingenti

Gli scontri hanno provocato il ferimento di 103 appartenenti alle Forze dell’Ordine, con prognosi che hanno raggiunto fino a 100 giorni. Nel corso delle azioni violente, i manifestanti hanno incendiato un mezzo del Reparto Mobile di Torino, a bordo del quale si trovava un agente di polizia. Un altro operatore è stato aggredito con calci e colpi di martello dopo che gli erano stati sottratti il casco e lo scudo in dotazione.

Danni a beni pubblici e privati

Oltre agli attacchi alle forze dell’ordine, sono stati danneggiati numerosi esercizi commerciali, condomini, autovetture private, banche, arredi urbani e cassonetti. L’entità dei danni materiali è risultata particolarmente rilevante, coinvolgendo sia beni pubblici che privati.

Le perquisizioni domiciliari

In occasione della notifica dei provvedimenti, sono state eseguite 14 perquisizioni domiciliari delegate dall’Autorità Giudiziaria. Queste attività investigative hanno interessato diverse città, tra cui Genova, Cagliari, Firenze, Imperia e Reggio Emilia, oltre a Torino.

Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e ricostruire nel dettaglio la dinamica degli eventi che hanno caratterizzato la giornata del 31 gennaio 2026.

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