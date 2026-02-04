Sconti Askatasuna, Angelo Simionato ai domiciliari: "Non ho colpito nessuno", scarcerati Campaner e Desideri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo gli scontri del 31 gennaio a Torino durante il corteo di solidarietà ad Askatasuna, arrivano le prime decisioni giudiziarie. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, mentre ha ordinato la scarcerazione con obbligo di firma per Matteo Campaner e Pietro Desideri. Decisione che ha portato il ministro Salvini a rispondere: “Già a piede libero, vergogna“. Dall’opposizione gli fa eco Bonelli, che condanna i violenti e che chiede di non strumentalizzare i fatti. Dal canto suo, Simionato avrebbe dichiarato: “Ho visto il poliziotto a terra, ma stavo scappando. Non ho spinto nessuno”.

Angelo Simionato ai domiciliari

È stato posto agli arresti domiciliari Angelo Simionato, 22 anni, originario della provincia di Grosseto, arrestato dalla Digos per i fatti del 31 gennaio a Torino, durante il corteo di solidarietà ad Askatasuna.

Tra le contestazioni a suo carico c’è il “concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico durante manifestazioni”, in relazione all’aggressione al poliziotto Alessandro Calista. L’ipotesi di reato richiamata è l’articolo 583 quater del codice penale, una norma introdotta di recente.

La versione di Simionato

Secondo quanto riportato da ANSA, Simionato avrebbe rilasciato una dichiarazione spontanea alla gip, Irene Giani, sottolineando che “ho visto il poliziotto a terra, ho visto le persone che erano su di lui e mi sono allontanato. Non ho spinto nessuno”.

Il 22enne avrebbe raccontato che “procedevo nella folla, stavo scappando e più volte ho visto un celerino dietro di me, mi sono girato, ho visto il poliziotto a terra”.

Secondo il giudice, invece, c’è una “chiara consapevolezza” da parte di Simionato “in ordine alla grave violenza che si stava realizzando”, considerando che in un frangente “si avvicina a meno di un metro dall’agente a terra”. Inoltre, “i movimenti di Simionato, per come ritratti nel video, paiono del tutto incompatibili con l’ipotesi che in quel momento egli stesse scappando, come invece da lui spontaneamente dichiarato in sede di convalida”.

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, Simionato si è poi avvalso della facoltà di non rispondere.

Simionato è indagato per lesioni al poliziotto Alessandro Calista e per resistenza a pubblico ufficiale.

Non sono invece stati considerati sufficienti gli indizi relativi alla presunta rapina delle attrezzature del poliziotto.

Matteo Campaner e Pietro Desideri scarcerati

Sono invece stati scarcerati con obbligo di firma Matteo Campaner e Pietro Desideri, due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti durante la manifestazione.

Erano finiti in manette con l’accusa di “resistenza a pubblico ufficiale”.

Anche in questo caso la decisione è arrivata al termine dell’udienza di convalida davanti al gip di Torino, che ha ritenuto sufficienti misure cautelari meno afflittive rispetto alla detenzione in carcere.

Restano comunque aperti i procedimenti giudiziari legati ai disordini del 31 gennaio.

Salvini e Gasparri contro il giudice

Dura la reazione del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che sui social ha commentato: “Già a piede libero: vergogna”, riferendosi alle misure cautelari disposte dal gip. Salvini ha rilanciato immagini degli scontri, collegando la vicenda alla campagna per il referendum sulla giustizia: “Votare sì è un dovere morale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Maurizio Gasparri. Il capogruppo di Forza Italia al Senato, in un video pubblicato sui social, ha dichiarato che “la magistratura ha già scarcerato due dei tre che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale ed altri eventuali reati. Ma come si fa a sostenere l’azione delle forze dell’ordine quando la magistratura scarcera subito i già pochi che erano stati arrestati. Con l’obbligo della firma sì, ma non va bene. È una decisione che ci sconcerta, ci amareggia e offende il sacrificio delle forze dell’ordine”.

E ancora: “Poi dicono che non si deve votare sì per la riforma della giustizia. Questo è un ulteriore episodio di uso politico della giustizia. È una vergogna. Siamo ancora di più dalla parte del popolo in divisa e lo diremo oggi al Senato. Vergogna per chi rimette a piede libero i pochi arrestati. Molti di più dovrebbe stare in carcere e invece i pochi che ci finiscono vengono subito liberati dalla magistratura. È una cosa indegna“.

Le critiche a Piantedosi

Il giorno prima delle decisioni del gip, in occasione dell’informativa alla Camera di Matteo Piantedosi sui fatti di Torino, le opposizioni avevano criticato il ministro dell’Interno.

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo aver espresso solidarietà agli agenti ha accusato il Governo di usare la vicenda per alzare il livello dello scontro politico: “Condanniamo i violenti perché sono nostri nemici, ma non si può richiamare una stagione di eversione. È un atteggiamento irresponsabile e pericoloso“.

Nel suo intervento, Bonelli ha anche criticato il ministro Piantedosi per l’uso politico della vicenda e ha rilanciato la richiesta di interventi su altre realtà dell’estrema destra, citando CasaPound.

Sulla stessa scia anche Chiara Appendino, deputata del M5S ed ex sindaca di Torino: “Ho immaginato colleghi di destra che sorridevano”, ha dichiarato in Aula, alludendo al compiacimento della maggioranza per l’aggressione del poliziotto Alessandro Calista.