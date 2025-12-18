Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: fine del patto col sindaco

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Torino blitz nella sede del centro sociale Askatasuna, situato in corso Regina Margherita 47. In azione Digos, reparti mobili, carabinieri e guardia di finanza. Le perquisizioni nello stabile occupato dal 1996 sono iniziate all’alba, per poi estendersi alle abitazioni dei militanti del centro sociale e dei collettivi studenteschi. L’operazione, culminata con lo sgombero e i sigilli, arriva in seguito all’assalto di Askatasuna alla redazione del quotidiano La Stampa. Il sindaco, Stefano Lorusso, ha annunciato la fine del “patto” tra il Comune e il centro sociale.

Blitz della polizia ad Askatasuna a Torino

Ma il blitz sarebbe collegato anche all’inchiesta sugli scontri avvenuti nei mesi scorsi durante le manifestazioni pro Palestina.

L’assalto a La Stampa, così come le contestazioni davanti le Officine Grandi Riparazioni (Ogr), sede torinese dell’azienda Leonardo, sono stati solo gli eventi più eclatanti.

Sul posto è stato segnalato un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, con la presenza anche dei carabinieri del Reparto mobile, del Battaglione e di numerosi mezzi.

All’interno dell’edificio, che in teoria doveva risultare vuoto e inagibile, al momento dell’intervento si trovavano sei persone, sorprese mentre dormivano.

All’esterno del centro sociale si sono radunati attivisti e simpatizzanti, tenuti a distanza dalle forze dell’ordine.

Si sono registrati momenti di tensione, mentre dai canali social del centro sociale è stato lanciato un appello per richiamare sostenitori sul posto, paventando anche l’ipotesi di uno sgombero.

Sgombero che poi si è verificato, dopo il sequestro testimoniato dai sigilli.

Cos’è Askatasuna

“Askatasuna” in lingua basca significa “libertà“. Askatasuna è uno dei principali centri sociali di Torino e del Nord Italia. L’edificio che lo ospita è una palazzina di quattro piani costruita nel 1880 e in origine sede dell’Opera Pia Reynero, di proprietà del Comune.

La palazzina è stata abbandonata nel 1981 prima di essere occupata il 15 ottobre 1996 da militanti dell’area dell’Autonomia Contropotere. Nel corso degli anni, lo spazio è diventato un punto di riferimento giovanile per propaganda politica con iniziative legate al diritto alla casa, al lavoro, al cibo, all’istruzione e alla salute.

Il centro sociale è stato più volte oggetto di perquisizioni in passato ed è spesso associato alle frange più radicali dei movimenti No Tav e pro Palestina. Il centrodestra continua a chiedere lo sgombero dell’edificio, mentre da ambienti di sinistra si difende Askatasuna.

Assalto a La Stampa a Torino

L’assalto alla redazione de La Stampa è avvenuto il 28 novembre, in occasione dello sciopero generale.

Prima dell’assalto c’è stato il lancio di letame contro i cancelli. Poi l’irruzione nella redazione vuota per lo sciopero dei giornalisti.

Sui muri sono apparse scritte come “Giornalisti complici dell’arresto in Cpr di Mohamed Shahin”, in riferimento alla notizia di convalida di trattenimento, da parte della Corte d’Appello di Torino, dell’imam di via Saluzzo al Cpr di Caltanissetta.

I manifestanti hanno creato scompiglio nella redazione, gettando a terra documenti e libri e intonando cori come “giornalista sei il primo della lista” e “giornalista ti uccido“.

Il sindaco Lorusso mette fine al “patto”

Sul tema, il sindaco Stefano Lorusso ha spiegato che “tale situazione configura un mancato rispetto delle condizioni del patto di collaborazione (con un comitato di garanti, ndr) che pertanto è cessato, come comunicato ai proponenti”.

L’accordo era stato rinnovato lo scorso 18 marzo tra la Giunta comunale di Torino e il centro sociale: presupponeva la collaborazione per la trasformazione di Askatasuna in bene comune, recependo anche la mozione che confermava l’accettazione dei metodi democratici e il ripudio di ogni forma di violenza e razzismo.

Come ricordato da ANSA, un comitato di garanti si era fatto carico di un progetto sui beni comuni, con la previsione di attività da svolgere al piano terra, mentre gli altri tre piani dell’edificio erano stati dichiarati inagibili e tra le clausole per il mantenimento del patto c’era proprio il divieto di utilizzare gli altri piani della palazzina.

Tra le altre clausole c’erano:

condizioni di sicurezza e di igiene

relazione semestrale sulle attività

modifica della struttura