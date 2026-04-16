"Askatasuna come Hezbollah", scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di Torino

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Askatasuna, il centro sociale autonomo di Torino coinvolto nel ferimento di diversi poliziotti nel corso del corteo dello scorso 31 gennaio, avrebbe voluto organizzarsi con un assetto in stile Hezbollah o Eta: è questo lo scenario che emerge da alcune intercettazioni. Dopo quanto è trapelato, Augusta Montaruli, parlamentare di FdI, ha deciso di interrogare sul caso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Intercettazioni: “Askatasuna avrebbe voluto diventare come Hezbollah”

Askatasuna avrebbe voluto diventare come Hezbollah, organizzazione paramilitare e terroristica libanese, strutturata poi anche come partito politico: questo è quanto emerge dalle intercettazioni pubblicate dal quotidiano Il Giornale.

Oppure avrebbe voluto strutturarsi in qualcosa di simile all’Eta, organizzazione terroristica basca, che seminò il terrore in Spagna fino al 2018.

ANSA

L’onorevole Montaruli ha chiesto che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si esprima sulla vicenda.

Il contenute delle intercettazioni

“Indicativo in tal senso – si legge negli atti della procura – è quanto emerso durante la conversazione… nel corso della quale… sottolineano la necessità di intraprendere un percorso che li porti, anche se ci vorrà del tempo, ad una dimensione tipo partito, tipo alla Hezbollah o alla sudamericana o Eta… a quella roba lì alla spagnola, sudamericana, medioorientale“.

La Procura ha reso noto che sono state “captate molte conversazioni dalle quali si evince che i componenti arrivano ad esaltare o quantomeno a rimpiangere le azioni terroristiche degli anni ’70 e ’80 delle Brigate Rosse“.

Montaruli interroga il ministro Piantedosi

Montaruli ha dichiarato che il fatto che il centro sociale mirasse a organizzarsi in una sorta di Hezbollah all’italiana è “un elemento determinante che dimostra non solo come lo sgombero dello stabile di Torino fosse quanto mai necessario, ma anche quanto il pericolo vada ulteriormente scongiurato senza abbassare mai la guardia”.

L’esponente di FdI ha aggiunto che si deve “perseverare nell’opera di smantellare cellule estremiste il cui obiettivo è solo l’inaccettabile conflittualità contro lo Stato”. Alla luce di quanto emerso, Montaruli ha deciso di interrogare Piantedosi.

In primo grado, il Tribunale di Torino non ha riconosciuto l’associazione a delinquere per alcuni militanti di Askatasuna. Ora si sta svolgendo il processo d’appello. La seconda udienza è stata messa in calendario per il 18 maggio.