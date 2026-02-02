Askatasuna, Mario Giordano contro i manifestanti violenti a Torino: "Terroristi protetti da complici"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gli scontri alla manifestazione per il centro sociale Askatasuna a Torino continuano a tenere banco in Italia, tra attacchi e polemiche. Mario Giordano si è scagliato pubblicamente contro i manifestanti violenti, da lui definiti “terroristi protetti da complici”. Durissime anche le parole del ministro dell’Interno Piantedosi e del vicepremier Salvini.

L’attacco di Mario Giordano sugli scontri al corteo per Askatasuna a Torino

A Fuori dal Coro, Mario Giordano ha mostrato le immagini dei violenti disordini avvenuti in occasione della manifestazione per Askatasuna a Torino sabato 31 gennaio.

Il conduttore Mediaset ha detto: “Dobbiamo vedere e rivedere queste immagini mille volte, perché danno il senso dell’impunità di questi che non possiamo più chiamare teppisti, sono terroristi che attaccano direttamente lo Stato, la Polizia, le forze dell’ordine”.

ANSA

Secondo Mario Giordano, “questi violenti del centro sociale Askatasuna sono stati protetti, coccolati, vezzeggiati”. Poi ha aggiunto: “Il Comune di Torino ha fatto un patto con loro, dicendo che quello era il ‘bene comune’. Questi violenti sono stati trattati con i guanti perché ‘loro fanno attività culturale, sociale…'”.

Il nuovo affondo di Mario Giordano: “Accanto a loro c’era tanta gente a sfilare. Questi violenti non erano pochi, erano tanti e ben organizzati. Lo sapevano tutti da giorni che sarebbero andati a scatenare la guerriglia. Accanto a loro c’erano tante persone che li hanno in qualche modo coperti, che hanno creato quel brodo culturale in cui loro si sono infilati e continuano a infilarsi, mentre tutti gli altri che sfilavano accanto a loro si giravano dall’altra parte. Per questo si possono definire complici“.

Il chiarimento del sindaco di Torino su Askatasuna

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del “patto con Askatasuna” citato anche da Mario Giordano.

Le parole del primo cittadino torinese: “Non si può ridurre e semplificare il tema della violenza organizzata e dell’antagonismo all’occupazione di un immobile vuoto e murato da più di un mese”.

Lo Russo ha definito “doveroso” provare a “riportare nel perimetro della legalità quell’immobile occupato da quasi 30 anni”. E ha aggiunto: “Siamo amareggiati dall’esito negativo del progetto“.

Cosa ha detto Piantedosi sugli scontri per Askatasuna

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, parlando degli scontri avvenuti durante la manifestazione per Askatasuna, ha detto a La Stampa: “Le forze di polizia riferiscono che a Torino, nel momento in cui la manifestazione è stata predisposta alle violenze, molti dei cosiddetti manifestanti pacifici hanno fatto scudo fisico per impedire che potessero essere visti i gruppi più violenti nel momento in cui si travisavano e si attrezzavano per l’assalto e per resistere ai lacrimogeni della polizia”.

Piantedosi ha aggiunto che sembra sia possibile “ipotizzare un intendimento di dare copertura e di portare al più presto la manifestazione verso il principale obiettivo”, che, ha detto il ministro dell’Interno, “era quello degli scontri”.

Le parole di Matteo Salvini sugli scontri a Torino

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, in un’intervista a Rtl 102.5, ha dichiarato che, di fronte alle “azioni terroristiche” viste a Torino, “alcune norme già elaborate come Lega nei mesi passati diventano urgenti”.

Le proposte del leader leghista per il pacchetto sicurezza: “Penso alla possibilità di fare perquisizioni sul posto, se ci sono ipotesi di violenza imminente, al fermo preventivo per i sospetti e anche alla cauzione per chi organizza cortei e manifestazioni”.