Aslam Naveed ha salvato due bimbi al parco di Brescia dal 29enne che voleva strangolarli: "L'ho messo a terra"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Con il suo intervento, Aslam Naveed, un cittadino pakistano, ha salvato due bimbi che erano stati aggrediti in un parco a Brescia da un 29enne di origini nigeriane. Questi aveva provato a strangolare i due piccoli – di cui uno di appena 3 anni – fino all’arrivo di Naveed che l’ha ostacolato e bloccato favorendo l’arresto dell’aggressore operato dalla polizia.

Bimbi aggrediti in un parco Brescia

Un vero e proprio gesto da eroe quello di Aslam Naveed che, con la sua prontezza, ha sentito le grida di aiuto di una madre in difficoltà e si è precipitato per salvare due bimbi che erano stati aggrediti in un parco a Brescia da un 29enne malintenzionato.

L’uomo – di origine nigeriana, con precedenti e alterato da alcool o droghe – ha prima provato a strangolare un piccolo di 10 anni poi, dopo che questi si era riuscito a divincolarsi – ha fatto lo stesso con un altro bambino, stavolta di 3 anni.

Il racconto di Aslam Naveed

È in questo momento che il cittadino di origine pakistane si è messo in moto e ha salvato la situazione. Intervistato dal Tg1, ha raccontato quegli istanti concitati.

“Sono riuscito a bloccarlo, sono intervenuto con tutta la mia forza, con due braccia e l’ho messo a terra. Quindi ho detto a mia moglie di chiamare la polizia. Sono anche malato di cuore, ho un peacemaker e lui mi ha fatto male, mi ha colpito al petto. Avevo dolore ma non l’ho lasciato andare”, dice.

I fatti si sono svolti nel parco Alberini di Brescia davanti a tante famiglie che si stavano godendo la giornata in compagnia dei propri piccoli. Il 29enne ha preso per il collo i bambini e, come riporta il Giornale di Brescia, avrebbe afferrato con forza e strattonato violentemente il più piccolo dei due. Entrambi avrebbero riportato per fortuna solo qualche graffio.

Chi è l’aggressore

Dopo il tentativo di aggressione, quindi, l’intervento di Aslam Naveed è stato fondamentale. L’uomo ha avuto una violenta colluttazione con il 29enne ed è stato in grado di tenerlo a bada, favorendo l’arrivo della polizia.

L’aggressore avrebbe un disagio psichico e precedenti per questioni legate a droga. Nella sua azione, avrebbe anche insultato le mamme presenti nel parco. All’arrivo degli agenti, inoltre, avrebbe provato a colpire anche loro.

Si trova ora ai domiciliari. Per lui sono stati disposti l’arresto per lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale e la revoca del permesso di soggiorno, in attesa dell’espulsione.