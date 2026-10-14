Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattato un arresto dopo una rapina aggravata a Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di una farmacia locale, rubando oltre 700 euro.

Casalmaggiore, farmacia rapinata con un coltello

Stando a quanto riferito dai Carabinieri, poco dopo l’apertura della farmacia di Vicobellignano, un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione all’interno dell’esercizio. Avvicinatosi al bancone, ha minacciato la farmacista con un coltello, ordinandole di consegnare l’incasso. La donna, spaventata, è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto, contattando immediatamente i Carabinieri.

Nel frattempo, un cittadino che si trovava nei pressi della farmacia ha udito le urla provenienti dall’interno. L’uomo ha notato una persona che si allontanava di corsa dall’edificio e ha deciso di seguirlo, senza mai perderlo di vista. Durante la fuga, il sospettato si è disfatto della giacca e del berrettino, probabilmente nel tentativo di non essere riconosciuto. Successivamente, si è nascosto in una siepe vicino ai campi, poco distante dalla farmacia.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Il testimone, mantenendo un costante contatto telefonico con i Carabinieri, ha fornito indicazioni precise sul luogo in cui il sospettato si era nascosto. Grazie a queste informazioni, le pattuglie della Stazione di Gussola e dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore sono intervenute rapidamente, riuscendo a individuare e bloccare l’uomo.

Nei pressi del luogo dell’arresto, i militari hanno rinvenuto la calzamaglia utilizzata durante la rapina e il giubbotto che il sospettato aveva abbandonato. All’interno del giubbotto sono stati trovati oltre 700 euro in contanti, mentre vicino alla farmacia è stato recuperato un coltello da cucina lungo 23 centimetri, utilizzato per minacciare la farmacista.

Le indagini e il riconoscimento del responsabile

I Carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia, che hanno permesso di confermare la corrispondenza tra il sospettato fermato e l’autore della rapina. Gli oggetti utilizzati per il travisamento e il coltello sono stati sequestrati, mentre la somma di denaro recuperata è stata restituita alla farmacista. L’uomo, di 52 anni e con precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Carabinieri