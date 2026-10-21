Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per fabbricazione e detenzione di armi e munizionamento, dopo un tentativo di rapina a una gioielleria. Un venticinquenne è stato fermato in flagranza a Gela (Caltanissetta): nella sua abitazione sono stati trovati una stampante 3D, una saldatrice, un trapano verticale, componenti di armi e munizioni.

Gela: indagini e perquisizione, 25enne arrestato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, venerdì scorso gli agenti del Commissariato sono intervenuti in una gioielleria del centro storico, dove una persona armata di pistola aveva tentato una rapina. Dopo essere entrato nel negozio, l’uomo ha lanciato uno zaino al titolare e gli ha intimato di riempirlo d’oro. Il commerciante ha risposto che l’attività non vendeva oggetti in oro; a quel punto il rapinatore ha rinunciato ed è fuggito.

Gli investigatori hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e sono risaliti al presunto autore, raggiungendolo nella sua abitazione. Durante la perquisizione sono stati recuperati gli abiti indossati nel corso del tentativo di rapina e una riproduzione di pistola semiautomatica. Sequestrate inoltre diverse parti di un’arma resa inerte, ma modificate in modo da poter essere riutilizzate e tornare efficienti, oltre a componenti di armi, caricatori e munizioni.

La misura cautelare

In casa sono stati trovati anche una stampante 3D, una saldatrice e un trapano verticale, ritenuti presumibilmente utilizzati per modificare o riprodurre parti di armi. Dopo le formalità, l’uomo è stato condotto in carcere su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Gela. Lunedì il Gip ha convalidato l’arresto per la detenzione di armi da guerra e, accogliendo la richiesta della Procura e ritenendo presenti esigenze cautelari, ha disposto la custodia in carcere.

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