È di sette arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Voghera, che ha portato all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, ritenuti responsabili di rapina, furto aggravato, riciclaggio e ricettazione. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Pavia dopo mesi di indagini su una serie di colpi messi a segno in Lombardia e Toscana.

Operazione coordinata tra più province

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via nelle prime ore del 17 dicembre, coinvolgendo i militari delle Compagnie di Voghera, Vimercate, Corsico, Merate e Latina. L’azione congiunta ha permesso di eseguire sette ordinanze di custodia cautelare, colpendo un gruppo di cittadini stranieri che, secondo gli inquirenti, avrebbero agito in modo organizzato e sistematico.

Le indagini: dal furto di profumi alla scoperta della banda

L’inchiesta è partita da un ingente furto avvenuto in un capannone di stoccaggio di profumi di alta gamma a Casei Gerola (Pavia). La gravità dell’episodio ha spinto i Carabinieri di Voghera ad avviare approfondite indagini, basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza, dei dati di traffico telefonico e delle celle. Grazie a questi accertamenti, gli investigatori sono riusciti a individuare le autovetture utilizzate durante il colpo e a risalire ai presunti utilizzatori.

Collegamenti con altri episodi criminali

Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno collegato al gruppo diversi altri episodi analoghi. Tra questi, il furto del 5 maggio presso la ditta “Dream Flower” di Casei Gerola e il trafugamento di un tir contenente filati pregiati, per un valore di circa 200 mila euro, avvenuto a Villasanta (MB) il 7 giugno 2025. Gli investigatori attribuiscono inoltre al gruppo un assalto a un deposito di cosmetici a Pistoia, avvenuto il 22 giugno, durante il quale è stato possibile recuperare parte della refurtiva.

Rapine violente e pendolarismo criminale

La banda sarebbe responsabile anche di due rapine: la prima a Voghera il 21 luglio, ai danni del personale di vigilanza di un deposito; la seconda a Lodi il 29 luglio, quando l’autista di un tir sarebbe stato aggredito e derubato di un carico di cosmetici di alto valore. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo agiva seguendo uno schema operativo ricorrente: accurati sopralluoghi, furto di veicoli utilizzati per le spaccate e per i blocchi stradali, e rapide fughe dopo i colpi.

Un’organizzazione radicata nell’hinterland milanese

Gli indagati, residenti soprattutto nell’hinterland nord di Milano e nell’area di Trezzano sul Naviglio, avrebbero effettuato frequenti spostamenti per portare a termine i colpi, dando vita a un vero e proprio “pendolarismo criminale”. Grazie agli elementi raccolti e alle risultanze dell’attività tecnica, nel giro di pochi mesi la Procura di Pavia ha potuto richiedere ed ottenere le misure cautelari.

Arresti e prosecuzione delle indagini

I sette soggetti colpiti dai provvedimenti sono stati arrestati e condotti nelle carceri competenti o posti agli arresti domiciliari. Le indagini, tuttavia, proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per definire l’esatta entità dei beni sottratti nei numerosi episodi contestati.