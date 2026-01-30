Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 indagati fermati e 40.000 euro di bottino il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola, che ha portato all’emissione di provvedimenti restrittivi nei confronti di un gruppo accusato di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati con esplosivi ai danni di sportelli ATM, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio. I fatti sono avvenuti tra settembre e ottobre 2025 in diverse province italiane, tra cui Foggia, Taranto, Lecce, Benevento e Macerata, con l’obiettivo di colpire istituti di credito e postali attraverso la cosiddetta tecnica della “marmotta”.

Operazione coordinata dalla Procura di Foggia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il fermo degli indiziati di delitto è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia e ha coinvolto 5 persone di età compresa tra 20 e 26 anni. Quattro di loro sono stati rintracciati in provincia di Foggia, mentre uno è stato individuato nel catanese. Tutti risultano domiciliati tra Orta Nova, Carapelle e la località Borgo Mezzanone di Manfredonia.

Il provvedimento restrittivo, che ha portato anche all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte dei Gip dei Tribunali di Foggia e Catania nei confronti di 3 fermati, si inserisce in una più ampia indagine che coinvolge complessivamente 13 indagati: 11 originari della provincia di Foggia e 2 rispettivamente delle province di Campobasso e Barletta-Andria-Trani (BAT).

Un’organizzazione specializzata negli assalti agli ATM

Le indagini, avviate nel settembre 2025 in risposta a una serie di furti ai danni di istituti di credito e postali, hanno permesso di delineare i contorni di un’organizzazione criminale con base logistica nella provincia di Foggia, tra i comuni di Cerignola, Orta Nova e Carapelle. Il gruppo sarebbe stato specializzato nell’assalto a sportelli ATM mediante la tecnica della “marmotta”, che prevede l’utilizzo di ordigni artigianali ad alto potenziale esplosivo inseriti nelle bocchette degli sportelli per forzarne l’apertura.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la banda si avvaleva di autovetture di grossa cilindrata, spesso provento di furto e dotate di targhe clonate, oppure noleggiate a Cerignola, per spostarsi rapidamente tra le varie province. Gli assalti sarebbero stati pianificati nei minimi dettagli, con ruoli ben definiti tra autisti, vedette, staffettisti ed esecutori materiali, ciascuno con compiti operativi e logistici precisi.

Colpi in serie tra Puglia, Campania e Marche

Il decreto di fermo ha riguardato 5 assalti, tra consumati e tentati, messi a segno nei mesi di settembre e ottobre 2025 in Puglia (province di Foggia, Taranto e Lecce), Campania (provincia di Benevento) e Marche (provincia di Macerata). Il bottino complessivo è stato stimato in circa 40.000 euro. Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato una pistola clandestina e numerosi candelotti esplosivi, potenzialmente utilizzabili per la realizzazione di nuovi ordigni.

Oltre ai 3 fermati destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, altri 2 indagati erano già stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di materiale esplosivo, portando a 5 il numero totale degli indagati attualmente ristretti in carcere.

Prevenzione e controlli in tutto il centro-sud

Parallelamente agli arresti, i Carabinieri hanno intensificato i servizi di controllo del territorio in numerose località del centro-sud Italia, tra cui le province di Frosinone, Lecce, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Napoli, Prato e Pistoia. Queste attività preventive, svolte in collaborazione con la Procura di Foggia e con il supporto dei militari dell’Arma territorialmente competenti, avrebbero permesso di scongiurare almeno 16 tentativi di assalto a sportelli ATM, secondo le stime degli inquirenti.

In particolare, in due occasioni tra settembre e ottobre 2025, i controlli hanno portato al fermo di 2 indagati a Statte, in provincia di Taranto, e all’arresto per detenzione di materiale esplosivo di altri 2 indagati a Galatone (Lecce), dove sono stati rinvenuti oltre 100 candelotti idonei al confezionamento di ordigni. Entrambe le operazioni sarebbero state effettuate in prossimità di possibili assalti a sportelli ATM.